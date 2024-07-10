В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 71% пакетов Debian

Разработчики проекта Hurd объявили об обеспечении возможности сборки в дистрибутиве Debian GNU/Hurd 71% пакетов архива Debian. В прошлом году этот показатель составлял 58%. Из других достижений GNU/Hurd отмечается портирование ядра Mach для архитектуры AArch64 и принятие патчей, позволяющих использовать GCC для сборки программ GNU/Hurd для AArch64. В настоящее время порт пока не обеспечивает всю желаемую функциональность, но уже может использоваться для запуска простых приложений. В ядре GNU Mach реализована экспериментальная поддержка симметричной многопоточности (SMP). Решены проблемы со сборкой с использования GCC 14. Добавлена поддержка компилятора rustc, что позволяет собирать для GNU/Hurd приложения, написанные на языке Rust.

Дистрибутив Debian GNU/Hurd сочетает программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd и остаётся единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux (ранее развивался порт Debian GNU/KFreeBSD, но он давно находится в заброшенном состоянии). GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.



