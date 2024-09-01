Новые версии Debian 12.7 и 11.11

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|1.1, Аноним (1), 20:48, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>можно отметить удаление пакета bcachefs-tools с утилитами для управления файловой системой Bcachefs
Что даже старая версия не подошла?
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|4.7, Аноним (-), 21:47, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще не развивается, ага https://github.com/koverstreet/bcachefs-tools/graphs/commit-...
Ну так за это и выкинули. Это не продакшн, а жизнь на вулкане, когда постоянно все перетряхивают. С таким подходом это только всяким арчеводам пока годится, увы и ах.
Но если кент хочет узнать сложным способом почему его хайп отватит от использования его штуки в проде легион народа, кто ж запретит? Ему PM интересующийся к тому же хранилками уже все сказал - насколько у него крутые идеи, настолько же ОТВРАТИТЕЛЬНО у него поставлены рабочие процессы, и настолько же он все время рубается со всеми вместо того чтобы этот факт признать и работать над ним.
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|2.6, Аноним (-), 21:45, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> недавно был переписан на языке Rust и требует использования конкретных
> версий компонентов Rust, которые не соответствуют версиям, поставляемым в Debian,
Оказывается питонопроблемы можно получить и с хрустом... :\
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|3.9, Аноним (9), 22:03, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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питонопроблемы - это цветочки, его собрать можно и это, в принципе, не сложно и работает причем даже параллельно (например, в 9ке у меня был из реп 3.5, но параллельно был и 3.6 и 3.7 и ничего не разваливалось), а вот раст - ягодки - его собрать это задача на порядок сложнее
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|4.12, Аноним (-), 22:08, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> питонопроблемы - это цветочки, его собрать можно и это, в принципе,
> не сложно и работает причем даже параллельно
Это - сорта дepьма, уж простите за мой французский! Заниматься разведением террариума у себя на системах - затея очень на любителя. И в сабже этим тоже никто заниматься - не будет. Поэтмоу при каждом релизе демьяна под нож идут буквально сотни пакетов всякой очередной питонофигни, где авторы нишмагли гонять за прогрессмо и забили или не успели или что там за фигня.
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|3.14, Аноним (14), 22:15, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Оказывается питонопроблемы
Это не питонопроблемы. Это дебианапроблемы.
Если ты используешь версии софта и либ, которые уже окаменели и перестали вонять, то у тебя проблемы почти всегда и везде.
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|4.24, Аноним (3), 01:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если ты используешь версии софта и либ, которые уже окаменели и перестали вонять, то у тебя проблемы почти всегда и везде.
Если для вас отсутствие запаха считается проблемой, то я к вам, при всём уважении, присоединиться никак не желаю.
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|1.4, Ося Бендер (?), 21:10, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Линус-же сказал, что пожалел, что бикэшэфэс принял в ядро. По-видимому ребятушки решили заранее "подсуетится". Ну что-ж, правильно. Сам себе отдых не сделаешь, никто его так просто не даст, а тут такой повод...
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|2.8, Аноним (-), 22:00, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Линус-же сказал, что пожалел, что бикэшэфэс принял в ядро.
Как сказал - так и pull'нул новую версию патча без интрузива. Его ж цель не навешать люлей, а управлять процессом приводя его в разумные рамки, когда активность разных сторон не создает окружающим проблем.
> По-видимому ребятушки решили заранее "подсуетится". Ну что-ж, правильно.
Тоже мне экспертиза уровня пох. Тут совсем другая трабла - в утилсах bcachefs полный хаос и раздрай, их очень резко переделывают - и, вот, хрустики в своем репертуаре: дают питоняшам мастеркласс по факапам прода.
> Сам себе отдых не сделаешь, никто его так просто не даст, а тут такой повод...
Да вот хрен, теперь он отдохнет когда помрет походу.
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|2.11, AKTEON (?), 22:07, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воот . Правильно что убрали.Я бы еще и Rust туда не пускал, пока международный стандарт языка не принят.
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|3.13, Аноним (-), 22:11, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Воот . Правильно что убрали.Я бы еще и Rust туда не пускал, пока
> международный стандарт языка не принят.
В топе фороникса светит новость что 1 из 2 майнтайнеров хруст для линукс таки - дошел до кондиции Гвидо. В смысле с...ся из проекта, цитируя "нетехнические моменты". А, ну да, бардак в процессе разработки хруста и всего что вокруг - таки и правда больше факапы менеджмента. Хипстеры с горящими глазами - в кодинге сильно лучше чем в планировании и управлении. Вот только сперва накодить а потом подумать - не везде катит.
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|4.21, Аноним (-), 23:41, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А, ну да, бардак в процессе разработки хруста и всего что вокруг - таки и правда больше факапы менеджмента.
На фоне того, что в ядро попадает даже не компилирующейся код, и Торвальдс бухтит "Your testing is seriously lacking. This doesn't even build."
lore.kernel.org/dri-devel/CAHk-=wgPJttFz8yrdpPTN-ypMmDXHOKw9yi1nZSEq+7+tGftZA@mail.gmail.com
Или того что дэʼгенераты-фанатики ломают дрова нвидии в минорном апдейте..
Раст выглядит вполне неплохо)
> Хипстеры с горящими глазами - в кодинге сильно лучше чем в планировании и управлении. Вот только сперва накодить а потом подумать - не везде катит.
Хахаха, планирование и управление в линуксе? Ты серьезно?
В ядре сначала кодится какой-то кал, потом от него все отказываются, потом находится добрая душа чтобы в этом ужасе ковыряться.. но потом все равно дропают.
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|1.5, Аноним (5), 21:18, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а systemd 255 с модулем systemd-bsod, который в случае сбоя отображает «синий экран смерти» и QR-код с ошибкой, добавили?
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|2.15, Аноним (15), 22:18, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, именно bsodа линуксу и не хватало для полной готовности к десктопу /s.
Systemd ненужно.
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|1.19, Аноним (19), 23:10, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Bcachefs-tools недавно был переписан на языке Rust
Продолжаем сидеть на ext*
> и требует использования конкретных версий компонентов Rust
Кто б сомневлся. Растофаны не умеют в обратную совместимость. Уж если пишется приложение - то строго под версию раста из master-ветки.
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|2.20, Аноним (20), 23:23, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Растофаны не умеют в обратную совместимость.
А тут проблема не в обратной совместимости. Новая софтина писалась с нуля.
И разумеется, никто не будет опрашивать всех васянов "а не пользуетесь ли вы уже давно протухшей версией компилятора?". Потому что на них как бы по...
Ну а дебилианцы в свою очередь обновить версию не способны.
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