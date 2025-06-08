Композитный сервер Hyprland удалён из Debian Testing и не войдёт в релиз Debian 13

Композитный сервер Hyprland и сопутствующие пакеты, такие как hyprland-protocols и hyprutils, удалены из репозитория Debian Testing и не будут включены в стабильный релиз Debian 13, находящийся на финальной стадии подготовки. В ветке Debian Unstable пакеты с Hyprland сохранены.

Причиной исключения Hyprland из следующего стабильного релиза стала просьба сопровождающего, который заявил, что поставляемая в Debian-пакете версия Hyprland 0.41.2 сильно отстаёт от актуальной версии (0.49) и для старой версии невозможно обеспечить поддержку на протяжении жизненного цикла Debian 13.

Проект Hyprland находится на стадии активной разработки и регулярно формирует новые выпуски с изменениями, не сохраняющими обратную совместимость. Поддержание старой версии Hyprland силами сопровождающего Debian-пакет в таких условиях сильно усложнено. Переводу пакетов на более новый выпуск мешает то, что в версии Hyprland 0.42 прекращено использование библиотеки wlroots в пользу собственной релизации протокола Wayland и библиотеки отрисовки Aquamarine.

В старой версии Hyprland имеется проблема, приводящая в Debian Testing к аварийному завершению композитного сервера при смене виртуального терминала (TTY) или при переключении между мониторами. Сопровождающий Hyprland повысил статус данной проблемы до уровня, блокирующего выпуск релиза Debian 13 и требующего обязательного исправления ошибки. При этом устранить проблему без обновлении версии Hyprland или зависимостей не получается, а обновить версии невозможно из-за жёсткой заморозки состояния репозитория Debian Testing перед релизом (обновление версии может привести к появлению регрессий).

Композитный сервер Hyprland ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Среди возможностей: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране; средства для визуально насыщенных интерфейсов (градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени); расширение через плагины Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска.