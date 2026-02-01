Представлена выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10.1, первое обновление ветки, переведённой на использование протокола Wayland. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Пакеты с Budgie 10.10.1 доступны в Fedora Rawhide и войдут в состав дистрибутивов Fedora 44 и Ubuntu Budgie 26.04. Среди изменений в новой версии: Реализована новая библиотека для унификации доступа к параметрам мониторов в различных компонентах Budgie. Использование библиотеки позволило повысить стабильность при переключении в графический интерфейс с консоли и при подключения/отключения монитора. Решена проблема с аварийным завершением панели, когда не удалось обнаружить монитор.

Улучшена интеграция с композитным менеджером Labwc. На выбор в настройках предоставлено три режима переключения фокуса ввода: смена фокуса после клика; переключение фокуса и вывод на передний план окна после попадания в него курсора мыши; переключение фокуса без вывода на передний план окна после попадания в него курсора мыши.

Переработано управление яркостью экрана, которое больше не зависит от GNOME Settings Daemon и завязано на собственный обработчик budgie-brightness-helper, использующий для изменения яркости интерфейс /sys/class/backlight.

Улучшено масштабирование обоев рабочего стола при отображении на мониторе с другим соотношением сторон. Реализована возможность выбора стиля размещения обоев на экране при использовании swaybg и его применения вместо растягивания изображения на всю ширину экрана.



