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Композитный сервер Hyprland удалён из Debian Testing и не войдёт в релиз Debian 13

08.06.2025 08:52

Композитный сервер Hyprland и сопутствующие пакеты, такие как hyprland-protocols и hyprutils, удалены из репозитория Debian Testing и не будут включены в стабильный релиз Debian 13, находящийся на финальной стадии подготовки. В ветке Debian Unstable пакеты с Hyprland сохранены.

Причиной исключения Hyprland из следующего стабильного релиза стала просьба сопровождающего, который заявил, что поставляемая в Debian-пакете версия Hyprland 0.41.2 сильно отстаёт от актуальной версии (0.49) и для старой версии невозможно обеспечить поддержку на протяжении жизненного цикла Debian 13.

Проект Hyprland находится на стадии активной разработки и регулярно формирует новые выпуски с изменениями, не сохраняющими обратную совместимость. Поддержание старой версии Hyprland силами сопровождающего Debian-пакет в таких условиях сильно усложнено. Переводу пакетов на более новый выпуск мешает то, что в версии Hyprland 0.42 прекращено использование библиотеки wlroots в пользу собственной релизации протокола Wayland и библиотеки отрисовки Aquamarine.

В старой версии Hyprland имеется проблема, приводящая в Debian Testing к аварийному завершению композитного сервера при смене виртуального терминала (TTY) или при переключении между мониторами. Сопровождающий Hyprland повысил статус данной проблемы до уровня, блокирующего выпуск релиза Debian 13 и требующего обязательного исправления ошибки. При этом устранить проблему без обновлении версии Hyprland или зависимостей не получается, а обновить версии невозможно из-за жёсткой заморозки состояния репозитория Debian Testing перед релизом (обновление версии может привести к появлению регрессий).

Композитный сервер Hyprland ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Среди возможностей: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране; средства для визуально насыщенных интерфейсов (градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени); расширение через плагины Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49
  3. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  4. OpenNews: В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок
  5. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по критериям открытости AI-моделей
  6. OpenNews: Debian 13 вошёл в фазу жёсткой заморозки перед релизом
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63374-hyprland
Ключевые слова: hyprland, debian
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