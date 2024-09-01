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Новые версии Debian 12.7 и 11.11

01.09.2024 20:41

Сформировано седьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 51 обновление с устранением проблем со стабильностью и 55 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.7 можно отметить удаление пакета bcachefs-tools с утилитами для управления файловой системой Bcachefs. В качестве причины удаления называется невозможность дальнейшего сопровождения пакета в ветке Debian Stable из-за не соответствия зависимостей к bcachefs-tools требованиям сборки для Debian Stable. Bcachefs-tools недавно был переписан на языке Rust и требует использования конкретных версий компонентов Rust, которые не соответствуют версиям, поставляемым в Debian, а ослабление зависимостей не гарантирует корректную работу bcachefs-tools.

Другим заметным изменением стало обновление до версии 15.8.1 загрузочной прослойки shim. В обновлении отозваны цифровые подписи старых версий shim, что приведёт к невозможности загрузки в режиме UEFI Secure Boot других операционных систем, использующих старые версии shim (до 15.8). Кроме того, до свежих стабильных версий обновлены пакеты amd64-microcode, ansible, apache2, intel-microcode, openssl, qemu, rustc-web и systemd.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.7. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.7, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 11.11, в который включено 50 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 27 обновлений с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты amd64-microcode, ansible, apache2, intel-microcode, nvidia-graphics-drivers-tesla, rustc-web и shim (как и в Debian 12.7 отозваны подписи к старым версиям shim). Удалены пакеты bcachefs-tools, dnprogs, iotjs и obfs4proxy.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian 11 переведён на стадию LTS-сопровождения
  3. OpenNews: В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 71% пакетов Debian
  4. OpenNews: Новые версии Debian 12.6 и 11.10
  5. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  6. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61794-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:48, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >можно отметить удаление пакета bcachefs-tools с утилитами для управления файловой системой Bcachefs

    Что даже старая версия не подошла?

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 20:50, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старая - в смысле неразвиваемая сишная.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:03, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не развивается, ага https://github.com/koverstreet/bcachefs-tools/graphs/commit-activity
     
     
  • 4.7, Аноним (-), 21:47, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще не развивается, ага https://github.com/koverstreet/bcachefs-tools/graphs/commit-...

    Ну так за это и выкинули. Это не продакшн, а жизнь на вулкане, когда постоянно все перетряхивают. С таким подходом это только всяким арчеводам пока годится, увы и ах.

    Но если кент хочет узнать сложным способом почему его хайп отватит от использования его штуки в проде легион народа, кто ж запретит? Ему PM интересующийся к тому же хранилками уже все сказал - насколько у него крутые идеи, настолько же ОТВРАТИТЕЛЬНО у него поставлены рабочие процессы, и настолько же он все время рубается со всеми вместо того чтобы этот факт признать и работать над ним.

     
  • 2.6, Аноним (-), 21:45, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > недавно был переписан на языке Rust и требует использования конкретных
    > версий компонентов Rust, которые не соответствуют версиям, поставляемым в Debian,

    Оказывается питонопроблемы можно получить и с хрустом... :\

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:03, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    питонопроблемы - это цветочки, его собрать можно и это, в принципе, не сложно и работает причем даже параллельно (например, в 9ке у меня был из реп 3.5, но параллельно был и 3.6 и 3.7 и ничего не разваливалось), а вот раст - ягодки - его собрать это задача на порядок сложнее
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 22:08, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > питонопроблемы - это цветочки, его собрать можно и это, в принципе,
    > не сложно и работает причем даже параллельно

    Это - сорта дepьма, уж простите за мой французский! Заниматься разведением террариума у себя на системах - затея очень на любителя. И в сабже этим тоже никто заниматься - не будет. Поэтмоу при каждом релизе демьяна под нож идут буквально сотни пакетов всякой очередной питонофигни, где авторы нишмагли гонять за прогрессмо и забили или не успели или что там за фигня.

     
  • 3.14, Аноним (14), 22:15, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Оказывается питонопроблемы

    Это не питонопроблемы. Это дебианапроблемы.
    Если ты используешь версии софта и либ, которые уже окаменели и перестали вонять, то у тебя проблемы почти всегда и везде.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 22:40, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питону нужно свеженаваленое. "Питонься свежим!"
     
  • 4.24, Аноним (3), 01:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты используешь версии софта и либ, которые уже окаменели и перестали вонять, то у тебя проблемы почти всегда и везде.

    Если для вас отсутствие запаха считается проблемой, то я к вам, при всём уважении, присоединиться никак не желаю.

