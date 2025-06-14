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Проект Nitrux прекращает разработку рабочего стола NX Desktop в пользу Hyprland

14.06.2025 22:39

Разработчики дистрибутива Nitrux сообщили о прекращении разработки рабочего стола NX Desktop, представлявшего собой надстройку над KDE Plasma 5. Все репозитории nx-desktop на GitHub переведены в архивный режим и сопровождение NX Desktop прекращено. В качестве причины упоминается сворачивание программы длительной поддержки релизов KDE Plasma.

Одновременно упоминается о приостановке разработки собственной оболочки Maui Shell, так как проект столкнулся с нехваткой ресурсов и отсутствием интереса к разработке со стороны участников из сообщества. Ранее решено было не переводить NX Desktop на технологии KDE Plasma 6 и развивать собственную новую оболочку Maui Shell, которая со временем должна была заменить NX Desktop, но ситуация изменилась.

В соответствии с новым планом, дистрибутив Nitrux будет переведён на пользовательское окружение, построенное при помощи композитного сервера Hyprland, панели Waybar и меню завершения работы в системе Wlogout. Вместо дисплейного менеджера SDDM для запуска сеанса будут задействован менеджер входа greetd и экран входа QtGreet.

Композитный сервер Hyprland использует Wayland, поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Среди возможностей: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране; средства для визуально насыщенных интерфейсов (градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени); расширение через плагины.

Пакет с ядром Linux в дистрибутиве Nitrux решено перевести с использования патчей Liquorix на вариант ядра от проекта CachyOS. Причиной стало отсутствие в Liquorix патча для включения механизма PSI (Pressure Stall Information), позволяющего в пространстве пользователя анализировать сведения о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. Поддержка PSI необходима для работы Waydroid, прослойки для запуска Android-приложений.

Для установки дополнительных программ будут задействован инструментарий NX AppHub и формат AppBox, которые теперь преподносятся как более предпочтительные, по сравнению с пакетами AppImage. Обновления дистрибутива планируют публиковать два раза в месяц. Для установки обновлений продолжит использоваться утилита nuts (Nitrux Update Tool System). Из более отдалённых планов на будущее отмечена замена SquashFS на DwarFS и создание сборок для устройств ARM64, помимо ранее поддерживаемой архитектуры x86_64.

  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/news/news-far...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0 с пользовательским окружением NX Desktop
  3. OpenNews: KDE прекращает формирование LTS-релизов и реформирует отправку телеметрии
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  5. OpenNews: Композитный сервер Hyprland удалён из Debian Testing и не войдёт в релиз Debian 13
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63408-nitrux
Ключевые слова: nitrux, hyprland, nxdesktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:56, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень жаль!
    Ищу анонимных экспертов, кто продолжит разработку!
     
     
  • 2.2, Anoni (?), 23:05, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Анонистов вызывали?
     
     
  • 3.6, Tron is Whistling (?), 23:36, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но они только руками прикольно дёргают, а код плохой получается.
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:50, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был ложный вызов, можете возврвщаться обратно.
     
  • 2.8, pic (??), 23:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбор в пользу минимализма одобряю!
     

  • 1.3, dim4k (ok), 23:21, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Узнаешь о Проекте Nitrux и рабочем столе NX Desktop - из вот таких новостей)))
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 23:30, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Узнаешь о Проекте Nitrux и рабочем столе NX Desktop - из вот таких новостей)))

    Ты просто тут новенький))
    Про него пейсали тут еще с 2018 года opennet.ru/keywords/nitrux.html
    С другой стороны - 7 лет для васяноподелия не такой уж маленький срок

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:54, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это та самая среда, которая первой (ещё до GNOME) была адаптирована и для десктопа и для смартфонов одновременно. А  теперь узнаем что конец разработки. Очень неожиданно и неприятно.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:07, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже до плазмы?
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:26, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я до сих пор не уверен какую пользу можно извлечь из PSI и каким образом.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:40, 14/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Hyprland - это GTK же. Они предлагают жрать память и на кедов тулкит, и на GTKшный.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:17, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ldd /usr/bin/Hyprland | grep -c gtk
    0
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 00:32, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    glib же.
     
     
  • 4.13, ilyafedin (ok), 00:43, 15/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам Qt использует его
     

  • 1.11, beck (??), 00:28, 15/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полное собрание нетакусей.
    Однако,  интересно,  что у них выйдет в конечном итоге.
     
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