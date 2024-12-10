Выпуск дистрибутива Window Maker Live 12.8 с компонентами GNUstep

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|1.1, Аноним (1), 12:03, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красота!
Когда я юзал 20+ лет назад у меня в заголовке было сердечко - значит раскладка на кириллице :)
Сейчас эта фишка осталась?
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|2.6, Агасья (?), 12:19, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> было сердечко - значит раскладка на кириллице
Сейчас - пиратский флаг /s
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|2.8, Ю.Т. (?), 12:24, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конфигурация при сборке wmaker должна быть с этим ключом:
'''--enable-modelock XKB keyboard language status support'''
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|1.5, крокодил мимо.. (-), 12:15, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно другое.. в оф. релизе WM-0.96 есть мелкий баг, который сломал историю выполнения команд из wm-а (меню Run).. поэтому собирать 0.96 стоит из git, ориентируясь на патчи/комменты уже к оф. релизу..
"фишка" с сердечком осталась.. основное - добавили возможность вешать действия (по сути - любые, можно через скрипты) на парковку курсора мышки в углах экрана..
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|2.12, Аноним (20), 13:14, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно другое.. что кто-то этим пользуется и знает что там где собирается.
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|1.9, Аноним (9), 12:29, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно добавлен браузер WebSurf.app с вариантом Netsurf, переведённым на библиотеки GNUstep.
Вот она модульность, когда двиг, парсер, css и GUI и т.д. не привязаны друг к другу
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|1.18, Аноним (18), 14:00, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дизайн из 80-х. Эти огромнейшие квадратики зачем нужны? Это фетиш такой, в этом виндоуумэйкаре?
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|1.19, Аноним (20), 14:04, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему Стив Джобс не мог на своих компах NEXTStep сделать нормальный дизайн. Поэтому компания и загнулась. Как и все что делал Стив Джобнутый.
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|1.21, Аноним (21), 14:08, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу видно что все эти NeXTSTEP-ы c BeOS-ами это тупиковая ветвь эволюции в сравнении с Windows 98.
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|2.27, Аноним (27), 14:27, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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nextstep помер потому что был предустановлен на компы за 10.000, когда пк можно было купить за 1500.
почему beos умер не знаю
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