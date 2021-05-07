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Релиз дистрибутива Nitrux 1.4.0 с рабочим столом NX Desktop

07.05.2021 10:24

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.4.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.1 ГБ и 1.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана NX Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. В поставку также входят приложения из набора MauiKit, среди которых файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.21.4, KDE Frameworksn 5.81.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.04. Улучшена интеграция c KDE Plasma тем оформления и цветовых схем, специфичных для Nitrux. Унифицировано с рабочим столом оформление хранителя экрана.
  • Обновлены приложения, в том числе Kdenlive 21.04.0, LibreOffice 7.1.2.2, Firefox 88.0.
  • В состав включено новое приложение Communicator для управления адресной книгой, написанное с использованием фреймворка Maui.
  • Из базовой поставки удалены fgetty и Dash, которые не использовались. Из предлагаемого по умолчанию набора приложений удалён редактор разделов KDE Partition Manager.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.4.115, 5.10.33, 5.12, Linux Libre 5.12 и Linux Libre 5.10.33, а также ядра 5.11 и 5.12 с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/cha...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.9 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  4. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  5. OpenNews: Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.2, развивающего рабочий стол Budgie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55101-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:27, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ещё не понимаю, чем стандартные приложения не угодили -- в них явно больше труда вложено.
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 10:36, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Application diversity», dude.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:19, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это расколбас!
     
  • 2.17, ilyafedin (ok), 13:56, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сейчас пилят новый набор компонентов MAUI, который этот дистр и демонстрирует. Как по мне, их укусили гнумеры, адаптируют в первую очередь под могылки и имеют CSD.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 10:30, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что же символизируют эти обои?.. 🤔
     
     
  • 2.6, Анонин (?), 10:47, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скукоту?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:31, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    👍👍👍
     
     
  • 2.5, Гимли (?), 10:42, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    🖕🖕🖕
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:48, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    💩💩💩
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:00, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    NX Software Center не используется уже давно, как и Konsole, и др.
    Автор новости - прекращай сочинять ерунду и копировать давно устарелую инфу непонятно откуда. Хоть бы удосужился открыть официальный сайт и ознакомится, что-ли.
     
  • 1.9, lockywolf (ok), 11:21, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой-то не тру дистрибутив.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:12, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядра Linux Libre прилагаются. Чем не ТруЪ?
     

  • 1.10, пох. (?), 11:48, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Программ нет (13 лет наблюдаю одни и теже грабли вроде GIMP и Libre), конвергенции нет.

    Что же делать? Пилить новое DE!

     
  • 1.18, Док (?), 14:11, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все равно все придет к варианту Deepin с js и html потому  что всем лень ковырять всякие qt и проще писать под броузер
     
  • 1.19, Аноним (15), 16:18, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пингвин 100501-й! Ура, товарищи!
     

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