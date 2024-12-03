Выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.8: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.12 с патчами Liquorix.

Обновлены версии пакетов, среди которых Mesa 24.2.8, Firefox 132, NUTS 2.1.9 (Nitrux Update Tool System).

Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.

В инсталляторе Calamares изменены настройки ядра для решения проблемы с дрейфом системных часов на некоторых ноутбуках.

Выполнена сортировка сервисов OpenRC по уровням запуска (runlevel). Для ускорения загрузки удалены некоторые сервисы из уровней запуска "async" (отложенный параллельный запуск), "default" и "sysinit". Обновлён OpenRC-пакет для Rsyslog.

Обновлены скрипты для установки flatpak-пакетов Steam, Bottles и HGL, а также appimage-пакетов LibreOffice и Bauh.

Файл desktop-config обновлён для отображения уведомлений при запуске дистрибутива в виртуальной машине.

Обновлён Debian rootfs, используемый для генерации дистрибутива.

Добавлен OpenRC-сервис для включения режима Dynamic Boost для GPU NVIDIA. Добавлена конфигурация D-Bus для NVIDIA Dynamic Boost. Добавлен исполняемый файл для создания файлов устройств NVIDIA, а также udev-правила для устройств NVIDIA.

В состав включены пакеты devmem2, msr-tools и policycoreutils.

В экранном интерфейсе мониторинга MangoHud реализовано отображение потребления энергии процессорами Intel. Добавлен модуль ядра zenergy для показа в MangoHud потребления энергии CPU AMD Zen.



