Новые версии Debian 12.7 и 11.11

> А, ну да, бардак в процессе разработки хруста и всего что вокруг - таки и правда больше факапы менеджмента. На фоне того, что в ядро попадает даже не компилирующейся код, и Торвальдс бухтит "Your testing is seriously lacking. This doesn't even build."

lore.kernel.org/dri-devel/CAHk-=wgPJttFz8yrdpPTN-ypMmDXHOKw9yi1nZSEq+7+tGftZA@mail.gmail.com

Или того что дэʼгенераты-фанатики ломают дрова нвидии в минорном апдейте..

Раст выглядит вполне неплохо) > Хипстеры с горящими глазами - в кодинге сильно лучше чем в планировании и управлении. Вот только сперва накодить а потом подумать - не везде катит. Хахаха, планирование и управление в линуксе? Ты серьезно?

В ядре сначала кодится какой-то кал, потом от него все отказываются, потом находится добрая душа чтобы в этом ужасе ковыряться.. но потом все равно дропают.