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В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 71% пакетов Debian

10.07.2024 09:05

Разработчики проекта Hurd объявили об обеспечении возможности сборки в дистрибутиве Debian GNU/Hurd 71% пакетов архива Debian. В прошлом году этот показатель составлял 58%. Из других достижений GNU/Hurd отмечается портирование ядра Mach для архитектуры AArch64 и принятие патчей, позволяющих использовать GCC для сборки программ GNU/Hurd для AArch64. В настоящее время порт пока не обеспечивает всю желаемую функциональность, но уже может использоваться для запуска простых приложений. В ядре GNU Mach реализована экспериментальная поддержка симметричной многопоточности (SMP). Решены проблемы со сборкой с использования GCC 14. Добавлена поддержка компилятора rustc, что позволяет собирать для GNU/Hurd приложения, написанные на языке Rust.

Дистрибутив Debian GNU/Hurd сочетает программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd и остаётся единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux (ранее развивался порт Debian GNU/KFreeBSD, но он давно находится в заброшенном состоянии). GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз Debian GNU/Hurd 2023
  3. OpenNews: Релиз GNU Hurd 0.9
  4. OpenNews: Портирование компилятора Clang для GNU/Hurd
  5. OpenNews: В микроядро GNU Mach из проекта GNU Hurd добавлена поддержка Xen DomU
  6. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61515-hurd
Ключевые слова: hurd, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бесперспективняк. Зачем люди время тратят? Больше заняться нечем? На линуксе все проблемы уже решены?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:23, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя забыли спросить чем заняться
     
  • 2.4, ryoken (ok), 09:27, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Правильно делают. С нынешними тенденциями в линуксах нужен запасной аэродром.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:29, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    FreeBSD
     
  • 3.10, Аноним (2), 09:34, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за тенденции в самом ядре, так что нужно пилить новое?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 09:35, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    во-первых, раст.
    На этом всё, уже достаточно
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 09:37, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И это все? Ок, значит когда в хурд добавят Раст, "свободное сообщество" снова пойдет пилить новое ядро?
     
     
  • 6.15, Аноним (15), 09:44, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы в (микро)ядро не добавляли. С другой стороны, для Hurd эти сервисы в виде отдельных процессов можно хоть на Modula-2 или Ada.
     
  • 5.14, Аноним (14), 09:41, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Добавлена поддержка компилятора rustc, что позволяет собирать для GNU/Hurd приложения, написанные на языке Rust. <<<

    :)

     
     
  • 6.16, Аноним (15), 09:45, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уровень приложений.
     
  • 5.25, Аноним (25), 10:14, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 10:31, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (11), 09:31, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На линуксе все проблемы уже решены?

    Их (проблемы) каждый день новые создают, поэтому люди и сдувают пыль с Hurd

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 10:12, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:48, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы однажды повесточка не взяла за айца.
     
  • 2.20, Amonymouse (?), 10:08, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь OSS-движ построен как хобби.
    Но приходит анон на опеннет и начинает говорить о перспективах и о том, что надо делать, а что не надо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:29, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По заветам дядюшки таненбаума, красавцы парни, авось у кого нибудь (скорее всего у гугла) и выйдет для широких масс операционка с микроядром и юзерспейс серваками, и мы все радостно побежим ставить бинарные драйвера с закрытым исходным кодом, и все будут счастиливы - таненбаум, производители, гугл, и конечно же, безопасники которые все время кричали какой линукс отсталый и несовершенный.
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 09:39, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и мы все радостно побежим ставить бинарные драйвера с закрытым исходным кодом

    Вот за этим лично я точно не побегу. Лучше самому портировать поддержку какой железки из Linux, чего остро в Hurd не достаёт.

     
  • 2.27, Golangdev (?), 10:17, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > безопасники которые все время кричали

    есть такакя профессия - ничего не создавать, а созданное другими людьми об**рать

     
  • 2.28, Аноним (28), 10:17, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уже удалили все firmware ?
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:18, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По заветам дядюшки таненбаума

    Mach появился на два года раньше Minix.

     
  • 2.30, Аноним (29), 10:21, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и выйдет для широких масс операционка с микроядром и юзерспейс серваками

    Зачем, если даже фряха и макось выкинули микроядерную часть из Mach.

     

  • 1.18, Аноним (18), 09:52, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    100% будет не раньше тепловой смерти вселенной?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:08, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда софт уже морально устареет.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:14, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой тепловой? Эти хуманы сами друг друга перегрызут.
     

  • 1.23, Аноним (-), 10:13, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обеспечена сборка 71%

    А сколько их них запускаются? Сколько работают относительно нормально? А сколько работают хорошо?
    Потому что то что оно собралось, как бы ничего не значит.

     
  • 1.26, Golangdev (?), 10:15, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сборка 71% пакетов Debian

    Сборка, но не работа ?)

     

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