     
  • 3.18, Аноним (18), 22:53, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Ося Бендер (?), 21:10, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линус-же сказал, что пожалел, что бикэшэфэс принял в ядро. По-видимому ребятушки решили заранее "подсуетится". Ну что-ж, правильно. Сам себе отдых не сделаешь, никто его так просто не даст, а тут такой повод...
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 22:00, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линус-же сказал, что пожалел, что бикэшэфэс принял в ядро.

    Как сказал - так и pull'нул новую версию патча без интрузива. Его ж цель не навешать люлей, а управлять процессом приводя его в разумные рамки, когда активность разных сторон не создает окружающим проблем.

    > По-видимому ребятушки решили заранее "подсуетится". Ну что-ж, правильно.

    Тоже мне экспертиза уровня пох. Тут совсем другая трабла - в утилсах bcachefs полный хаос и раздрай, их очень резко переделывают - и, вот, хрустики в своем репертуаре: дают питоняшам мастеркласс по факапам прода.

    > Сам себе отдых не сделаешь, никто его так просто не даст, а тут такой повод...

    Да вот хрен, теперь он отдохнет когда помрет походу.

     
  • 2.11, AKTEON (?), 22:07, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воот . Правильно что убрали.Я бы еще и Rust туда не пускал, пока международный стандарт языка не принят.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 22:11, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Воот . Правильно что убрали.Я бы еще и Rust туда не пускал, пока
    > международный стандарт языка не принят.

    В топе фороникса светит новость что 1 из 2 майнтайнеров хруст для линукс таки - дошел до кондиции Гвидо. В смысле с...ся из проекта, цитируя "нетехнические моменты". А, ну да, бардак в процессе разработки хруста и всего что вокруг - таки и правда больше факапы менеджмента. Хипстеры с горящими глазами - в кодинге сильно лучше чем в планировании и управлении. Вот только сперва накодить а потом подумать - не везде катит.

     
     
  • 4.21, Аноним (-), 23:41, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А, ну да, бардак в процессе разработки хруста и всего что вокруг - таки и правда больше факапы  менеджмента.

    На фоне того, что в ядро попадает даже не компилирующейся код, и Торвальдс бухтит "Your testing is seriously lacking. This doesn't even build."
    lore.kernel.org/dri-devel/CAHk-=wgPJttFz8yrdpPTN-ypMmDXHOKw9yi1nZSEq+7+tGftZA@mail.gmail.com
    Или того что дэʼгенераты-фанатики ломают дрова нвидии в минорном апдейте..
    Раст выглядит вполне неплохо)

    > Хипстеры с горящими глазами - в кодинге сильно лучше чем в планировании и управлении. Вот только сперва накодить а потом подумать - не везде катит.

    Хахаха, планирование и управление в линуксе? Ты серьезно?
    В ядре сначала кодится какой-то кал, потом от него все отказываются, потом находится добрая душа чтобы в этом ужасе ковыряться.. но потом все равно дропают.

     

  • 1.5, Аноним (5), 21:18, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а systemd 255 с модулем systemd-bsod, который в случае сбоя отображает «синий экран смерти» и QR-код с ошибкой, добавили?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 22:05, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже в бэкпортах нет... прям-таки обидно, как же без бсода?
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:18, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, именно bsodа линуксу и не хватало для полной готовности к десктопу /s.
    Systemd ненужно.
     
     
  • 3.16, Rename_smuzihleb (?), 22:24, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже поздно от того что ты сделаешь elogind ничего не измениться ты опять возвращаешься к #d
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:10, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Bcachefs-tools недавно был переписан на языке Rust

    Продолжаем сидеть на ext*

    > и требует использования конкретных версий компонентов Rust

    Кто б сомневлся. Растофаны не умеют в обратную совместимость. Уж если пишется приложение - то строго под версию раста из master-ветки.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:23, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Растофаны не умеют в обратную совместимость.

    А тут проблема не в обратной совместимости. Новая софтина писалась с нуля.
    И разумеется, никто не будет опрашивать всех васянов "а не пользуетесь ли вы уже давно протухшей версией компилятора?". Потому что на них как бы по...
    Ну а дебилианцы в свою очередь обновить версию не способны.

     
     
  • 3.25, Аноним (3), 02:11, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно протухшая — это вчерашняя? Или с прошлой недели?
     

  • 1.22, anonnn (?), 00:02, 02/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дебиан — лучший!
    все мои системы на нём.
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:05, 02/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не седьмое, а шестое. 12.3 не было.
     

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