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Выпуск дистрибутива Window Maker Live 12.8 с компонентами GNUstep

10.12.2024 11:51

Опубликован дистрибутив Window Maker Live 12.8, предлагающий пользовательское окружение на основе оконного менеджера Window Maker 0.96 с интерфейсом в стиле NEXTSTEP. В состав входят компоненты GNUstep, которые помещены в отдельное подменю GNUstep Apps. Некоторые приложения пересобраны с использованием библиотек GNUstep, например, с ними собран текстовый редактор Emacs 29.4. Для работы с электронной почтой поставляется основанный на GNUstep почтовый клиент GNUmail, а в качестве альтернативы доступен Claws Mail. Для работы с Web поставляются браузеры Pale Moon, Otter и WebSurf. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386 (3 ГБ).

В новой версии:

  • Системное окружение синхронизировано с Debian 12.8.
  • Поставляемые в Debian 12 версии пакетов c GNUstep заменены на новые версии из Debian Testing.
  • Улучшена интеграция программ GNUstep с рабочим столом.
  • В сборках для архитектуры x86_64 задействовано ядро Linux 6.11.5, а для i386 - 6.10.11.
  • Добавлены приложения для оцифровки книг и создания электронных книг (scantailor-advanced, ocrmypdf, tesseract-ocr и Sigil), а также некоторые компоненты TeX Live и дополнительные утилиты, такие как дополнения AUCTeX к Emacs и vim-latexsuite к Vim.
  • Браузер Surf заменён на Otter. Дополнительно добавлен браузер WebSurf.app с вариантом Netsurf, переведённым на библиотеки GNUstep.
  • В дополнение к эмулятору QEMU в состав включены эмуляторы 86Box (эмулятор старых x86-систем) и Previous (эмулятор платформы NeXT, позволяющий запускать старые системы NeXTSTEP и OPENSTEP, собранные для архитектуры m68k).
  • Собственная сборка библиотек GTK3 (gtk3-classic) заменена на стандартные библиотеки GTK3 из репозитория Debian.
  • Специфичные для Window Maker Live компоненты вынесены в отдельный репозиторий "wmlive.rumbero.org/repo" и теперь могут быть установлены в штатных окружениях Debian 12.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0
  3. OpenNews: После 6 лет стагнации возобновлена разработка оконного менеджера WindowMaker
  4. OpenNews: Проект GNUstep опубликовал утилиту синхронизации файлов StepSync 1.0
  5. OpenNews: Новые выпуски компонентов GNUstep
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62379-windowmaker
Ключевые слова: windowmaker, gnustep
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Красота!

    Когда я юзал 20+ лет назад у меня в заголовке было сердечко - значит раскладка на кириллице :)
    Сейчас эта фишка осталась?

     
     
  • 2.6, Агасья (?), 12:19, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > было сердечко - значит раскладка на кириллице

    Сейчас - пиратский флаг /s

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:49, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Британский? )
     
  • 2.8, Ю.Т. (?), 12:24, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфигурация при сборке wmaker должна быть с этим ключом:
    '''--enable-modelock       XKB keyboard language status support'''
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 13:51, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключем через "О"!!🤔
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:04, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >3ГБ

    O tempora, o mores!

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:06, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ne sutor supra crepidam judicet
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:24, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640k satis esse debet ad quemlibet
     

  • 1.5, крокодил мимо.. (-), 12:15, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    интересно другое.. в оф. релизе WM-0.96 есть мелкий баг, который сломал историю выполнения команд из wm-а (меню Run).. поэтому собирать 0.96 стоит из git, ориентируясь на патчи/комменты уже к оф. релизу..

    "фишка" с сердечком осталась.. основное - добавили возможность вешать действия (по сути - любые, можно через скрипты) на парковку курсора мышки в углах экрана..

     
     
  • 2.12, Аноним (20), 13:14, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно другое.. что кто-то этим пользуется и знает что там где собирается.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:29, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно добавлен браузер WebSurf.app с вариантом Netsurf, переведённым на библиотеки GNUstep.

    Вот она модульность, когда двиг, парсер, css и GUI и т.д. не привязаны друг к другу

     
  • 1.17, Аноним (17), 14:00, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксовая версия midnight commander? Извращенцы!
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:00, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайн из 80-х. Эти огромнейшие квадратики зачем нужны? Это фетиш такой, в этом виндоуумэйкаре?
     

  • 1.19, Аноним (20), 14:04, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Стив Джобс не мог на своих компах NEXTStep сделать нормальный дизайн. Поэтому компания и загнулась. Как и все что делал Стив Джобнутый.
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:08, 10/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сразу видно что все эти NeXTSTEP-ы c BeOS-ами это тупиковая ветвь эволюции в сравнении с Windows 98.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 14:14, 10/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.25, Аноним (21), 14:22, 10/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:27, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nextstep помер потому что был предустановлен на компы за 10.000, когда пк можно было купить за 1500.

    почему beos умер не знаю

     
     
  • 3.28, Аноним (21), 14:34, 10/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    beos проиграл конкурентную борьбу Windows 95. В последних версиях он даже косил под него. Если это не клон Win95 то я не знаю. https://ru.wikipedia.org/wiki/BeOS#/media/Файл:Beos5.0screen.jpg
     

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