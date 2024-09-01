Новые версии Debian 12.7 и 11.11

2.2 , Аноним ( 1 ), 20:50, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старая - в смысле неразвиваемая сишная.

3.3 , Аноним ( 3 ), 21:03, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще не развивается, ага https://github.com/koverstreet/bcachefs-tools/graphs/commit-activity

4.7 , Аноним ( - ), 21:47, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще не развивается, ага https://github.com/koverstreet/bcachefs-tools/graphs/commit-... Ну так за это и выкинули. Это не продакшн, а жизнь на вулкане, когда постоянно все перетряхивают. С таким подходом это только всяким арчеводам пока годится, увы и ах. Но если кент хочет узнать сложным способом почему его хайп отватит от использования его штуки в проде легион народа, кто ж запретит? Ему PM интересующийся к тому же хранилками уже все сказал - насколько у него крутые идеи, настолько же ОТВРАТИТЕЛЬНО у него поставлены рабочие процессы, и настолько же он все время рубается со всеми вместо того чтобы этот факт признать и работать над ним.

2.6 , Аноним ( - ), 21:45, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > недавно был переписан на языке Rust и требует использования конкретных

> версий компонентов Rust, которые не соответствуют версиям, поставляемым в Debian, Оказывается питонопроблемы можно получить и с хрустом... :\

3.9 , Аноним ( 9 ), 22:03, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – питонопроблемы - это цветочки, его собрать можно и это, в принципе, не сложно и работает причем даже параллельно (например, в 9ке у меня был из реп 3.5, но параллельно был и 3.6 и 3.7 и ничего не разваливалось), а вот раст - ягодки - его собрать это задача на порядок сложнее

4.12 , Аноним ( - ), 22:08, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > питонопроблемы - это цветочки, его собрать можно и это, в принципе,

> не сложно и работает причем даже параллельно Это - сорта дepьма, уж простите за мой французский! Заниматься разведением террариума у себя на системах - затея очень на любителя. И в сабже этим тоже никто заниматься - не будет. Поэтмоу при каждом релизе демьяна под нож идут буквально сотни пакетов всякой очередной питонофигни, где авторы нишмагли гонять за прогрессмо и забили или не успели или что там за фигня.

3.14 , Аноним ( 14 ), 22:15, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Оказывается питонопроблемы Это не питонопроблемы. Это дебианапроблемы.

Если ты используешь версии софта и либ, которые уже окаменели и перестали вонять, то у тебя проблемы почти всегда и везде.

4.17 , Аноним ( 17 ), 22:40, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Питону нужно свеженаваленое. "Питонься свежим!"

4.24 , Аноним ( 3 ), 01:17, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если ты используешь версии софта и либ, которые уже окаменели и перестали вонять, то у тебя проблемы почти всегда и везде. Если для вас отсутствие запаха считается проблемой, то я к вам, при всём уважении, присоединиться никак не желаю.

3.18 , Аноним ( 18 ), 22:53, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –