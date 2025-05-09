Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49

Доступен композитный сервер Hyprland 0.49, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Для повышения производительности игр доступна возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемая для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Реализована система управления полномочиями, позволяющая управлять доступом приложений к определённым действиям, таким как создание скриншотов и скринкастов. Если приложение, которому пользователь не предоставил доступ к расширенным действиям, пытается выполнить такое действие - показывается диалог с предложением подтвердить операцию. По умолчанию новая система полномочий пока отключена.

Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-toplevel-tag, позволяющего Wayland-клиентам прикреплять теги к поверхностями верхнего уровня, которые композитный сервер может использовать для идентификации окон после перезапуска приложения (например, приложение может выставить теги "main window" и "settings" для основного окна и окна с настройками). Подобная идентификация полезна для восстановления позиции, размера и свойств окон после перезапуска, а также для определения особых правил для отдельных видов окон.

Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-system-bell, предназначенного для вывода системного сигнала, который может использоваться, например, как предупреждение в эмуляторе терминалов. Форма вывода сигнала определяется на усмотрение композитного менеджера, это может быть не только звук, но визуальный отклик.

Предоставлена возможность отключения привязок клавиш для отдельных устройств ввода.

Добавлена поддержка раздельной привязки обработчиков клика и перетаскивания мышью.

В панель для работы со сгруппированными окнами (groupbar) добавлены настройки толщины шрифта, отступов и смещения текста.

Добавлены новые события: monitorremovedv2 и minimized.

Добавлены новые правила управления окнами: nofollowmouse и noclosefor.



