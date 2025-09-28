Выпуск Coreboot 25.09, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

|
1.1, Аноним (1), 17:57, 28/09/2025
Я никак не пойму, зачем это существует? Этим кто-то пользуется, кроме Столмана и его последователей?
2.3, A.Stahl (ok), 18:10, 28/09/2025
|
Нельзя взять и сразу написать 100500 прошивок под актуальные платы. Сначала приходится посуществовать вот в таком режиме, когда всё вроде уже "устаканилось", но пользоваться без острой необходимости не хочется. Через это проходит любой софт кроме тетрисов и аудиоплееров.
3.10, Аноним (10), 19:27, 28/09/2025
|
> Нельзя взять и сразу написать 100500 прошивок под актуальные платы
Более того, это никогда не напишется. Ибо "актуальные" платы меняются перманентно.
3.27, Аноним (-), 21:27, 28/09/2025
> Сначала приходится посуществовать вот в таком режиме, когда всё вроде уже "устаканилось"
Coreboot начался в 1999 году.
Сколько оно сейчас плат поддерживает?
А если выкинуть гуглоспецифические которые днем с огнем не сыщешь?
2.5, Таджик (-), 18:28, 28/09/2025
> Я никак не пойму, зачем это существует?
По той же причине, по которой существуют всякие Vim и Emacs. Защитников в холиварных тредах - толпы, а реальных пользователей - полтора анонима.
3.11, Аноним (11), 19:30, 28/09/2025
|
Пользуюсь Emacs дольше, чем средний возраст опеннетчика. Подтверждаю. Емакс — это что-то вроде подросткового секса. Как послушать, так непонятно когда поесть успевают, а на деле самый близкий контакт с женским телом был когда бабушка обняла на прощание.
2.18, Аноним (18), 20:47, 28/09/2025
Блин, ну триллиард раз же обсуждали! Коробут пилят разрабы из АМД ради обкатки технологий и халявных ресурсов сообщества. Либробут пилят ради грантов Евросоюза (то есть на деньги налогоплательщиков нерабочую хрень). Каноебут пилят те, кому досталось мало грантов либробута и они надеются отжать у них грядку.
2.20, Аноним (20), 20:55, 28/09/2025
> Этим кто-то пользуется, кроме Столмана и его последователей?
Слишком приземленно мыслите. Это создается не для того, чтобы использовать на практике, а чтобы получать гранты и стипендии от щедрых спонсоров-толстосумов.
2.25, Аноним (25), 21:20, 28/09/2025
Дак прямо в тексте нпюаписано...
11 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
2.35, ахахахаха (?), 22:40, 28/09/2025
Мне пригодилось для e5 1270v6 так как стандартная прошивка через Intel me запрещала установку нового xeon v6 (можно только v5). Тут бонусом ещё и удобная конфигурация без видеокарты, сплошные профиты.
Отключил Intel me, обновил прошивку на неподдерживаемую плату, всем доволен. Пользоваться просто если есть поддержка платы, ничем не хуже стока.
1.6, Таджик (-), 18:32, 28/09/2025
Лет десять назад это ещё могло бы сойти за норму. Но сейчас железо, на которое ориентирован сабж, разве что ультра-бюджетному смартфону позавидует, а для повседневных задач и вовсе бесполезно.
2.12, НяшМяш (ok), 19:34, 28/09/2025
Та плата гигабайта на H81 может с натяжкой сойти за актуальное. Это уже хасфейл, там avx2 есть, набор инструкций x86-64-v3.
4.32, Аноним (32), 22:34, 28/09/2025
А у них что-то есть, чтобы полностью и при этом не музейный раритет?
3.16, Аноним (-), 20:46, 28/09/2025
> И какие "современные" задачи они не могут решать?
Сколько минут оно будет открывать какой-нибудь vscode с проектом на пару лямов строк? У меня мой макмини м4 про открывает мгновенно всё по клику мыши (менее секунды). Стоил он мне 42к рупий (половина зарплаты среднего айтишника в МСК).
4.29, Аноним (-), 22:22, 28/09/2025
> Сколько минут оно будет открывать какой-нибудь vscode с проектом на пару лямов строк?
> У меня мой макмини м4 про открывает мгновенно всё по клику мыши (менее секунды).
> Стоил он мне 42к рупий (половина зарплаты среднего айтишника в МСК).
А потом хомячки с маком обижаются что умные люди заслышав что у них мак - обходят за километр и перестают руку подавать при встрече. Вот, типичный представитель. Раскрыл все мозговые грани. Все полторы.
5.31, Аноним (31), 22:25, 28/09/2025
Подкроватника видно за версту)) Умные люди - это видимо студенты из шараги, пересобирающие мир на своей коредуба. Руку можете и мне не подавать))
4.34, ptr (ok), 22:35, 28/09/2025
На старом дачном резервном десктопе c AMD Phenom(tm) II X4 B50 тоже менее чем за секунду открывает проекты на миллионы строк. Причем оперативки у него всего лишь 16ГБ и SSD сидит на SATA. Что я делаю не так?
3.17, Аноним (32), 20:47, 28/09/2025
У меня вот есть Athlon 64 X2, там восемь ГБ оперативки, SSD даже стоит. Может ли он в принципе решать современные задачи? Безусловно. Стоит ли этим его нагружать? Определённо нет.
3.21, Аноним (20), 20:58, 28/09/2025
> И какие "современные" задачи они не могут решать?
Ну попробуй открыть Яндекс.Дзен или YouTube на таком железе. Даже если GPU поддерживает аппаратную отрисовку, ядра проца всё равно будут грузиться на 100% от любого чиха.
4.30, Аноним (-), 22:24, 28/09/2025
> Ну попробуй открыть Яндекс.Дзен или YouTube на таком железе. Даже если GPU
> поддерживает аппаратную отрисовку, ядра проца всё равно будут грузиться на
> 100% от любого чиха.
Это трындеж, ютуб еще и не на таком играется изумительно. Вот что-что а ютуб все же вкладывается в нормальный юзер экспериенс. Чтоб там 100% было - надо, наверное, AV1 в 4К качать. И то может прожевать с тем бит рейтом - dav1 крутая штука.
5.33, Аноним (31), 22:35, 28/09/2025
Кроме волосиков там и интерфейс есть. Он у тебя полчаса будет грузиться.
2.19, Аноним (20), 20:52, 28/09/2025
Полностью согласен. Такое железо сейчас – редкость, почти не встретишь, а то, что осталось, разве что для работы с офисными программами или набора текста подходит. Зато есть бонус – зимой комнату обогреет.
1.15, Аноним (15), 20:13, 28/09/2025
EDK2 под aarch64 уже есть, не говоря о x86_86.
Ощущение что core/libre boot мне так никогда и не понадобится ..
2.28, Аноним (28), 22:20, 28/09/2025
> EDK2 под aarch64 уже есть, не говоря о x86_86.
И на скольких мамках ты его такое запустить то в итоге смог? А то он такой болтается - "где-то там". Без поддержки этого реальным железом, от слова вообще.
|