Среда рабочего стола Budgie переходит с GTK на Qt и KDE Frameworks

Организация Buddies Of Budgie опубликовала отчёт о развитии среды рабочего стола Budgie, в котором отмечены достижения за 2025 год и раскрыты планы на 2026 год. После формирования выпуска Budgie 10.10, переведённого на Wayland, всё внимание переключилось на разработку ветки Budgie 11.

Вместо GTK для организации вывода в Budgie 11 будет задействован Qt6 и вспомогательные библиотеки из набора KDE Frameworks. Миграция уже опробовала в приложении Budgie Display Configurator, при разработке которого использованы Qt6 и фреймворк построения интерфейса Kirigami (надстройка над Qt Quick Controls).

В Budgie 11 будет произведён переход на модульную архитектуру, подразумевающую разделение на два слоя: "Budgie Core" и "Budgie Desktop". Модульная архитектура позволит адаптировать проект для новых формфакторов, устройств ввода и рабочих процессов. Например, Budgie сможет использоваться не только на ПК и ноутбуках, но и на планшетах, телевизорах, устройствах виртуальной реальности и смартфонах.

Слой Budgie Core содержит базовые библиотеки, применяемые для всех устройств, отвечает за запуск компонентов в зависимости от типа устройства, и предоставляет библиотеки для организации вывода информации, поддержки языков и локалей, управления энергопотреблением, взаимодействием с устройствами ввода и конфигурирования.

Слой Budgie Desktop реализован поверх Budgie Core и предоставляет функциональность графической оболочки. Слой отвечает за такие операции, как компоновка окон, управление рабочими столами и приложениями, построение интерфейса пользователя. Из возможностей Budgie 11 также заявлена поддержка кроссплатформенных тем оформления и возможность замены компонентов и расширений, таких как композитный сервер, система вывода уведомлений и панели.