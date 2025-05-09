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Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49

09.05.2025 07:43

Доступен композитный сервер Hyprland 0.49, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр доступна возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемая для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Реализована система управления полномочиями, позволяющая управлять доступом приложений к определённым действиям, таким как создание скриншотов и скринкастов. Если приложение, которому пользователь не предоставил доступ к расширенным действиям, пытается выполнить такое действие - показывается диалог с предложением подтвердить операцию. По умолчанию новая система полномочий пока отключена.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-toplevel-tag, позволяющего Wayland-клиентам прикреплять теги к поверхностями верхнего уровня, которые композитный сервер может использовать для идентификации окон после перезапуска приложения (например, приложение может выставить теги "main window" и "settings" для основного окна и окна с настройками). Подобная идентификация полезна для восстановления позиции, размера и свойств окон после перезапуска, а также для определения особых правил для отдельных видов окон.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-system-bell, предназначенного для вывода системного сигнала, который может использоваться, например, как предупреждение в эмуляторе терминалов. Форма вывода сигнала определяется на усмотрение композитного менеджера, это может быть не только звук, но визуальный отклик.
  • Предоставлена возможность отключения привязок клавиш для отдельных устройств ввода.
  • Добавлена поддержка раздельной привязки обработчиков клика и перетаскивания мышью.
  • В панель для работы со сгруппированными окнами (groupbar) добавлены настройки толщины шрифта, отступов и смещения текста.
  • Добавлены новые события: monitorremovedv2 и minimized.
  • Добавлены новые правила управления окнами: nofollowmouse и noclosefor.


  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.44 и композитного сервера Weston 14.0.2
  3. OpenNews: Выпуск Wayland Maker 0.5, композитного сервера в стиле Window Maker
  4. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.5, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63207-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:18, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А окошки дрожат как желе когда их передвигаешь?
     
     
  • 2.4, хехмда (?), 08:28, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Он тайловый, какие окошки? Опять виндузятники.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:56, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а тайлы стали не окнами? может это теперь лестницы на дно?
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:29, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Если людям нравится, пусть дрожат. В классических интерфейсах такое не делали исключительно из-за слабого железа. Было бы тогда железо такое же мощное, что сегодня в 2к25, диды бы первыми побежали трясти окна.
     
     
  • 3.10, Желе (?), 08:41, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот что бывает, когда не знаешь про старый compiz и что он вытворял на древнем хламе, но потом естественно его решили переписать...
     
     
  • 4.16, Compiz Owner (?), 09:34, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К счастью разработчики «Cinnamon» помнят, как это было круто и поэтому существует extension «Compiz windows effect» ;)
     
  • 4.24, Аноним (5), 10:43, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тебе про классические интерфейсы 90-ых втираю, а не дикости с вращающимися кубами нулевых. В нулевых-то уже болие-лимение железо норм было. Что еще раз подтверждает мой тезис о том, что диды тут же рванули пилить свистоперделки, как только железо позволило.
     
  • 3.11, Аноним (11), 08:50, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип, ещё на убунту 9.10 (которая на дисках рассылалась) с эффектами баловался. А железо тогда понятно какое было.
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:31, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да, если рука трясется
     
  • 2.7, Ананимус (?), 08:34, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть плагины, и кажется такое можно напрограммировать.
     
  • 2.9, name (??), 08:41, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В wayfire они ещё сгорают, крутятся во все стороны, кубы тоже крутятся.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:04, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юubuntu, поддерживал эффекиы вроде куба рабочего стола.
    Вот только драйверов небыло норм на видел.
    Как и сейчас.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:27, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто пользуеься лучше чем kwin или cosmic в плане багов и совместимости с оборудованием? Что то мне kwin не нравится, на моей мобильной нвидии выдает слишком много артефактов
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 08:35, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо было брать амд
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:04, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас всегда или почти всегда нвидия идёт в комплекте с интелом.
    Не претендую на истину в последней инстанции, но не могу понять - зачем вообще запускать интерфейс операционки на дискретке?!
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 09:58, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а зачем ты биос запускаешь, сразу перди в /dev/null
     
     
  • 4.23, Аноним (13), 10:33, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем биос?! Я тебя не понимаю. Оптимус давно отлично работает, всё переключается на лету если ты про это.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:06, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А его можно настроить как простое окружение, без вычурности в стиле школьных кастомизация windows xp zver edition? Есть где-то в природе темы/конфиге в виде простого интерфейса?
     
     
  • 2.17, YetAnotherOnanym (ok), 09:52, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Избегать свистоперделок - это луддизм и ретроградство.
     
  • 2.18, larutarg (ok), 09:55, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно. Если сам сделаешь.
    Благо конфиг не долбаном huyaml/gayson, а в человеческом ini формате.

    https://pingvinus.ru/cr_images/userpicture/n/4790-0.png

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 11:05, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм, еще добавить кнопки закрытия окна, и File Edit Config на каждом окне, и будет норм.
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:58, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А его можно настроить как простое окружение, без вычурности в стиле школьных кастомизация windows xp zver edition?

    Да, можно. Все свистоперделки с лёгкостью отключаются

    > Есть где-то в природе темы/конфиге в виде простого интерфейса?

    Вроде есть, но искать лень. Можно с лёгкостью сделать свой потому-что этот оконник очень легко конфигурировать

     
  • 2.27, Аноним (25), 11:07, 09/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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