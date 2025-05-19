Debian 13 вошёл в фазу жёсткой заморозки перед релизом

2.6 , НяшМяш ( ok ), 22:45, 19/05/2025 [ответить] + / – Всё что нужно знать про онанимов-кекспертов.

1.2 , Аноним ( 2 ), 22:28, 19/05/2025 [ответить] + / – Молодцы, многим бы поучиться у них:

https://www.debian.org/social_contract

1.3 , Аноним ( 3 ), 22:28, 19/05/2025 [ответить] + / – > В настоящее время насчитывается 244 критические ошибки, блокирующие релиз (при переходе к жёсткой заморозке Debian 12 таких ошибок было 258). Какая незадача. Может следовало вести тестинг как дистрибутив пригодный для работы? Ну, скажем, как шапка с федорой поступает, или suse с leap. Не, гораздо лучше вместо летних отпусков сейчас по пожару фиксить своими силами, авось ничего не пролетит... Пролетит, в этом точно не приходится сомневаться.

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:46, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какая незадача. Может следовало вести тестинг как дистрибутив пригодный для работы? Пригодность testing к юзежу на самом деле варьируется. Если только что релизнулись и туда выгружают все и вся - там хаос. А если он в фазе жесткой заморозки как сейчас - то уже довольно юзабельный. > Ну, скажем, как шапка с федорой поступает, или suse с leap. У шапки сейчас вообще нет халявного LTS варианта для смертных. Но спасибо ей за это - благодаря им еще больше народа полюбило дебиан и убунту. Вы же не предлагаете юзать фидору на сервере в проде? Это мучение и головняк. И центос стрем - тоже. Так что брать пример с этих - нафиг нужно.



1.4 , Аноним ( 4 ), 22:33, 19/05/2025 [ответить] + / – Дистрибутив классный, если все работает. Рекомендую, однако, обратить внимание на следующие детали перед обновлением / установкой: 1. Либо в поставляемом Linux 6.12, либо в пакете "firmware-amd-graphics" поставляется проблематичная версия драйвера AMDGPU. Речь о следующем баге: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=302499

Баг был исправлен в 6.13 или 6.14, но на момент 5-го мая, когда тыкал Debian 13, не был бэкпортирован в 6.12. Это приводило к разного рода проблемам с графикой, например, хоть приложение и выдавало 100+ FPS, но на мониторе как будто герцовка падала со 100 до 24 на пару секунд раз в некоторое время, что очень раздражало глаз.

Если столкнулись: возможный фикс - сборка своего ядра, либо установка из backports после релиза. 2. PipeWire поставляется (или поставлялся) кривой: если смотреть "$ pwtop" и работать в приложении, которое хоть как-то нагружает процесс, то счетчик ERR стабильно рос на 20-30 каждые минут 10, из-за чего звук как бы "ломался" в наушниках.

Фикс - "$ systemctl --user restart pipewire.service pipewire-pulse.service" от юзера после каждой загрузки системы, например скриптом на автозапуске после логина. 3. Если у Вашего юзера есть своя User Private Group, то маска после установки поменяется с 022 на 002 (пока в release notes об этом не указано, хотя на вики указано).

Если нужно старое поведение, фикс - создать свой кастомный user systemd сервис, который будет менять маску на 022. 4. Пакетная база, как обычно, оставляет желать лучшего. "discord" в non-free не подвезли, "telegram-desktop" выпилили, "adwaita-fonts", который по умолчанию в поставляемом GNOME 48, не успели завезти, поэтому GNOME будет использовать старые шрифты Cantarell.

Фикс - опакетирование данных шрифтов и их установка самостоятельно, либо установка из flatpak / через любой другой container manager / раскидать по системе все нужные файлы руками и забить.

2.5 , Аноним ( 4 ), 22:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В целом же дистрибутивом можно пользоваться. Как обычно, в целом неплохо, хотя тот же 12-ый релиз был куда лучше и на момент toolchain and transition freeze дистрибутив уже был достаточно стабилен. В случае с 13-ым - рекомендую подождать до релиза, а желательно вообще до 1-го минорного обновления.

2.8 , Аноним ( 7 ), 22:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 2. PipeWire поставляется (или поставлялся) кривой: если смотреть "$ pwtop" и работать

> в приложении, которое хоть как-то нагружает процесс, то счетчик ERR стабильно

> рос на 20-30 каждые минут 10, из-за чего звук как бы "ломался" в наушниках.

> Фикс - "$ systemctl --user restart pipewire.service pipewire-pulse.service" от юзера после

> каждой загрузки системы, например скриптом на автозапуске после логина. КМК фикс - поставить процессу этого pipe dream повышенный приоритет, не? > Если нужно старое поведение, фикс - создать свой кастомный user systemd сервис,

> который будет менять маску на 022. С системд можно конечно сделать много странных вещей. Но зачем? > 4. Пакетная база, как обычно, оставляет желать лучшего. "discord" в non-free не

> подвезли, "telegram-desktop" выпилили, Отлично, малвари и спайвари в дебиане - не место. > Фикс - опакетирование данных шрифтов и их установка самостоятельно, либо установка из

> flatpak / через любой другой container manager / раскидать по системе

> все нужные файлы руками и забить. Лучший фикс - гнома вообще не юзать, так жизня намного лучше :) 3.10 , Аноним ( 4 ), 22:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С системд можно конечно сделать много странных вещей. Но зачем? Если людям нужно - пусть юзают. > Отлично, малвари и спайвари в дебиане - не место. Мы говорим о репозитории non-free, в котором и так присутствуют пакеты по типу Steam. Клиент telegram-desktop вообще опенсорс, и он есть в предыдущих релизах и ветке Sid. > Лучший фикс - гнома вообще не юзать, так жизня намного лучше :) Оффтоп. А по факту, GNOME считается в Debian default DE.



1.9 , Velikiy ( ? ), 22:55, 19/05/2025 [ответить] + / – Круто. Спасибо!



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