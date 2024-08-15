The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Debian 11 переведён на стадию LTS-сопровождения

15.08.2024 11:28

Проект Debian объявил о завершении цикла штатной поддержки дистрибутива Debian 11 "Bullseye", который был выпущен три года назад. В дальнейшем обновления с устранением уязвимостей для Debian 11 будут выпускаться в рамках программы расширенной поддержки (LTS), которая продлится до 31 августа 2026 года. Штатное сопровождение актуальной ветки Debian 12 продлится до 10 июня 2026 года, после чего для данной ветки до 30 июня 2028 года будет обеспечен выпуск LTS-обновлений.

Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществляется отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. Команда LTS Team примет эстафету от Debian Security Team и продолжит сопровождение Debian 11 без перерыва. Обновления будут выпускаться только для архитектур i386, amd64, arm64 и armhf.

Длительный срок поддержки не будет распространяться на некоторые пакеты, например, на web-приложения для которых невозможно и нет смысла осуществлять поддержку в течение 5 лет (для продолжения использования таких пакетов рекомендуется задействовать бэкпорты). Среди неподдерживаемых пакетов можно отметить chromium, consul, xen, tor, phppgadmin, pdns-recursor, salt, snort, slurm-wlm, libreswan и gpac, а также все пакеты из секции "games". Проверить наличие в системе неподдерживемых пакетов можно при помощи утилиты check-support-status, входящей в состав пакета debian-security-support.

После окончания LTS-поддержки для Debian 11 будет доступна программа расширенного LTS ("Extended LTS"), в рамках которой компания Freexian намерена до 2031 года выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов для архитектур amd64, armel и i386. Обновления для веток "Extended LTS" распространяются через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ бесплатный для всех желающих, а спектр поддерживаемых пакетов зависит от общего числа спонсоров и интересующих их пакетов.

Напомним, что незначительный и непредсказуемый срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска, был одним из главных препятствий, мешающих внедрению Debian на предприятиях. С введением в практику инициатив LTS и Extended LTS данное препятствие устранено и время поддержки Debian доведено до 10 лет со дня релиза. Для сравнения, в дистрибутиве SUSE Linux Enterprise Server время сопровождения составляет 19 лет, в Red Hat Enterprise Linux - 14 лет (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), в Ubuntu - 12 лет (5 лет + 7 лет дополнительный платный сервис), openSUSE - 18 месяцев, Fedora Linux - 13 месяцев.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 71% пакетов Debian
  3. OpenNews: Новые версии Debian 12.6 и 11.10
  4. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  5. OpenNews: Debian 10 "Buster" перемещён в архив
  6. OpenNews: Разработчики Debian опубликовали заявление, связанное с законопроектом Cyber Resilience Act
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61707-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Дебиан - хороший дистрибутив, мне нравится
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:50, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    База:
    https://www.debian.org/social_contract
     
     
  • 3.4, Хру (?), 12:06, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно пункт 3 :)
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 12:40, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Особенно пункт 3 :)

    Хорошо написано.
    И еще лучше что они следуют своим принципам.

    Они не прятали проблему с инитом, проводили 4 или 5 заседаний и голосований.
    И в итоге ее решили добавив божественный системмд и выкинув за борт луддитов-копротивляторов.
    Просто пример для остальных дистрибутивов!

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.Запрещается дискриминация людей или групп людей.
    Тонко намекают мол тех кто считает себя эльфом и проч. перверсии можно дискриминировать.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:52, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. тех, кого например считают "баранами", дискриминировать позволительно?
     
  • 3.19, GSM (??), 12:48, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы у меня до скрываетесь
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:07, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Плохой, мало поддерживается, а пакеты все равно тухлые.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:23, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а пакеты все равно тухлые

    Rolling distros

     
  • 3.24, Beta Version (ok), 13:09, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сиде свежачок.
     

  • 1.3, test (??), 12:00, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска,

    Типа у Убунты релизы (ЛТС) реже выходят ?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:08, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > реже выходят ?

    у дебиана нет специальной линейки лтс

     
  • 2.8, Аноним (5), 12:09, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа Убунту подходит для реального применения. А Дебиан только для тестирования.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:11, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Дебиан только для тестирования

    предположу что это шутка?
    в противном случае..

     
  • 3.15, Аноним (15), 12:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Убунты с самого начала была репутация дистрибутива для домохозяек и раньше за упоминание убунты на сервере можно было быть обсмеяным. Собственно с тех пор ничего не изменилось, а дебиан это стабильность и надежность, созданная Яном Мёрдеком, а не каким-то Шаттл-в-ротами
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:13, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть широко распространенный стереотип что у убунту и дебиан разная частота релизов. В это может быть трудно поверить, но с 2005 года дебиан релизится фактически каждые 2 года летом: 2005/2007/2009/2011/2013/2015/2017/2019/2021/2023. Убунту лтс релизится тоже примерно с тех пор, тоже  каждые два года, но только по четным и весной. Вот с поддержкой интереснее - убунту поддерживает меньший репозиторий, но дольше. Так что выбор между убунтой лтс и дебианом не всегда однозначен и зависит от того какой год в календаре.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:35, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот с поддержкой интереснее - убунту поддерживает меньший репозиторий, но дольше.

    Но как назло и Дебиан, и Убунту выбрасывают старые, но нужные для прикладного ПО версии пакетов, которые разработчики часто не спешат обновлять. В этом смысле, извините за офтопик, Альт - лучший по наличию в репозитории как устаревших, так и новых пакетов. Поэтому некоторыми разработчиками в качестве стандарта используется он.
    P.S. Платные дистрибутивы и платная поддержка, как показывает печальный опыт, в данном  случае не играют роли.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:57, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Альт - лучший

    Нет, астра лучший
    А если серьёзно, лучше болдженос до сих пор ничего не придумали

     
  • 4.22, Аноним (20), 13:01, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Платные дистрибутивы и платная поддержка, как показывает печальный опыт, в данном  случае не играют роли.

    Ну так, для Вас Козлов, специально придуманы все ступени техподдержки по выкачиванию из вас бабла, что бы вы ощущали заботу, при открытии платного кейса.
    Ну а что по факту, это и без меня знаете, обычно если есть под боком в гараже очередной дядя Ваня, который с помощью древних исходников и такой то матери фиксит вашу проблему, поменяв в очередной функции молотком прибитые переменные, присвоив одной из них посерёд программы значение в виде нулика.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:08, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите что нужно сделать чтобы подключить LTS или всё будет и дальше обновляться без шаманства?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:11, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего
     
  • 2.13, alexandr_0503 (ok), 12:15, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего подключать, не надо, начиная с релиза wheezy LTS поддержка включена в штатный процесс жизненного цикла релизов Debian
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 13:02, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это прям шаманство какое то!
    (sarcasm)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру