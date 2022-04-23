Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog

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|1.1, А где же каменты (?), 21:53, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Была пара новостей об открытых гпу (и они тоже на риск в), но они 404 уже. Видимо корпорации покупают людей и закрывают проекты. Думаю с этим будет то же самое.
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|1.2, Аноним (2), 21:54, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Из нвидевских исходников срисовывают помаленьку? Ну чтож - успехов. Больше GPU - открытых и разных!
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|1.5, Шарп (ok), 22:29, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Оно уже готово для синтеза для fpga? У меня валяется xilinx Artix на 100 тыщ лутов. Влезет?
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|2.16, Аноним (15), 23:54, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шутишь? Там ничего нет ещё.
> Из планируемых возможностей выделяются параллельное выполнение инструкций, кэширование памяти данных и инструкций, операции SIMT
...планируемых...
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|2.17, Аноним (15), 23:56, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже картинки они рисовать не умеют. В легенде не все цвета подписаны.
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|2.12, uis (ok), 23:23, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так прямо об этом и говорится - ускоритель нейросеток.
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|3.22, Аноним (15), 00:06, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ускоритель нейросеток
И это тоже мимо, для нейросеток явно другая структура нужна, а у них - ЦПУ какой-то.
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|1.11, uis (ok), 23:22, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Его постигнет судьба MIAOW.
А вообще уже есть Nyuzi, может его в кремнии выпустим?
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|1.14, user90 (?), 23:27, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неоднозначно. Там бы надо еще фабричку со своими отлаженными техпроцессами, или это как, на кухне "добавить каплю хлорида галлия"?
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|1.24, Аноним (24), 00:31, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это только центральная микросхема или будут и все порты - hdmi там, pci к примеру?
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