Релиз дистрибутива Nitrux 1.4.0 с рабочим столом NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.4.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.1 ГБ и 1.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. В поставку также входят приложения из набора MauiKit, среди которых файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave и просмотрщик изображений Pix. В новом выпуске: Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.21.4, KDE Frameworksn 5.81.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.04. Улучшена интеграция c KDE Plasma тем оформления и цветовых схем, специфичных для Nitrux. Унифицировано с рабочим столом оформление хранителя экрана.

Обновлены приложения, в том числе Kdenlive 21.04.0, LibreOffice 7.1.2.2, Firefox 88.0.

В состав включено новое приложение Communicator для управления адресной книгой, написанное с использованием фреймворка Maui.

Из базовой поставки удалены fgetty и Dash, которые не использовались. Из предлагаемого по умолчанию набора приложений удалён редактор разделов KDE Partition Manager.

Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.4.115, 5.10.33, 5.12, Linux Libre 5.12 и Linux Libre 5.10.33, а также ядра 5.11 и 5.12 с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.



