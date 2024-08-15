Debian 11 переведён на стадию LTS-сопровождения

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|4.18, Аноним (-), 12:40, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Особенно пункт 3 :)
Хорошо написано.
И еще лучше что они следуют своим принципам.
Они не прятали проблему с инитом, проводили 4 или 5 заседаний и голосований.
И в итоге ее решили добавив божественный системмд и выкинув за борт луддитов-копротивляторов.
Просто пример для остальных дистрибутивов!
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|3.14, Аноним (14), 12:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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5.Запрещается дискриминация людей или групп людей.
Тонко намекают мол тех кто считает себя эльфом и проч. перверсии можно дискриминировать.
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|4.20, Аноним (20), 12:52, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. тех, кого например считают "баранами", дискриминировать позволительно?
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|1.3, test (??), 12:00, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска,
Типа у Убунты релизы (ЛТС) реже выходят ?
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|2.8, Аноним (5), 12:09, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типа Убунту подходит для реального применения. А Дебиан только для тестирования.
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|3.9, Аноним (9), 12:11, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А Дебиан только для тестирования
предположу что это шутка?
в противном случае..
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|3.15, Аноним (15), 12:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Убунты с самого начала была репутация дистрибутива для домохозяек и раньше за упоминание убунты на сервере можно было быть обсмеяным. Собственно с тех пор ничего не изменилось, а дебиан это стабильность и надежность, созданная Яном Мёрдеком, а не каким-то Шаттл-в-ротами
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|2.12, Аноним (12), 12:13, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть широко распространенный стереотип что у убунту и дебиан разная частота релизов. В это может быть трудно поверить, но с 2005 года дебиан релизится фактически каждые 2 года летом: 2005/2007/2009/2011/2013/2015/2017/2019/2021/2023. Убунту лтс релизится тоже примерно с тех пор, тоже каждые два года, но только по четным и весной. Вот с поддержкой интереснее - убунту поддерживает меньший репозиторий, но дольше. Так что выбор между убунтой лтс и дебианом не всегда однозначен и зависит от того какой год в календаре.
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|3.17, Аноним (17), 12:35, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот с поддержкой интереснее - убунту поддерживает меньший репозиторий, но дольше.
Но как назло и Дебиан, и Убунту выбрасывают старые, но нужные для прикладного ПО версии пакетов, которые разработчики часто не спешат обновлять. В этом смысле, извините за офтопик, Альт - лучший по наличию в репозитории как устаревших, так и новых пакетов. Поэтому некоторыми разработчиками в качестве стандарта используется он.
P.S. Платные дистрибутивы и платная поддержка, как показывает печальный опыт, в данном случае не играют роли.
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|4.21, Аноним (21), 12:57, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Альт - лучший
Нет, астра лучший
А если серьёзно, лучше болдженос до сих пор ничего не придумали
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|4.22, Аноним (20), 13:01, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Платные дистрибутивы и платная поддержка, как показывает печальный опыт, в данном случае не играют роли.
Ну так, для Вас Козлов, специально придуманы все ступени техподдержки по выкачиванию из вас бабла, что бы вы ощущали заботу, при открытии платного кейса.
Ну а что по факту, это и без меня знаете, обычно если есть под боком в гараже очередной дядя Ваня, который с помощью древних исходников и такой то матери фиксит вашу проблему, поменяв в очередной функции молотком прибитые переменные, присвоив одной из них посерёд программы значение в виде нулика.
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|1.6, Аноним (6), 12:08, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите что нужно сделать чтобы подключить LTS или всё будет и дальше обновляться без шаманства?
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|2.13, alexandr_0503 (ok), 12:15, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего подключать, не надо, начиная с релиза wheezy LTS поддержка включена в штатный процесс жизненного цикла релизов Debian
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