Выпуск дистрибутива Window Maker Live 12.8 с компонентами GNUstep

Опубликован дистрибутив Window Maker Live 12.8, предлагающий пользовательское окружение на основе оконного менеджера Window Maker 0.96 с интерфейсом в стиле NEXTSTEP. В состав входят компоненты GNUstep, которые помещены в отдельное подменю GNUstep Apps. Некоторые приложения пересобраны с использованием библиотек GNUstep, например, с ними собран текстовый редактор Emacs 29.4. Для работы с электронной почтой поставляется основанный на GNUstep почтовый клиент GNUmail, а в качестве альтернативы доступен Claws Mail. Для работы с Web поставляются браузеры Pale Moon, Otter и WebSurf. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386 (3 ГБ). В новой версии: Системное окружение синхронизировано с Debian 12.8.

Поставляемые в Debian 12 версии пакетов c GNUstep заменены на новые версии из Debian Testing.

Улучшена интеграция программ GNUstep с рабочим столом.

В сборках для архитектуры x86_64 задействовано ядро Linux 6.11.5, а для i386 - 6.10.11.

Добавлены приложения для оцифровки книг и создания электронных книг (scantailor-advanced, ocrmypdf, tesseract-ocr и Sigil), а также некоторые компоненты TeX Live и дополнительные утилиты, такие как дополнения AUCTeX к Emacs и vim-latexsuite к Vim.

Браузер Surf заменён на Otter. Дополнительно добавлен браузер WebSurf.app с вариантом Netsurf, переведённым на библиотеки GNUstep.

В дополнение к эмулятору QEMU в состав включены эмуляторы 86Box (эмулятор старых x86-систем) и Previous (эмулятор платформы NeXT, позволяющий запускать старые системы NeXTSTEP и OPENSTEP, собранные для архитектуры m68k).

Собственная сборка библиотек GTK3 (gtk3-classic) заменена на стандартные библиотеки GTK3 из репозитория Debian.

Специфичные для Window Maker Live компоненты вынесены в отдельный репозиторий "wmlive.rumbero.org/repo" и теперь могут быть установлены в штатных окружениях Debian 12.



