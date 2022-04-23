Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog

Проект VeriGPU нацелен на создание открытого GPU, развиваемого на языке описания и моделирования электронных систем Verilog. Изначально проект разрабатывается с использованием симулятора Verilog, но после доведения до готовности сможет использоваться для производства реальных чипов. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

VeriGPU позиционируется как специализированный процессор (ASIC), оптимизированный для ускорения вычислений, связанных с системами машинного обучения. В планах упоминается обеспечение совместимости с фреймворком глубинного машинного обучения PyTorch и реализация возможности разработки приложений для VeriGPU с использованием API HIP (Heterogeneous-Compute Interface). В дальнейшем не исключается добавление поддержки и других API, таких как SYCL и NVIDIA CUDA.

GPU развивается на основе набора команд RISC-V, но итоговая внутренняя архитектура набора команд GPU слабо совместима с RISC-V ISA, так как в ситуациях, когда проектирование GPU не укладывается в представление RISC-V, не ставится задача сохранение совместимости с RISC-V. Разработка сфокусирована на возможностях, необходимых для систем машинного обучения, поэтому для сокращения размера и сложности матрицы чипа используется только формат вычислений с плавающей запятой BF16 и доступны лишь востребованные для машинного обучения операции с плавающей запятой, такие как exp, log, tanh и sqrt.

Из уже доступных компонентов называются контроллер GPU, APU (Accelerated Processing Unit) для целочисленных операций ("+","-","/","*"), блок для операций с плавающей запятой ("+","*") и блок обеспечения ветвления. Для создания приложений предлагается ассемблер и поддержка компиляции кода на C++ на базе LLVM. Из планируемых возможностей выделяются параллельное выполнение инструкций, кэширование памяти данных и инструкций, операции SIMT (Single instruction multiple thread).