Выпуск Coreboot 25.09, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

28.09.2025 16:58

Опубликован выпуск проекта CoreBoot 25.09, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 684 изменения, подготовленных при участии 110 разработчиков.

Основные изменения:

  • Реализована поддержка материнских плат:
    • ASROCK SPC741D8-2L2T/BCM.
    • GIGABYTE GA_H81M_D2W.
    • HP 260 G1 DM, HP Compaq Pro 6300 SFF/MT, HP ProDesk 600 G1 SFF.
    • Intel Ptlrvp4es
    • Lenovo ThinkPad T480/T480s.
    • 11 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
  • Значительно ускорена загрузка SPI Flash и payload-компонентов. При сборке в режиме CONFIG_SSE в коде распаковки на базе алгоритма LZMA задействованы SSE-инструкции prefetch, позволившие организовать упреждающую загрузку данных в кэш CPU без прерывания операции распаковки. При тестировании интерфейса SPI с пропускной способностью 100Mbit/s на мобильных CPU Intel Sandy Bridge удалось добиться сокращения времени загрузки на 46 мс и ускорения на 30% распаковки payload-компонентов.

    Для платформ Intel Panther Lake реализована поддержка асинхронной загрузки файлов, использующая SPI DMA для упреждающей загрузки файла fsps.bin параллельно с выполнением на CPU других задач. На устройствах Fatcat предложенная оптимизация ускорила загрузку на 17-18 мс. Повышена эффективность операций DMA. Добавлена новая функция синхронизации cbfs_preload_wait_for_all(), позволяющая безопасно завершать асинхронные операции до деактивации бэкендов хранения. В подсистеме Fast SPI DMA реализована очередь передачи данных на основе токенов, минимизирующая задержки между последовательными операциями DMA и обеспечивающая более предсказуемую производительность загрузки.

  • Реализована возможность обнаружения режима загрузки, позволяющая платформам передавать в payload-компоненты критически важную информацию о состоянии загрузки. Поддерживается определение нормального режима загрузки, режима низкого заряда аккумулятора и режима зарядки аккумулятора через стандартизированный интерфейс boot_mode_t.
  • Переработано управление MTRR (Memory Type Range Registers) для видеопамяти, что сократило время инициализации FSP-S (Firmware Support Package - Silicon) за счёт переноса настройки MTRR WC (Write-Combine) для видеопамяти из функций отрисовки логотипа на стадию инициализации чипа. В итоге время инициализации графической подсистемы сократилось с 123 до 115 мс. Переработка также упростила сопровождение кода за счёт разделения управления MTRR и функций отрисовки логотипа.
  • В утилите amdfwtool, предназначенной для работы прошивками AMD, улучшена обработка режима адресации и расширены возможности разбора структуры EFW на платформе Turin.
  • В утилиту smmstoretool добавлена поддержка переменных размеров блоков и алиасинга таблиц разделов GUID в режиме Secure Boot для улучшения управления переменными UEFI.
  • Расширена поддержка TPM для различных платформ с CRB TPM и улучшена интеграция fTPM для платформ AMD.
  • Улучшена отрисовка логотипа.
  • Улучшена совместимость с дисплейным драйвером Bochs.
  • Повышена стабильность утилиты cbfstool при сортировке таблицы FIT и в случае сбоев при выполнения операций сжатия.
  • Для платформ Intel, AMD, MediaTek и Qualcomm внесены изменение, улучшающие управление энергопотреблением, инициализацию памяти и поддержку аппаратных интерфейсов.
  • Обновлены версии binutils 2.44, ACPICA 20250404, MPFR 4.2.2, SeaBIOS 1.17.0, U-Boot 2025.07.


Обсуждение (35)
  • 1.1, Аноним (1), 17:57, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Я никак не пойму, зачем это существует? Этим кто-то пользуется, кроме Столмана и его последователей?
     
     
  • 2.2, bergentroll (ok), 18:08, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да. Для истовых преданных есть Libreboot.
     
     
  • 3.4, квас революции (?), 18:18, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть ещё те, что в каноэ. Вот они самые стойкие деревянные солдатики.
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 18:10, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нельзя взять и сразу написать 100500 прошивок под актуальные платы. Сначала приходится посуществовать вот в таком режиме, когда всё вроде уже "устаканилось", но пользоваться без острой необходимости не хочется. Через это проходит любой софт кроме тетрисов и аудиоплееров.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:27, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нельзя взять и сразу написать 100500 прошивок под актуальные платы

    Более того, это никогда не напишется. Ибо "актуальные" платы меняются перманентно.

     
  • 3.27, Аноним (-), 21:27, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сначала приходится посуществовать вот в таком режиме, когда всё вроде уже "устаканилось"

    Coreboot начался в 1999 году.
    Сколько оно сейчас плат поддерживает?
    А если выкинуть гуглоспецифические которые днем с огнем не сыщешь?

     
  • 2.5, Таджик (-), 18:28, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я никак не пойму, зачем это существует?

    По той же причине, по которой существуют всякие Vim и Emacs. Защитников в холиварных тредах - толпы, а реальных пользователей - полтора анонима.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 19:27, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.11, Аноним (11), 19:30, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь Emacs дольше, чем средний возраст опеннетчика. Подтверждаю. Емакс — это что-то вроде подросткового секса. Как послушать, так непонятно когда поесть успевают, а на деле самый близкий контакт с женским телом был когда бабушка обняла на прощание.
     
