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Выпуск Wayland Maker 0.5, композитный сервер в стиле Window Maker

23.03.2025 09:40

Доступен выпуск композитного сервера Wayland Maker 0.5, реализующего пользовательское окружение в стиле Window Maker, построенное с использованием протокола Wayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. C 2023 года проект развивает сотрудник Google, также занимающийся разработкой минималистичной стандартной Си-библиотеки libbase.

Среди поддерживаемых возможностей: стековый режим компоновки окон, использование виртуальных рабочих столов, боковая панель и оформление в стиле NeXTSTEP, поддержка закрепления приложений на экране, ориентация на легковесность и высокую производительность. Поддерживаются Wayland протоколы: xdg-decoration-unstable-v1, ext_session_lock_v1, wlr_layer_shell_unstable_v1, xdg_shell и idle_inhibit_unstable_v1.

Основные возможности Wayland Maker 0.5:

  • Реализация корневого меню и меню управления окнами.
  • Начальная поддержка управления окнами при помощи клавиатуры.
  • Переход на использование библиотеки wlroots 0.18.
  • Настраиваемая раскладка элементов на экране.
  • Поддержка масштабирования вывода.
  • Привязка действий к переводу указателя мыши в углы экрана.
  • Поддержка хранителя экрана (задействованы Wayland-протоколы ext_session_lock_v1 и idle_inhibit_unstable_v1).
  • Настройка параметров, стилей, меню, панели и рабочих столов через текстовые файлы конфигурации.
  • Начальная возможность запуска X11-приложений, используя DDX-сервер XWayland.
  • Прототип возможность закрепления приложений на экране (DockApp). Из закрепляемых приложений пока доступны только часы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/phkaeser/wl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Window Maker Live 12.8 с компонентами GNUstep
  3. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0
  4. OpenNews: AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Hyprland 0.47, композитного сервера на базе Wayland
  6. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62932-windowmaker
Ключевые слова: windowmaker, waylandmaker
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:12, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    во! кто-то услышал меня! молодцы, так держать!
    чем хорош wmaker? 10 виртуальных столов и возможность переключать эти десятки - всего получается 100 виртуальных столов.

    Идея авторам: пускай все это будет default namespace, но мы можем создать новый namespace и задать ему имя, увидеть список namespace, переключиться на namespace из списка - тогда IMHO это будет вообще бомба!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:17, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Большой брат будет только рад.
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:47, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > во! кто-то услышал меня! молодцы, так держать!

    О, вот это хорошо.
    Не выпускать каждый раз новые De, и Языки программирования, а потом забрасывать, как конвеером.
    А азвивать классику, но с новыми технологиями.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 17:01, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто сидит на Window Maker, пусть переходит на Wayland Maker.
     

  • 1.7, Аноним (-), 16:58, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прототип возможность закрепления приложений на экране (DockApp). Из закрепляемых приложений пока доступны только часы.

    Ого, labwc такого из коробки не умеет.

     
  • 1.11, Аноним (11), 17:12, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не тайлинг, уже хорошо

    кто пробовал, иконки хрома и лисы на скрине, это свернутые приложения или просто кнопки для запуска?

     

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