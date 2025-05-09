Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49

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|2.5, Аноним (5), 08:29, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Если людям нравится, пусть дрожат. В классических интерфейсах такое не делали исключительно из-за слабого железа. Было бы тогда железо такое же мощное, что сегодня в 2к25, диды бы первыми побежали трясти окна.
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|3.10, Желе (?), 08:41, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот что бывает, когда не знаешь про старый compiz и что он вытворял на древнем хламе, но потом естественно его решили переписать...
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|4.16, Compiz Owner (?), 09:34, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К счастью разработчики «Cinnamon» помнят, как это было круто и поэтому существует extension «Compiz windows effect» ;)
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|4.24, Аноним (5), 10:43, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я тебе про классические интерфейсы 90-ых втираю, а не дикости с вращающимися кубами нулевых. В нулевых-то уже болие-лимение железо норм было. Что еще раз подтверждает мой тезис о том, что диды тут же рванули пилить свистоперделки, как только железо позволило.
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|3.11, Аноним (11), 08:50, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Емнип, ещё на убунту 9.10 (которая на дисках рассылалась) с эффектами баловался. А железо тогда понятно какое было.
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|2.9, name (??), 08:41, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В wayfire они ещё сгорают, крутятся во все стороны, кубы тоже крутятся.
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|3.25, Аноним (25), 11:04, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юubuntu, поддерживал эффекиы вроде куба рабочего стола.
Вот только драйверов небыло норм на видел.
Как и сейчас.
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|1.3, Аноним (3), 08:27, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто пользуеься лучше чем kwin или cosmic в плане багов и совместимости с оборудованием? Что то мне kwin не нравится, на моей мобильной нвидии выдает слишком много артефактов
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|2.13, Аноним (13), 09:04, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас всегда или почти всегда нвидия идёт в комплекте с интелом.
Не претендую на истину в последней инстанции, но не могу понять - зачем вообще запускать интерфейс операционки на дискретке?!
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|4.23, Аноним (13), 10:33, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем биос?! Я тебя не понимаю. Оптимус давно отлично работает, всё переключается на лету если ты про это.
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|1.14, Аноним (14), 09:06, 09/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А его можно настроить как простое окружение, без вычурности в стиле школьных кастомизация windows xp zver edition? Есть где-то в природе темы/конфиге в виде простого интерфейса?
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|3.26, Аноним (25), 11:05, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Норм, еще добавить кнопки закрытия окна, и File Edit Config на каждом окне, и будет норм.
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|2.21, Аноним (21), 09:58, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А его можно настроить как простое окружение, без вычурности в стиле школьных кастомизация windows xp zver edition?
Да, можно. Все свистоперделки с лёгкостью отключаются
> Есть где-то в природе темы/конфиге в виде простого интерфейса?
Вроде есть, но искать лень. Можно с лёгкостью сделать свой потому-что этот оконник очень легко конфигурировать
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