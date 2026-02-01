The OpenNET Project / Index page

Выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10.1

31.01.2026 23:49 (MSK)

Представлена выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10.1, первое обновление ветки, переведённой на использование протокола Wayland. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Пакеты с Budgie 10.10.1 доступны в Fedora Rawhide и войдут в состав дистрибутивов Fedora 44 и Ubuntu Budgie 26.04.

Среди изменений в новой версии:

  • Реализована новая библиотека для унификации доступа к параметрам мониторов в различных компонентах Budgie. Использование библиотеки позволило повысить стабильность при переключении в графический интерфейс с консоли и при подключения/отключения монитора. Решена проблема с аварийным завершением панели, когда не удалось обнаружить монитор.
  • Улучшена интеграция с композитным менеджером Labwc. На выбор в настройках предоставлено три режима переключения фокуса ввода: смена фокуса после клика; переключение фокуса и вывод на передний план окна после попадания в него курсора мыши; переключение фокуса без вывода на передний план окна после попадания в него курсора мыши.
  • Переработано управление яркостью экрана, которое больше не зависит от GNOME Settings Daemon и завязано на собственный обработчик budgie-brightness-helper, использующий для изменения яркости интерфейс /sys/class/backlight.
  • Улучшено масштабирование обоев рабочего стола при отображении на мониторе с другим соотношением сторон. Реализована возможность выбора стиля размещения обоев на экране при использовании swaybg и его применения вместо растягивания изображения на всю ширину экрана.


  • 1, Аноним (1), 00:20, 01/02/2026 [ответить]  
    >и Ubuntu Budgie 26.04

    Кстати, можете потестить:
    https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/26.04/snapshot-3/

     
  • 3, Аноним (3), 03:39, 01/02/2026 [ответить]  
    На чем они, кстати, его в этот раз решили переписать?
     

