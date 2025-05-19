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Debian 13 вошёл в фазу жёсткой заморозки перед релизом

19.05.2025 22:11

Разработчики Debian сообщили о переводе Debian 13 на стадию жёсткой заморозки перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing полностью остановлен и начался этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Полная заморозка будет произведена за несколько недель до релиза, который ожидается летом. В настоящее время насчитывается 244 критические ошибки, блокирующие релиз (при переходе к жёсткой заморозке Debian 12 таких ошибок было 258).

Это третья стадия заморозки - первая стадия была пройдена 15 марта и привела к прекращению выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращению обновления пакетов, необходимых для сборки (build-essential). Вторая стадия началась 15 апреля и была связана с прекращением приёма новых исходных пакетов и закрытием возможности повторного включения ранее удалённых пакетов.

В отчёте от команды, отвечающей за формирование релизов Debian, также объявлено о решении прекратить формирование официальных релизов Debian 13 для платформы MIPS64EL. При этом в число официально поддерживаемых добавлена платформа RISC-V 64, которую решено включить в состав Debian 13.

  1. Главная ссылка к новости (https://micronews.debian.org/2...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 12.10. Первая стадия заморозки Debian 13
  3. OpenNews: План заморозки пакетной базы Debian 13
  4. OpenNews: Debian прекращает поддержку архитектуры Mipsel
  5. OpenNews: Первый кандидат в релизы инсталлятора Debian 13
  6. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63266-debian
Ключевые слова: debian
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  • 2.6, НяшМяш (ok), 22:45, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Всё что нужно знать про онанимов-кекспертов.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:28, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, многим бы поучиться у них:
    https://www.debian.org/social_contract
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:28, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > В настоящее время насчитывается 244 критические ошибки, блокирующие релиз (при переходе к жёсткой заморозке Debian 12 таких ошибок было 258).

    Какая незадача. Может следовало вести тестинг как дистрибутив пригодный для работы? Ну, скажем, как шапка с федорой поступает, или suse с leap.

    Не, гораздо лучше вместо летних отпусков сейчас по пожару фиксить своими силами, авось ничего не пролетит... Пролетит, в этом точно не приходится сомневаться.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:46, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая незадача. Может следовало вести тестинг как дистрибутив пригодный для работы?

    Пригодность testing к юзежу на самом деле варьируется. Если только что релизнулись и туда выгружают все и вся - там хаос. А если он в фазе жесткой заморозки как сейчас - то уже довольно юзабельный.

    > Ну, скажем, как шапка с федорой поступает, или suse с leap.

    У шапки сейчас вообще нет халявного LTS варианта для смертных. Но спасибо ей за это - благодаря им еще больше народа полюбило дебиан и убунту. Вы же не предлагаете юзать фидору на сервере в проде? Это мучение и головняк. И центос стрем - тоже. Так что брать пример с этих - нафиг нужно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:33, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив классный, если все работает. Рекомендую, однако, обратить внимание на следующие детали перед обновлением / установкой:

    1. Либо в поставляемом Linux 6.12, либо в пакете "firmware-amd-graphics" поставляется проблематичная версия драйвера AMDGPU. Речь о следующем баге: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=302499
    Баг был исправлен в 6.13 или 6.14, но на момент 5-го мая, когда тыкал Debian 13, не был бэкпортирован в 6.12. Это приводило к разного рода проблемам с графикой, например, хоть приложение и выдавало 100+ FPS, но на мониторе как будто герцовка падала со 100 до 24 на пару секунд раз в некоторое время, что очень раздражало глаз.
    Если столкнулись: возможный фикс - сборка своего ядра, либо установка из backports после релиза.

    2. PipeWire поставляется (или поставлялся) кривой: если смотреть "$ pwtop" и работать в приложении, которое хоть как-то нагружает процесс, то счетчик ERR стабильно рос на 20-30 каждые минут 10, из-за чего звук как бы "ломался" в наушниках.
    Фикс - "$ systemctl --user restart pipewire.service pipewire-pulse.service" от юзера после каждой загрузки системы, например скриптом на автозапуске после логина.

    3. Если у Вашего юзера есть своя User Private Group, то маска после установки поменяется с 022 на 002 (пока в release notes об этом не указано, хотя на вики указано).
    Если нужно старое поведение, фикс - создать свой кастомный user systemd сервис, который будет менять маску на 022.

    4. Пакетная база, как обычно, оставляет желать лучшего. "discord" в non-free не подвезли, "telegram-desktop" выпилили, "adwaita-fonts", который по умолчанию в поставляемом GNOME 48, не успели завезти, поэтому GNOME будет использовать старые шрифты Cantarell.
    Фикс - опакетирование данных шрифтов и их установка самостоятельно, либо установка из flatpak / через любой другой container manager / раскидать по системе все нужные файлы руками и забить.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 22:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом же дистрибутивом можно пользоваться. Как обычно, в целом неплохо, хотя тот же 12-ый релиз был куда лучше и на момент toolchain and transition freeze дистрибутив уже был достаточно стабилен. В случае с 13-ым - рекомендую подождать до релиза, а желательно вообще до 1-го минорного обновления.
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2. PipeWire поставляется (или поставлялся) кривой: если смотреть "$ pwtop" и работать
    > в приложении, которое хоть как-то нагружает процесс, то счетчик ERR стабильно
    > рос на 20-30 каждые минут 10, из-за чего звук как бы "ломался" в наушниках.
    > Фикс - "$ systemctl --user restart pipewire.service pipewire-pulse.service" от юзера после
    > каждой загрузки системы, например скриптом на автозапуске после логина.

    КМК фикс - поставить процессу этого pipe dream повышенный приоритет, не?

    > Если нужно старое поведение, фикс - создать свой кастомный user systemd сервис,
    > который будет менять маску на 022.

    С системд можно конечно сделать много странных вещей. Но зачем?

    > 4. Пакетная база, как обычно, оставляет желать лучшего. "discord" в non-free не
    > подвезли, "telegram-desktop" выпилили,

    Отлично, малвари и спайвари в дебиане - не место.

    > Фикс - опакетирование данных шрифтов и их установка самостоятельно, либо установка из
    > flatpak / через любой другой container manager / раскидать по системе
    > все нужные файлы руками и забить.

    Лучший фикс - гнома вообще не юзать, так жизня намного лучше :)

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 22:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С системд можно конечно сделать много странных вещей. Но зачем?

    Если людям нужно - пусть юзают.

    > Отлично, малвари и спайвари в дебиане - не место.

    Мы говорим о репозитории non-free, в котором и так присутствуют пакеты по типу Steam. Клиент telegram-desktop вообще опенсорс, и он есть в предыдущих релизах и ветке Sid.

    > Лучший фикс - гнома вообще не юзать, так жизня намного лучше :)

    Оффтоп. А по факту, GNOME считается в Debian default DE.

     

  • 1.9, Velikiy (?), 22:55, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Круто. Спасибо!
     

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