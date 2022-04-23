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Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog

23.04.2022 21:43

Проект VeriGPU нацелен на создание открытого GPU, развиваемого на языке описания и моделирования электронных систем Verilog. Изначально проект разрабатывается с использованием симулятора Verilog, но после доведения до готовности сможет использоваться для производства реальных чипов. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

VeriGPU позиционируется как специализированный процессор (ASIC), оптимизированный для ускорения вычислений, связанных с системами машинного обучения. В планах упоминается обеспечение совместимости с фреймворком глубинного машинного обучения PyTorch и реализация возможности разработки приложений для VeriGPU с использованием API HIP (Heterogeneous-Compute Interface). В дальнейшем не исключается добавление поддержки и других API, таких как SYCL и NVIDIA CUDA.

GPU развивается на основе набора команд RISC-V, но итоговая внутренняя архитектура набора команд GPU слабо совместима с RISC-V ISA, так как в ситуациях, когда проектирование GPU не укладывается в представление RISC-V, не ставится задача сохранение совместимости с RISC-V. Разработка сфокусирована на возможностях, необходимых для систем машинного обучения, поэтому для сокращения размера и сложности матрицы чипа используется только формат вычислений с плавающей запятой BF16 и доступны лишь востребованные для машинного обучения операции с плавающей запятой, такие как exp, log, tanh и sqrt.

Из уже доступных компонентов называются контроллер GPU, APU (Accelerated Processing Unit) для целочисленных операций ("+","-","/","*"), блок для операций с плавающей запятой ("+","*") и блок обеспечения ветвления. Для создания приложений предлагается ассемблер и поддержка компиляции кода на C++ на базе LLVM. Из планируемых возможностей выделяются параллельное выполнение инструкций, кэширование памяти данных и инструкций, операции SIMT (Single instruction multiple thread).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  3. OpenNews: Готов к производству первый прототип открытого чипа Libre-SOC
  4. OpenNews: Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie
  5. OpenNews: Открытый GPU Nyuzi задействован для научных исследований
  6. OpenNews: Компания Tachyon DA открыла код полноценного симулятора Verilog
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57074-verigpu
Ключевые слова: verigpu, verilog
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 21:53, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Была пара новостей об открытых гпу (и они тоже на риск в), но они 404 уже. Видимо корпорации покупают людей и закрывают проекты. Думаю с этим будет то же самое.
     
     
  • 2.13, uis (ok), 23:24, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Nyuzi норм, MIAOW дохлый
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:52, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию сабжа, это совсем не ГПУ.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:54, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Из нвидевских исходников срисовывают помаленьку? Ну чтож - успехов. Больше GPU - открытых и разных!
     
     
  • 2.3, flexagoon (ok), 22:02, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Каких исходников? Ничего не слили же
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:18, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нвидиевских. Тех что слили.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:45, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грозились слить. Разве слили? Вроде не слили.
     

  • 1.5, Шарп (ok), 22:29, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно уже готово для синтеза для fpga? У меня валяется xilinx Artix на 100 тыщ лутов. Влезет?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:10, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нифига себе ты буржуй!
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:54, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутишь? Там ничего нет ещё.

    > Из планируемых возможностей выделяются параллельное выполнение инструкций, кэширование памяти данных и инструкций, операции SIMT

    ...планируемых...

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:40, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    НвидиеZамещение
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:46, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На картинке: один готов, остальные на подходе.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 23:56, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже картинки они рисовать не умеют. В легенде не все цвета подписаны.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:10, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не GPU, а очередная числодробилка. Закапывайте.
     
     
  • 2.12, uis (ok), 23:23, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так прямо об этом и говорится - ускоритель нейросеток.
     
     
  • 3.22, Аноним (15), 00:06, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ускоритель нейросеток

    И это тоже мимо, для нейросеток явно другая структура нужна, а у них - ЦПУ какой-то.

     

  • 1.11, uis (ok), 23:22, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Его постигнет судьба MIAOW.
    А вообще уже есть Nyuzi, может его в кремнии выпустим?
     
  • 1.14, user90 (?), 23:27, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неоднозначно. Там бы надо еще фабричку со своими отлаженными техпроцессами, или это как, на кухне "добавить каплю хлорида галлия"?
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:56, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в планах упоминается

    роскосмос что ли руку приложил?

     
     
  • 2.20, Аноним (15), 00:00, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там на Марсе, уже картоха цветёт? Куда старшып подевался?
     

  • 1.19, НяшМяш (ok), 23:58, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    DDR4 контроллер? Оно же страшно медленное будет.
     
     
  • 2.21, Аноним (15), 00:00, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Студенческая работа, другого контроллера в ихней IDE не было.
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:15, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А бэкдор добавят не в исходники, а когда печатать будут...
     
  • 1.24, Аноним (24), 00:31, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это только центральная микросхема или будут и все порты - hdmi там, pci к примеру?
     
     
  • 2.25, Аноним (15), 01:13, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто картинка... очередная.
     
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