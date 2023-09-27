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Атака GPU.zip, позволяющая воссоздать данные, отрисовываемые GPU

27.09.2023 19:07

Группа исследователей из нескольких университетов США разработала новую технику атаки по сторонним каналам, позволяющую воссоздать визуальную информацию, обрабатываемую в GPU. При помощи предложенного метода, который получил название GPU.zip, атакующий может определить выводимую на экран информацию. Среди прочего атака может быть проведена через web-браузер, например, продемонстрировано, как открытая в Chrome вредоносная web-страница может получить информацию о пикселях, выводимых при отрисовке другой web-страницы, открытой в том же браузере.

Источником утечки информации выступает применяемая в современных GPU оптимизация, обеспечивающая сжатие графических данных. Проблема проявляется при использовании сжатия на всех протестированных интегрированных GPU (AMD, Apple, ARM, Intel, Qualcomm) и дискретных видеокартах NVIDIA. При этом исследователи обнаружили, что интегрированные GPU Intel и AMD всегда включают сжатие графических данных, даже если приложение специально не запрашивают применение подобной оптимизации. Применение сжатия приводит к тому, что трафик в DRAM и нагрузка на кэш коррелируют с характером обрабатываемых данных, которые можно попиксельно воссоздать через анализ по сторонним каналам.

Метод достаточно медленный, например, на системе с интегрированным GPU AMD Ryzen 7 4800U атака по определению имени, под которым пользователь в другой вкладке вошёл в Wikipedia, заняла 30 минут и позволила определить содержимое пикселей с точностью 97%. На системах с интегрированным GPU Intel i7-8700 аналогичная атака заняла 215 минут при точности 98%.

При проведении атаки через браузер целевой сайт циклично открывается в iframe для инициирования отрисовки. Для определения показываемой информации, вывод iframe преобразуется в черно-белое представление, к которому применяется SVG-фильтр, выполняющий последовательное наложение масок, вносящих и не вносящих большую избыточность при сжатии. На основании оценки изменения времени отрисовки эталонных образцов выделяется наличие в определённой позиции тёмных или светлых пикселей. Общее изображение воссоздаётся через последовательную попиксельную проверку с использованием подобных масок.

Производители GPU и браузеров были уведомлены о проблеме в марте, но ни один поставщик пока не подготовил исправление, так как проведение атаки на практике не в идеальных условиях сомнительно и проблема имеет больше теоретический интерес. Google пока не принял решение о целесообразности блокирования атаки на уровне браузера Chrome. Chrome уязвим так как разрешает загрузку iframe с другим сайтом без очистки Cookie, позволяет применить к iframe SVG-фильтры и делегирует выполнение отрисовки GPU. Firefox и Safari не подвержены уязвимости, так как не удовлетворяют данным критериям. Атака также не применима к сайтам, запрещающим встраивание через iframe на других сайтах (например, через выставление HTTP-заголовка X-Frame-Options в значение "SAMEORIGIN" или "DENY", а также через настройки доступа при помощи заголовка Content-Security-Policy).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Метод идентификации системы пользователя на основе информации о GPU
  3. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
  4. OpenNews: Получение контроля над смартфоном после ремонта через комплектующие
  5. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59833-gpu
Ключевые слова: gpu, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:21, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Человеческие возможности поистине безграничны. Жаль конечно, что я не вижу новостей по типу "исследователи из МГУ, НГУ и Уральского гос университета разработали ..."
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:29, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    К сожалению те люди изучают вопросы, которые приносят человечеству вред, а не пользу. Может и хорошо, что в наших университетах такой хренью не занимаются.
     
     
  • 3.8, Урри (ok), 19:47, 27/09/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.5, Анонус (?), 19:37, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Удивительно, оказывается если не искать новости, то и не увидишь их. Бросай двач, переходи на серьезные источники.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 19:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на этом сайте такие новости не появлялись, этого нет на опеннет - этого нет в моей жизни, потому что это не важно
     
     
  • 4.13, Анонус (?), 19:59, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь узнавать все местные новости раньше редактора. Добавь в свой RSS сайт phoronix.
     
  • 2.14, Анонус (?), 20:01, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В России завершается подготовка к производству пластин из оксида галлия для выпуска микроэлектроники. Российские пластины вдвое дешевле импортных за счет новой технологии, исключающей использование редких и дорогих материалов.
    > Российская компания «Рокор» из состава ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новую технологию производства монокристаллических пластин из оксида галлия
    > «Рокор» не только разработала, но и освоила новую технологию. Она уже готовится к запуску производства на ее основе

    Буквально сегодня.

     

  • 1.2, Анонус (?), 19:23, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже разработают эксплойт, чтобы по ip-адресу узнавать реквизиты карты жертвы?
     
     
  • 2.3, Менеджер Антона Алексеевича (?), 19:28, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    5102222739565519
    Christine Brodner
    935 11/2024

    Айпи, правда, не знаю. Ну и как тебе это помогло?

     
  • 2.9, Аноним (9), 19:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медкарты?
     

  • 1.6, InuYasha (??), 19:38, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не страшно. :) На моём ГПУ это займёт вечность...
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:53, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Firefox и Safari не подвержены уязвимости

    Т.е. дыра только в хромоподелках? Значит можно игнорировать

     
  • 1.15, Анонин (?), 20:02, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox [...] не подвержены уязвимости

    🎉

     
  • 1.16, Аноним (16), 20:11, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пиар-отдел Google потрудился - задолбали линуксоиды, жаждущие аппаратного ускорения?
     

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