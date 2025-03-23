Выпуск Wayland Maker 0.5, композитный сервер в стиле Window Maker

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Доступен выпуск композитного сервера Wayland Maker 0.5, реализующего пользовательское окружение в стиле Window Maker, построенное с использованием протокола Wayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. C 2023 года проект развивает сотрудник Google, также занимающийся разработкой минималистичной стандартной Си-библиотеки libbase.
Среди поддерживаемых возможностей: стековый режим компоновки окон, использование виртуальных рабочих столов, боковая панель и оформление в стиле NeXTSTEP, поддержка закрепления приложений на экране, ориентация на легковесность и высокую производительность. Поддерживаются Wayland протоколы: xdg-decoration-unstable-v1, ext_session_lock_v1, wlr_layer_shell_unstable_v1, xdg_shell и
idle_inhibit_unstable_v1.
Основные возможности Wayland Maker 0.5:
- Реализация корневого меню и меню управления окнами.
- Начальная поддержка управления окнами при помощи клавиатуры.
- Переход на использование библиотеки wlroots 0.18.
- Настраиваемая раскладка элементов на экране.
- Поддержка масштабирования вывода.
- Привязка действий к переводу указателя мыши в углы экрана.
- Поддержка хранителя экрана (задействованы Wayland-протоколы ext_session_lock_v1 и idle_inhibit_unstable_v1).
- Настройка параметров, стилей, меню, панели и рабочих столов через текстовые файлы конфигурации.
- Начальная возможность запуска X11-приложений, используя DDX-сервер XWayland.
- Прототип возможность закрепления приложений на экране (DockApp). Из закрепляемых приложений пока доступны только часы.