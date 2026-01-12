The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Среда рабочего стола Budgie переходит с GTK на Qt и KDE Frameworks

12.01.2026 23:01

Организация Buddies Of Budgie опубликовала отчёт о развитии среды рабочего стола Budgie, в котором отмечены достижения за 2025 год и раскрыты планы на 2026 год. После формирования выпуска Budgie 10.10, переведённого на Wayland, всё внимание переключилось на разработку ветки Budgie 11.

Вместо GTK для организации вывода в Budgie 11 будет задействован Qt6 и вспомогательные библиотеки из набора KDE Frameworks. Миграция уже опробовала в приложении Budgie Display Configurator, при разработке которого использованы Qt6 и фреймворк построения интерфейса Kirigami (надстройка над Qt Quick Controls).

В Budgie 11 будет произведён переход на модульную архитектуру, подразумевающую разделение на два слоя: "Budgie Core" и "Budgie Desktop". Модульная архитектура позволит адаптировать проект для новых формфакторов, устройств ввода и рабочих процессов. Например, Budgie сможет использоваться не только на ПК и ноутбуках, но и на планшетах, телевизорах, устройствах виртуальной реальности и смартфонах.

Слой Budgie Core содержит базовые библиотеки, применяемые для всех устройств, отвечает за запуск компонентов в зависимости от типа устройства, и предоставляет библиотеки для организации вывода информации, поддержки языков и локалей, управления энергопотреблением, взаимодействием с устройствами ввода и конфигурирования.

Слой Budgie Desktop реализован поверх Budgie Core и предоставляет функциональность графической оболочки. Слой отвечает за такие операции, как компоновка окон, управление рабочими столами и приложениями, построение интерфейса пользователя. Из возможностей Budgie 11 также заявлена поддержка кроссплатформенных тем оформления и возможность замены компонентов и расширений, таких как композитный сервер, система вывода уведомлений и панели.



  1. Главная ссылка к новости (https://buddiesofbudgie.org/bl...)
  2. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  3. OpenNews: Budgie Desktop пересматривает планы миграции c GTK на Qt
  4. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK и библиотек GNOME на Qt
  5. OpenNews: План развития среды рабочего стола Budgie в 2024 году
  6. OpenNews: Доступна среда рабочего стола Budgie 10.10, переведённая на Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64595-budgie
Ключевые слова: budgie, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +5 +/
    > 2017 OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK и библиотек GNOME на Qt
    > 2018 OpenNews: Budgie Desktop пересматривает планы миграции c GTK на Qt
    > 2021 OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
    > 2026 Среда рабочего стола Budgie переходит с GTK на Qt и KDE Frameworks
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:11, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    чем этот лучше десятков других?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:18, 12/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > десятков других

    ... десятков других однотипных на одной и той же платформе.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:12, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вспоминается Unity8 почему-то, где похожий переход не очень задался.
     
  • 1.4, нах. (?), 23:14, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    рабочий стол которым пользуется ровно ноль человек куда-то там переходит. Безусловно это достойно главных новостей.

     
  • 1.5, Аноним (6), 23:17, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Budgie сможет использоваться не только на ПК и ноутбуках, но и на планшетах, телевизорах, устройствах виртуальной реальности и смартфонах.

    Где-то мы это уже слышали... Ах, да, в том самом Гноме, от которого идёт этот Бадживый форк...

     
  • 1.7, ИмяХ (ok), 23:22, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >>Слой Budgie Core содержит базовые библиотеки, применяемые для всех устройств, отвечает за запуск

    Так этим же и так занимается GTK

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:28, 12/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Пока ibm заняты выкидыванием x11измов из gtk, все заняты выкидыванием самого гтк.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:35, 12/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру