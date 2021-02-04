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Выпуск дистрибутива Solus 4.2, развивающего рабочий стол Budgie

04.02.2021 16:03

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Solus 4.2, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME, KDE Plasma и MATE. Размер iso-образов 1.8-2.1 ГБ (x86_64).

Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов.

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов.

Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie, GNOME и MATE предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME поставляется GNOME MPV, а в MATE - VLC. В редакции KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - SMPlayer.

Основные улучшения:

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10, что позволило обеспечить поддержку нового оборудования на базе чипов AMD Razen 5 (5600X - 5950X) и Intel Comet Lake (Intel Core i9-10850K). Графический стек переведён на Mesa 20.3.3 с поддержкой новых GPU, API Vulkan 1.2 и включением по умолчанию в драйвере AMD RADV компилятора шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. Обновлены версии программ, в том числе Firefox 85.0, LibreOffice 7.0.4.2, Thunderbird 78.6.1, ffmpeg 4.3.1, dav1d 0.8.1, gstreamer 1.18.2, Pulseaudio 14.1.
  • Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.5.2 с изменениями в котором можно ознакомиться в тексте отдельного анонса. Для размещения пиктограмм на рабочем столе задействован компонент Budgie Desktop View вместо старой реализации на базе файлового менеджера Nautilus. Полностью переписан код системного лотка. Улучшены конфигуратор, меню приложений, интерфейс переключения между приложениями (Alt+Tab), апплет управления громкостью и боковая панель Raven.
  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.38. Помимо штатных компонентов в сеансе на базе GNOME задействованы панель Dash to Dock, апплет для управления подключенными устройствами Drive Menu и расширение Top Icons для размещения пиктограмм в системном лотке.
  • Окружение с рабочим столом MATE обновлено до версии 1.24. Меню приложений Brisk Menu обновлено до версии 0.6.2.
  • Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков Plasma Desktop 5.20.5, KDE Frameworks 5.78, KDE Applications 20.12.1 и Qt 5.15.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://getsol.us/2021/02/03/s...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4.1, развивающего рабочий стол Budgie
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 4 и рабочего стола Budgie 10.5
  5. OpenNews: Проект Solus представил библиотеку Linux Driver Management 1.0
  6. OpenNews: Ubuntu Budgie получил статус официальной редакции Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54529-solus
Ключевые слова: solus, budgie
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 16:07, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без сарказма: хороший дистрибутив. Средний уровень качества по зоопарку он не портит точно.
     
     
  • 2.7, пох. (?), 16:29, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И обои ничего так, веселенькие.
    (с hdr, как обычно, перебрали только)
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:08, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем столько недоплееров? Для музыки лучше audacious ничего не придумали, для видео есть только mpv. Я имею в виду, кому нужны эти smplayer с vlc? У них даже Anime4K с FSRCNNX нет, не говоря уже об всяких удобных скриптах. Да и с ускорением постоянно проблемы, квадраты всякие от внешних дорог (у mpv впрочем тоже проблема с внешними дорогами, смешение после сика сбивается). Гуй неудобный опять же, особенно после практически идеального гуя в mpv.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:20, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > кому нужны эти smplayer с vlc?

    Не скажу за VLC, но у smplayer интегрирован поиск субтитров по сторонним сервисам. Все опции сразу есть, не нужно вспоминать, как повернуть видео на 90 градусов, как задержать субтитры на 300 мс итд. А еще автозапоминает позицию воспроизведения, чего в VLC я не увидел. Очень удобно смотреть сериальчики.

    mpv, "скрипты" итд. - это все конечно хорошо, но smplayer хорош и функционален уже по дефолту, он Просто Работает™. А mpv, я так понимаю, нужно сидеть и настраивать под себя. Я конечно и сам люблю поконфигурировать, но smplayer этого не требует вообще, тем и хорош.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 16:29, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм. У mpv была опция сохранять позицию на выходе, я думаю, она никуда не делась. Вот субтитры может быть, только обычно единственный вариант это перекопать все варезники, чтобы найти сколько-нибудь удобоваримые, так что пользы не очень много. Хоткеями я и в smplayer пользовался, но с тех пор, как появился mpv, шкурка для mplayer совершенно потеряла актуальность.
     
  • 2.5, Аноним (2), 16:21, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, по поводу Anime4k. Можно как-нибудь заставить ESRGAN работать на изображениях хотя бы 400 пикселей в высоту? Он у меня только картинки в 128 пикселей ест, чуть больше, и уже жалуется, что видеопамяти не хватает, хотя использован только гиг. Качество прекрасное для такого крошечного исходника выходит, только очень уж много додумывает. Может быть нужны другие, более хорошо натренированные модели, я использовал стоковые.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 16:34, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жалуется, что видеопамяти не хватает, хотя использован только гиг

    Ну так он скорее всего и не будет пытаться выделять память, если видит, что свободной памяти меньше, чем нужно. Докупи, что называется, оперативочки^W дополнительных видюх. Гонять GANы в реалтайме - довольно дорогостоящее удовольствие. Мне чтоб чисто затестить один из GANов на своем GTX 1070, приходилось картинку 1920x1080 резать на четыре части и обрабатывать их отдельно, чтоб в память влезло.

     
  • 2.8, Аноным (ok), 16:33, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один ауодиплеер, один видеоплеер, один вождь
     
  • 2.11, eugener (ok), 16:35, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кому нужны эти smplayer

    smplayer хороший, обычному пользователю сложно пользоваться почти безгуёвым mpv. А так и кнопочки есть чтоб мышкой тыкать и mpv внутри.

     

  • 1.3, Ssss (?), 16:08, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BUDGE лучше чем GNOME3
    Быть того не может
     
  • 1.10, Zitz (?), 16:34, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федора с нескучными обоями.
     
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