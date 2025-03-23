Выпуск Wayland Maker 0.5, композитный сервер в стиле Window Maker

Доступен выпуск композитного сервера Wayland Maker 0.5, реализующего пользовательское окружение в стиле Window Maker, построенное с использованием протокола Wayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. C 2023 года проект развивает сотрудник Google, также занимающийся разработкой минималистичной стандартной Си-библиотеки libbase.

Среди поддерживаемых возможностей: стековый режим компоновки окон, использование виртуальных рабочих столов, боковая панель и оформление в стиле NeXTSTEP, поддержка закрепления приложений на экране, ориентация на легковесность и высокую производительность. Поддерживаются Wayland протоколы: xdg-decoration-unstable-v1, ext_session_lock_v1, wlr_layer_shell_unstable_v1, xdg_shell и idle_inhibit_unstable_v1.

Основные возможности Wayland Maker 0.5: