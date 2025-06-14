Проект Nitrux прекращает разработку рабочего стола NX Desktop в пользу Hyprland

Разработчики дистрибутива Nitrux сообщили о прекращении разработки рабочего стола NX Desktop, представлявшего собой надстройку над KDE Plasma 5. Все репозитории nx-desktop на GitHub переведены в архивный режим и сопровождение NX Desktop прекращено. В качестве причины упоминается сворачивание программы длительной поддержки релизов KDE Plasma.

Одновременно упоминается о приостановке разработки собственной оболочки Maui Shell, так как проект столкнулся с нехваткой ресурсов и отсутствием интереса к разработке со стороны участников из сообщества. Ранее решено было не переводить NX Desktop на технологии KDE Plasma 6 и развивать собственную новую оболочку Maui Shell, которая со временем должна была заменить NX Desktop, но ситуация изменилась.

В соответствии с новым планом, дистрибутив Nitrux будет переведён на пользовательское окружение, построенное при помощи композитного сервера Hyprland, панели Waybar и меню завершения работы в системе Wlogout. Вместо дисплейного менеджера SDDM для запуска сеанса будут задействован менеджер входа greetd и экран входа QtGreet.

Композитный сервер Hyprland использует Wayland, поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Среди возможностей: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране; средства для визуально насыщенных интерфейсов (градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени); расширение через плагины.

Пакет с ядром Linux в дистрибутиве Nitrux решено перевести с использования патчей Liquorix на вариант ядра от проекта CachyOS. Причиной стало отсутствие в Liquorix патча для включения механизма PSI (Pressure Stall Information), позволяющего в пространстве пользователя анализировать сведения о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. Поддержка PSI необходима для работы Waydroid, прослойки для запуска Android-приложений.

Для установки дополнительных программ будут задействован инструментарий NX AppHub и формат AppBox, которые теперь преподносятся как более предпочтительные, по сравнению с пакетами AppImage. Обновления дистрибутива планируют публиковать два раза в месяц. Для установки обновлений продолжит использоваться утилита nuts (Nitrux Update Tool System). Из более отдалённых планов на будущее отмечена замена SquashFS на DwarFS и создание сборок для устройств ARM64, помимо ранее поддерживаемой архитектуры x86_64.



