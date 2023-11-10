The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен Vortex 2.0, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V

10.11.2023 23:14

Опубликована вторая редакция проекта Vortex, развивающего открытый GPGPU на базе архитектуры набора команд RISC-V, рассчитанный на выполнение параллельных вычислений с использованием API OpenCL и модели выполнения SIMT (Single Instruction, Multiple Threads). Проекта также может использоваться при проведении исследований в области 3D-графики и разработки новых архитектур GPU. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией Apache 2.0.

Основу GPGPU составляет типовой ISA RISC-V, расширенный некоторыми дополнительными инструкциями, необходимыми для поддержки функций GPU и управления потоками. При этом изменения в архитектуре набора команд RISC-V сведены к минимуму и по возможности используются уже имеющиеся векторные инструкции. Похожий подход применяется в проекте RV64X, который также развивает открытый GPU на базе технологий RISC-V.

Для графики на технологиях Vortex развивается открытый GPU Skybox, поддерживающий графический API Vulkan. Прототип Skybox, созданный на базе FPGA Altera Stratix 10 и включающий 32 ядра (512 потоков), позволил при частоте 230 MHz добиться производительности заливки в 3.7 гигапикселей в секунду (29.4 гигатранзакции в секунду). Отмечается, что это первый открытый GPU с программной и аппаратной реализацией, поддерживающий Vulkan.

Основные особенности Vortex:

  • Поддержка 32- и 64-разрядных архитектур набора команд RISC-V RV32IMF и RV64IMAFD.
  • Настраиваемое число ядер, блоков задач (warps) и потоков.
  • Настраиваемое число ALU, FPU, LSU и SFU для каждого ядра.
  • Настраиваемая ширина выдачи конвейера (pipeline issue width).
  • Опциональная разделяемая память и кэши уровней L1, L2 и L3.
  • Поддержка спецификации OpenCL 1.2.
  • Возможность реализации на базе FPGA Altera Arria 10, Altera Stratix 10, Xilinx Alveo U50, U250, U280 и Xilinx Versal VCK5000.
  • Расширенные инструкции: "tex" для ускорения обработки текстур, vx_rast для управления растеризацией, vx_rop для обработки фрагментов, глубины и прозрачности, vx_imadd для выполнения операции "умножить и сложить", vx_wspawn, vx_tmc и vx_bar для активации фронтов инструкций и потоков в них (wavefront, набор нитей, параллельно выполняемых SIMD Engine), vx_split и vx_join.
  • Поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V реализована через трансляцию в OpenCL.
  • Для разработки приложений предлагается инструментарий, включающий адаптированные для работы с Vortex варианты PoCL (компилятор и runtime OpenCL), LLVM/Clang, GCC и Binutils.
  • Поддерживается симуляция работы чипа с использованием Verilator (Verilog-симулятор), RTLSIM (симуляция RTL) и SimX (программная симуляция).

Среди изменений в версии Vortex 2.0:

  • Проведена оптимизация микроархитектуры.
  • Добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры набора команд RISC-V RV64IMAFD.
  • Добавлена возможность реализации на базе FPGA Xilinx.
  • Добавлена поддержка LLVM 16 и Ubuntu 20.04.
  • Проведён рефакторинг и внесены исправления недоработок, выявленных при оценке качества.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vortexgpgpu...)
  2. OpenNews: Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog
  3. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  4. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  5. OpenNews: Проект по созданию открытого GPGPU
  6. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60088-vortex
Ключевые слова: vortex, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Анонин (?), 23:51, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    О, тут кто-то в теме про SeCura жаловался что нет видях открытых.
    Вот уже второй проект.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:53, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Vortex это менеджер модов к скайриму
     
     
  • 2.5, Иван (??), 00:01, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к фалауту
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:20, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vortex 2 — это звуковой чип.
     

  • 1.6, Аноним (-), 00:15, 11/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:22, 11/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (9), 00:21, 11/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    А шейдеры в архитектуру GPU + код для неё для достижения наилучшей производительности - это будет? Я имею в виду вот что. Не исполнять программу на софт-процессоре, если это возможно, а сразу схему генерить и динамически реконфигурировать (это штатная возможность FPGA). Если получившаяся схема не влезает - то бить на схемы поменьше, и генерить кастомный набшр команд. То есть автоматически разбивать задачу на задействование по максимуму ресурса FPGA напрямую.
     
     
  • 2.10, Я (??), 00:34, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в серию никто фпгашный гпу не пустит.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру