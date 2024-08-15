Debian 11 переведён на стадию LTS-сопровождения

Проект Debian объявил о завершении цикла штатной поддержки дистрибутива Debian 11 "Bullseye", который был выпущен три года назад. В дальнейшем обновления с устранением уязвимостей для Debian 11 будут выпускаться в рамках программы расширенной поддержки (LTS), которая продлится до 31 августа 2026 года. Штатное сопровождение актуальной ветки Debian 12 продлится до 10 июня 2026 года, после чего для данной ветки до 30 июня 2028 года будет обеспечен выпуск LTS-обновлений. Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществляется отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. Команда LTS Team примет эстафету от Debian Security Team и продолжит сопровождение Debian 11 без перерыва. Обновления будут выпускаться только для архитектур i386, amd64, arm64 и armhf. Длительный срок поддержки не будет распространяться на некоторые пакеты, например, на web-приложения для которых невозможно и нет смысла осуществлять поддержку в течение 5 лет (для продолжения использования таких пакетов рекомендуется задействовать бэкпорты). Среди неподдерживаемых пакетов можно отметить chromium, consul, xen, tor, phppgadmin, pdns-recursor, salt, snort, slurm-wlm, libreswan и gpac, а также все пакеты из секции "games". Проверить наличие в системе неподдерживемых пакетов можно при помощи утилиты check-support-status, входящей в состав пакета debian-security-support. После окончания LTS-поддержки для Debian 11 будет доступна программа расширенного LTS ("Extended LTS"), в рамках которой компания Freexian намерена до 2031 года выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов для архитектур amd64, armel и i386. Обновления для веток "Extended LTS" распространяются через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ бесплатный для всех желающих, а спектр поддерживаемых пакетов зависит от общего числа спонсоров и интересующих их пакетов. Напомним, что незначительный и непредсказуемый срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска, был одним из главных препятствий, мешающих внедрению Debian на предприятиях. С введением в практику инициатив LTS и Extended LTS данное препятствие устранено и время поддержки Debian доведено до 10 лет со дня релиза. Для сравнения, в дистрибутиве SUSE Linux Enterprise Server время сопровождения составляет 19 лет, в Red Hat Enterprise Linux - 14 лет (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), в Ubuntu - 12 лет (5 лет + 7 лет дополнительный платный сервис), openSUSE - 18 месяцев, Fedora Linux - 13 месяцев.



