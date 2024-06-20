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SUSE обеспечит поддержку CentOS 7 до 2028 года, а SUSE Linux 15 до 2037 года

20.06.2024 10:44

Компания SUSE объявила о предоставлении в рамках проекта SUSE Liberty Linux Lite расширенной поддержки систем, использующих CentOS 7. Пользователям CentOS 7 предоставлена возможность переключения на использование репозиториев SUSE Liberty Linux, выпуск обновлений и оказание технической поддержки для которых будет осуществляться до 30 июня 2028 года. Стоимость сервиса заявлена в $2500 в год на 100 подписок или $20000 в год на 1000 подписок. Штатное время сопровождения ветки CentOS 7 истекает 30 июня 2024 года, после чего обновления с устранением уязвимостей для CentOS 7 выпускаться не будут.

Дополнительно сообщается о продлении времени сопровождения дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 15 до 19 лет. Исправления для ветки SUSE Linux Enterprise Server 15 будут выпускаться до 2037 года. В следующем году планируют сформировать новую ветку SUSE Linux, основанную на платформе ALP (Adaptable Linux Platform), ключевым отличием которой является разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах.

Что касается других дистрибутивов, в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux обеспечивается 14-летний срок сопровождения (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), в Ubuntu время поддержки составляет 12 лет (5 лет + 7 лет дополнительный платный сервис), Debian GNU/Linux - 10 лет (5 лет LTS + 5 лет Extended LTS), openSUSE - 18 месяцев, Fedora Linux - 13 месяцев.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/announc...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.6
  4. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  5. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Начиная с Ubuntu 14.04 время поддержки LTS-релизов будет увеличено до 12 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61410-suse
Ключевые слова: suse, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 20/06/2024 [ответить]  
    		• –4 +/
    Попробовал я эту вашу убунту ЛТС - захожу раз в несколько дней на сервер и там в мотд мне пишут, что нужен ребут - такого себе даже винда не позволяла.

    А ещё, самое неприятное, нет вменяемых логов - чего же такого опасного пофиксили в ядре, что надо ребутаться как не в себя.

    В общем далеко ещё корпоративный линукс от применения в серьёзном интерпрайзе. Солярис, аикс, винда, нетбзд - вот выбор серьёзных анонимов.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:08, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чего же такого опасного пофиксили в ядре, что надо ребутаться как не в себя

    https://ubuntu.com/security/livepatch

    Как всгда серьёзные анонимы просто не в курсе.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:22, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот кажется что здесь chimbal
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:26, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А ещё, самое неприятное, нет вменяемых логов - чего же такого опасного пофиксили в ядре, что надо ребутаться как не в себя.

    Я не фанат убунту, но разве можно так тупить? Открой для себя apt-listchanges.

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:40, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Солярис, аикс, винда, нетбзд

    NetBSD впервые слышу чтобы юзали где-то.
    Ubuntu  живёт на серверах последние лет 10 точно.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:58, 20/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    2 бакса сборщику пакетиков с рыла это эпически дорого. Начинайте писать гневные комментарии в спортлото.
     
  • 1.3, penetrator (?), 11:07, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    убили сусю своими калоконтейнерами
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:25, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    А с какого перепугу SUSE должна поддерживать CentOS?
     
  • 1.8, DeerFriend (?), 11:35, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    2037 это чтобы снять с себя ответственность за 2038 год?
     
  • 1.10, Аноним (9), 11:41, 20/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Так суся это клон Центоси или самостоятельный дистрибутив? Не могу понять.
     
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