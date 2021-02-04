Выпуск дистрибутива Solus 4.2, развивающего рабочий стол Budgie

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Solus 4.2, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME, KDE Plasma и MATE. Размер iso-образов 1.8-2.1 ГБ (x86_64). Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie, GNOME и MATE предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME поставляется GNOME MPV, а в MATE - VLC. В редакции KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - SMPlayer. Основные улучшения: Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10, что позволило обеспечить поддержку нового оборудования на базе чипов AMD Razen 5 (5600X - 5950X) и Intel Comet Lake (Intel Core i9-10850K). Графический стек переведён на Mesa 20.3.3 с поддержкой новых GPU, API Vulkan 1.2 и включением по умолчанию в драйвере AMD RADV компилятора шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. Обновлены версии программ, в том числе Firefox 85.0, LibreOffice 7.0.4.2, Thunderbird 78.6.1, ffmpeg 4.3.1, dav1d 0.8.1, gstreamer 1.18.2, Pulseaudio 14.1.

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.5.2 с изменениями в котором можно ознакомиться в тексте отдельного анонса. Для размещения пиктограмм на рабочем столе задействован компонент Budgie Desktop View вместо старой реализации на базе файлового менеджера Nautilus. Полностью переписан код системного лотка. Улучшены конфигуратор, меню приложений, интерфейс переключения между приложениями (Alt+Tab), апплет управления громкостью и боковая панель Raven.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.38. Помимо штатных компонентов в сеансе на базе GNOME задействованы панель Dash to Dock, апплет для управления подключенными устройствами Drive Menu и расширение Top Icons для размещения пиктограмм в системном лотке.

Окружение с рабочим столом MATE обновлено до версии 1.24. Меню приложений Brisk Menu обновлено до версии 0.6.2.

Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков Plasma Desktop 5.20.5, KDE Frameworks 5.78, KDE Applications 20.12.1 и Qt 5.15.2.