     
  • 4.14, Фрол (?), 19:43, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мыши плакали кололись но продолжали есть кактус
     
  • 2.7, Arlezoner (?), 18:59, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:03, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Прочитал как _кроме Столлмана и его преследователей_. ;-)
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:47, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, ну триллиард раз же обсуждали! Коробут пилят разрабы из АМД ради обкатки технологий и халявных ресурсов сообщества. Либробут пилят ради грантов Евросоюза (то есть на деньги налогоплательщиков нерабочую хрень). Каноебут пилят те, кому досталось мало грантов либробута и они надеются отжать у них грядку.
     
  • 2.20, Аноним (20), 20:55, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этим кто-то пользуется, кроме Столмана и его последователей?

    Слишком приземленно мыслите. Это создается не для того, чтобы использовать на практике, а чтобы получать гранты и стипендии от щедрых спонсоров-толстосумов.

     
  • 2.24, Аноним (24), 21:17, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты этим не пользуешься то считай и не живёь.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:20, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак прямо в тексте нпюаписано...
    11 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
     
  • 2.35, ахахахаха (?), 22:40, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне пригодилось для e5 1270v6 так как стандартная прошивка через Intel me запрещала установку нового xeon v6 (можно только v5). Тут бонусом ещё и удобная конфигурация без видеокарты, сплошные профиты.
    Отключил Intel me, обновил прошивку на неподдерживаемую плату, всем доволен. Пользоваться просто если есть поддержка платы, ничем не хуже стока.
     

  • 1.6, Таджик (-), 18:32, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лет десять назад это ещё могло бы сойти за норму. Но сейчас железо, на которое ориентирован сабж, разве что ультра-бюджетному смартфону позавидует, а для повседневных задач и вовсе бесполезно.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 19:34, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та плата гигабайта на H81 может с натяжкой сойти за актуальное. Это уже хасфейл, там avx2 есть, набор инструкций x86-64-v3.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 21:00, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она там заведена не полностью с кучей оговорок и untested.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 22:34, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у них что-то есть, чтобы полностью и при этом не музейный раритет?
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:39, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какие "современные" задачи они не могут решать?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 20:46, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И какие "современные" задачи они не могут решать?

    Сколько минут оно будет открывать какой-нибудь vscode с проектом на пару лямов строк? У меня мой макмини м4 про открывает мгновенно всё по клику мыши (менее секунды). Стоил он мне 42к рупий (половина зарплаты среднего айтишника в МСК).

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 22:22, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько минут оно будет открывать какой-нибудь vscode с проектом на пару лямов строк?
    > У меня мой макмини м4 про открывает мгновенно всё по клику мыши (менее секунды).
    > Стоил он мне 42к рупий (половина зарплаты среднего айтишника в МСК).

    А потом хомячки с маком обижаются что умные люди заслышав что у них мак - обходят за километр и перестают руку подавать при встрече. Вот, типичный представитель. Раскрыл все мозговые грани. Все полторы.

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 22:25, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подкроватника видно за версту)) Умные люди - это видимо студенты из шараги, пересобирающие мир на своей коредуба. Руку можете и мне не подавать))
     
  • 4.34, ptr (ok), 22:35, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На старом дачном резервном десктопе c AMD Phenom(tm) II X4 B50 тоже менее чем за секунду открывает проекты на миллионы строк. Причем оперативки у него всего лишь 16ГБ и SSD сидит на SATA. Что я делаю не так?
     
  • 3.17, Аноним (32), 20:47, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вот есть Athlon 64 X2, там восемь ГБ оперативки, SSD даже стоит. Может ли он в принципе решать современные задачи? Безусловно. Стоит ли этим его нагружать? Определённо нет.
     
     
  • 4.23, хорошо покушал (?), 21:09, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, да. Может ещё и Мир на Коре 2 Дуо теперь не собирать?
     
  • 3.21, Аноним (20), 20:58, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какие "современные" задачи они не могут решать?

    Ну попробуй открыть Яндекс.Дзен или YouTube на таком железе. Даже если GPU поддерживает аппаратную отрисовку, ядра проца всё равно будут грузиться на 100% от любого чиха.

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 22:24, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну попробуй открыть Яндекс.Дзен или YouTube на таком железе. Даже если GPU
    > поддерживает аппаратную отрисовку, ядра проца всё равно будут грузиться на
    > 100% от любого чиха.

    Это трындеж, ютуб еще и не на таком играется изумительно. Вот что-что а ютуб все же вкладывается в нормальный юзер экспериенс. Чтоб там 100% было - надо, наверное, AV1 в 4К качать. И то может прожевать с тем бит рейтом - dav1 крутая штука.

     
     
  • 5.33, Аноним (31), 22:35, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме волосиков там и интерфейс есть. Он у тебя полчаса будет грузиться.
     
  • 2.19, Аноним (20), 20:52, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен. Такое железо сейчас – редкость, почти не встретишь, а то, что осталось, разве что для работы с офисными программами или набора текста подходит. Зато есть бонус – зимой комнату обогреет.
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:13, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EDK2 под aarch64 уже есть, не говоря о x86_86.
    Ощущение что core/libre boot мне так никогда и не понадобится ..
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 22:20, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > EDK2 под aarch64 уже есть, не говоря о x86_86.

    И на скольких мамках ты его такое запустить то в итоге смог? А то он такой болтается - "где-то там". Без поддержки этого реальным железом, от слова вообще.

     

  • 1.26, Аноним (26), 21:24, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И даже не вырезали поддержку ни одной платы? Прогресс
     

