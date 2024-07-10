В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 71% пакетов Debian

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|1.2, Аноним (2), 09:20, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бесперспективняк. Зачем люди время тратят? Больше заняться нечем? На линуксе все проблемы уже решены?
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|2.4, ryoken (ok), 09:27, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Правильно делают. С нынешними тенденциями в линуксах нужен запасной аэродром.
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|5.12, Аноним (2), 09:37, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И это все? Ок, значит когда в хурд добавят Раст, "свободное сообщество" снова пойдет пилить новое ядро?
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|6.15, Аноним (15), 09:44, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, чтобы в (микро)ядро не добавляли. С другой стороны, для Hurd эти сервисы в виде отдельных процессов можно хоть на Modula-2 или Ada.
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|5.14, Аноним (14), 09:41, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Добавлена поддержка компилятора rustc, что позволяет собирать для GNU/Hurd приложения, написанные на языке Rust. <<<
:)
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|2.7, Аноним (11), 09:31, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На линуксе все проблемы уже решены?
Их (проблемы) каждый день новые создают, поэтому люди и сдувают пыль с Hurd
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|2.20, Amonymouse (?), 10:08, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Весь OSS-движ построен как хобби.
Но приходит анон на опеннет и начинает говорить о перспективах и о том, что надо делать, а что не надо.
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|1.6, Аноним (6), 09:29, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По заветам дядюшки таненбаума, красавцы парни, авось у кого нибудь (скорее всего у гугла) и выйдет для широких масс операционка с микроядром и юзерспейс серваками, и мы все радостно побежим ставить бинарные драйвера с закрытым исходным кодом, и все будут счастиливы - таненбаум, производители, гугл, и конечно же, безопасники которые все время кричали какой линукс отсталый и несовершенный.
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|2.13, Аноним (15), 09:39, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и мы все радостно побежим ставить бинарные драйвера с закрытым исходным кодом
Вот за этим лично я точно не побегу. Лучше самому портировать поддержку какой железки из Linux, чего остро в Hurd не достаёт.
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|2.27, Golangdev (?), 10:17, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> безопасники которые все время кричали
есть такакя профессия - ничего не создавать, а созданное другими людьми об**рать
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|2.29, Аноним (29), 10:18, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По заветам дядюшки таненбаума
Mach появился на два года раньше Minix.
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|2.30, Аноним (29), 10:21, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и выйдет для широких масс операционка с микроядром и юзерспейс серваками
Зачем, если даже фряха и макось выкинули микроядерную часть из Mach.
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|1.23, Аноним (-), 10:13, 10/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обеспечена сборка 71%
А сколько их них запускаются? Сколько работают относительно нормально? А сколько работают хорошо?
Потому что то что оно собралось, как бы ничего не значит.
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