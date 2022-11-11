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Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана

11.11.2022 18:03

В платформе Android выявлена уязвимость (CVE-2022-20465), позволяющая отключить блокировку экрана путём перестановки SIM-карты и ввода PUK-кода. Возможность отключения блокировки продемонстрирована на устройствах Google Pixel, но так как исправление затрагивает основную кодовую базу Android, вероятно, что проблема касается и прошивок от других производителей. Проблема устранена в ноябрьском наборе исправлений проблем с безопасностью для Android. Обративший внимание не проблему исследователь получил от компании Google вознаграждение, размером 70 тысяч долларов.

Проблема вызвана неверной обработкой разблокировки после введения PUK-кода (Personal Unblocking Key), применяемого для возобновления работы SIM-карты, заблокированной после многократного неверного введения PIN-кода. Для отключения блокировки экрана достаточно установить в телефон свою SIM-карту, в которой выставлена защита на основе PIN-кода. После смены SIM-карты, защищённой PIN-кодом, на экран вначале выводится запрос PIN-кода. Если три раза неверно ввести PIN-код, произойдёт блокировка SIM-карты, после чего для разблокировки будет предоставлена возможность ввести PUK-код. Оказалось, что верный ввод PUK-кода не только разблокирует SIM-карту, но приводит к переходу в основной интерфейс в обход хранителя экрана, без подтверждения доступа при помощи основного пароля или графического ключа.

Уязвимость вызвана ошибкой в логике проверки PUK-кодов в обработчике KeyguardSimPukViewController, отвечающем за отображение дополнительного экрана аутентификации. В Android используется несколько типов экранов аутентификации (для PIN, PUK, пароля, графического ключа, биометрической аутентификации) и эти экраны вызываются последовательно, когда требуется выполнение нескольких проверок, например, когда требуется PIN и графический ключ.

При верном вводе PIN-кода срабатывает вторая стадия проверки, требующая ввода основного кода разблокировки, но при вводе PUK-кода подобная стадия пропускается и доступ предоставляется без запроса основного пароля или графического ключа. Отбрасывание следующего этапа разблокировки производится так как при вызове KeyguardSecurityContainerController#dismiss() не производится сравнение ожидаемого и пройденного метода проверки, т.е. обработчик считает, что смены метода проверки не произошло и завершение проверки PUK-кода свидетельствует об успешном подтверждении полномочий.

Уязвимость была выявлена случайно - у пользователя разрядился телефон и после зарядки и включения он несколько раз ошибся при вводе PIN-кода, после чего снял блокировку PUN-кодом и удивился, что система не запросила основной пароль, используемый для расшифровки данных, после чего зависла с сообщением "Pixel is starting…". Пользователь оказался дотошным, решил разобраться в чём дело и стал разными способами экспериментировать с вводом PIN- и PUK-кодов, пока случайно не забыл перезагрузить устройство после смены SIM-карты и не получил вместо зависания доступ к окружению.

Особый интерес представляет реакция Google на сообщение об уязвимости. Информация о проблеме была отправлена в июне, но до сентября исследователь так и не смог добиться вразумительного ответа. Он посчитал, что подобное поведение объясняется тем, что он не первый, кто сообщил о данной ошибке. Подозрения, что что-то идёт не так возникли в сентябре, когда проблема осталась неисправленной после установки обновления прошивки, впущенного спустя 90 дней, когда уже истёк заявленный период неразглашения.

