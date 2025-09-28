Выпуск Coreboot 25.09, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

2.12 , НяшМяш ( ok ), 19:34, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та плата гигабайта на H81 может с натяжкой сойти за актуальное. Это уже хасфейл, там avx2 есть, набор инструкций x86-64-v3.

3.22 , Аноним ( 20 ), 21:00, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она там заведена не полностью с кучей оговорок и untested.

4.32 , Аноним ( 32 ), 22:34, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у них что-то есть, чтобы полностью и при этом не музейный раритет?

2.13 , Аноним ( 13 ), 19:39, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И какие "современные" задачи они не могут решать?

3.16 , Аноним ( - ), 20:46, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И какие "современные" задачи они не могут решать? Сколько минут оно будет открывать какой-нибудь vscode с проектом на пару лямов строк? У меня мой макмини м4 про открывает мгновенно всё по клику мыши (менее секунды). Стоил он мне 42к рупий (половина зарплаты среднего айтишника в МСК).

4.29 , Аноним ( - ), 22:22, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сколько минут оно будет открывать какой-нибудь vscode с проектом на пару лямов строк?

> У меня мой макмини м4 про открывает мгновенно всё по клику мыши (менее секунды).

> Стоил он мне 42к рупий (половина зарплаты среднего айтишника в МСК). А потом хомячки с маком обижаются что умные люди заслышав что у них мак - обходят за километр и перестают руку подавать при встрече. Вот, типичный представитель. Раскрыл все мозговые грани. Все полторы.

5.31 , Аноним ( 31 ), 22:25, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подкроватника видно за версту)) Умные люди - это видимо студенты из шараги, пересобирающие мир на своей коредуба. Руку можете и мне не подавать))

4.34 , ptr ( ok ), 22:35, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На старом дачном резервном десктопе c AMD Phenom(tm) II X4 B50 тоже менее чем за секунду открывает проекты на миллионы строк. Причем оперативки у него всего лишь 16ГБ и SSD сидит на SATA. Что я делаю не так?

3.17 , Аноним ( 32 ), 20:47, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня вот есть Athlon 64 X2, там восемь ГБ оперативки, SSD даже стоит. Может ли он в принципе решать современные задачи? Безусловно. Стоит ли этим его нагружать? Определённо нет.

4.23 , хорошо покушал ( ? ), 21:09, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, да. Может ещё и Мир на Коре 2 Дуо теперь не собирать?

3.21 , Аноним ( 20 ), 20:58, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И какие "современные" задачи они не могут решать? Ну попробуй открыть Яндекс.Дзен или YouTube на таком железе. Даже если GPU поддерживает аппаратную отрисовку, ядра проца всё равно будут грузиться на 100% от любого чиха.

4.30 , Аноним ( - ), 22:24, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну попробуй открыть Яндекс.Дзен или YouTube на таком железе. Даже если GPU

> поддерживает аппаратную отрисовку, ядра проца всё равно будут грузиться на

> 100% от любого чиха. Это трындеж, ютуб еще и не на таком играется изумительно. Вот что-что а ютуб все же вкладывается в нормальный юзер экспериенс. Чтоб там 100% было - надо, наверное, AV1 в 4К качать. И то может прожевать с тем бит рейтом - dav1 крутая штука.

5.33 , Аноним ( 31 ), 22:35, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кроме волосиков там и интерфейс есть. Он у тебя полчаса будет грузиться.

2.19 , Аноним ( 20 ), 20:52, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полностью согласен. Такое железо сейчас – редкость, почти не встретишь, а то, что осталось, разве что для работы с офисными программами или набора текста подходит. Зато есть бонус – зимой комнату обогреет.

