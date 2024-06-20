SUSE обеспечит поддержку CentOS 7 до 2028 года, а SUSE Linux 15 до 2037 года

Компания SUSE объявила о предоставлении в рамках проекта SUSE Liberty Linux Lite расширенной поддержки систем, использующих CentOS 7. Пользователям CentOS 7 предоставлена возможность переключения на использование репозиториев SUSE Liberty Linux, выпуск обновлений и оказание технической поддержки для которых будет осуществляться до 30 июня 2028 года. Стоимость сервиса заявлена в $2500 в год на 100 подписок или $20000 в год на 1000 подписок. Штатное время сопровождения ветки CentOS 7 истекает 30 июня 2024 года, после чего обновления с устранением уязвимостей для CentOS 7 выпускаться не будут.

Дополнительно сообщается о продлении времени сопровождения дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 15 до 19 лет. Исправления для ветки SUSE Linux Enterprise Server 15 будут выпускаться до 2037 года. В следующем году планируют сформировать новую ветку SUSE Linux, основанную на платформе ALP (Adaptable Linux Platform), ключевым отличием которой является разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах.

Что касается других дистрибутивов, в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux обеспечивается 14-летний срок сопровождения (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), в Ubuntu время поддержки составляет 12 лет (5 лет + 7 лет дополнительный платный сервис), Debian GNU/Linux - 10 лет (5 лет LTS + 5 лет Extended LTS), openSUSE - 18 месяцев, Fedora Linux - 13 месяцев.