Так как все попытки узнать состояние отправленного сообщения о проблеме приводили лишь к автоматизированным и шаблонным отпискам, исследователь попытался связаться лично с работниками Google для выяснения ситуации с подготовкой исправления и даже продемонстрировал уязвимость в лондонском офисе Google. Лишь после этого работа по устранению уязвимости сдвинулась с мёртвой точки. В ходе разбора оказалось, что о проблеме уже кто-то сообщал ранее, но Google решил сделать исключение и выплатить вознаграждение за повторное сообщение о проблеме, так как только благодаря настойчивости его автора на проблему обратили внимание.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  3. OpenNews: Уязвимость в прошивках DSP-чипов MediaTek, используемых во многих смартфонах
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти парольную защиту хранителя экрана GNOME
  5. OpenNews: В Ubuntu 14.04 устранена уязвимость в GTK+, позволяющая обойти блокирование экрана
  6. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58094-android
Ключевые слова: android, screen, lock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:25, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гуглу надо менять бизнес-процессы, такие вещи не должны пропадать в бюрократии.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:58, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой бюрократии, просто на техподдержку посадили проштрафившуюся нейросеть которой ни до чего нет дела
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:28, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это не уязвимость, а одна из специально заготовленных бекдоров для спецслужб США.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:44, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть пруфы или как обычно?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:01, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обративший внимание на "проблему" исследователь получил от компании Google бочку варенья и коробку печенья, чтобы больше так не делал.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:31, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Android ведь шифрует файловую систему. Данная уязвимость не сработает если после перезагрузки устройства пароль не вводился. Да, если пароль уже вводился, экран таким образом получится разблокировать. Но ведь в случае, например, утери устройства, какой шанс что устройство не будет перезагружаться? Телефон может разрядиться, или злоумышленник не сразу сообразив может перезагрузиться, и все - шансы околонулевые
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:36, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фулл диск энкрипшн вроде давно все.
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:48, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл в том что можно разблокировать любой телефон, взяв его например из шкафчика в раздевалке спортклуба или где-то ещё.

    Т.е. упрощается целенаправленная атака на кого-то - достаточно вставить в его телефон свою симку.

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:42, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я проверил.
    Ведро 4.4 лежало 5 лет, не мог разблокировать из-за графического пароля в связке с неисправным сенсором.
    В общем удалось.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 19:44, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это при том, что в тех версиях еще было фде.
    Шифрование было активировано?
     

  • 1.10, Аноним (7), 19:49, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дырень, конечно, зачётная. А реакция Гугла и вовсе эпический фейл. Впрочем, я кроме домашнего порно ничего эдакого на телефоне не храню. Но кому-то может сильно навредить.
     
  • 1.11, uchiya (ok), 19:53, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мега дыра, которая обнулила 90% ведро-смартфонов. Ибо 90% не получат исправления уже никогда.
     
     
  • 2.13, лютый ж.... (?), 19:56, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >обнулила 90% ведро-смартфонов

    шотынесешь.жпг   99% владельцев не лочат тлф, пинкод 1234 или паттерн в виде Г не в счёт...

     
  • 2.17, Аноним (17), 20:13, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мега дыра, которая обнулила 90% ведро-смартфонов. Ибо 90% не получат исправления уже
    > никогда.

    Гугл ведь распространяет обновления системных компонентов через Google Play, начиная с 10 андроида (ищи "Системное обновление Google Play" в настройках устройства). Присылаются они, правда, не очень быстро (выпускаются 1 числа каждого месяца, но рассылаются не одновременно, а постепенно, вплоть до 1 числа следующего). Раз эта проблема исправлена в ноябрьском патче, до 1 декабря разошлют исправления всем с 10+ андроидом

     

  • 1.12, лютый ж.... (?), 19:55, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я лично не верю во все эти шифрования (в пропиерасных продуктах), особенно по отпечаткам пальцев ) поэтому решил просто не терять и не оставлять где попало тлф )

    Жалко что у них никто не догадался до банального режима: при включении девайса пароль, при разлочке ничего. Когда прям сильно надо оставить тфл без присмотра в небезопасном месте, можно его и выключить.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:58, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зелёный ты ещё. я вот выключил смартфон, кинул его на полку и больше про него не вспоминаю
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:23, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    недавно я неловко вынул симку из включенного Xperia XZ — изза этого с телефоном стало и он выключился и перестал включаться.
    Когда он через пару недель включился — он был полностью разряжен. Думаю я, что я ненароком устроил КЗ, когда вынимал симку, и чтото в питании телефона залочилось вплоть до момента отключения питания.  Но питание не удавалось отключить, пока аккумулятор не разрядился :-/

    так я купил себе ещё один телефон. нах-р бы он нужен :(

     

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