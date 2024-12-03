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Выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0 с пользовательским окружением NX Desktop

03.12.2024 23:40

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.8.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 3.8:

  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.12 с патчами Liquorix.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых Mesa 24.2.8, Firefox 132, NUTS 2.1.9 (Nitrux Update Tool System).
  • Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.
  • В инсталляторе Calamares изменены настройки ядра для решения проблемы с дрейфом системных часов на некоторых ноутбуках.
  • Выполнена сортировка сервисов OpenRC по уровням запуска (runlevel). Для ускорения загрузки удалены некоторые сервисы из уровней запуска "async" (отложенный параллельный запуск), "default" и "sysinit". Обновлён OpenRC-пакет для Rsyslog.
  • Обновлены скрипты для установки flatpak-пакетов Steam, Bottles и HGL, а также appimage-пакетов LibreOffice и Bauh.
  • Файл desktop-config обновлён для отображения уведомлений при запуске дистрибутива в виртуальной машине.
  • Обновлён Debian rootfs, используемый для генерации дистрибутива.
  • Добавлен OpenRC-сервис для включения режима Dynamic Boost для GPU NVIDIA. Добавлена конфигурация D-Bus для NVIDIA Dynamic Boost. Добавлен исполняемый файл для создания файлов устройств NVIDIA, а также udev-правила для устройств NVIDIA.
  • В состав включены пакеты devmem2, msr-tools и policycoreutils.
  • В экранном интерфейсе мониторинга MangoHud реализовано отображение потребления энергии процессорами Intel. Добавлен модуль ядра zenergy для показа в MangoHud потребления энергии CPU AMD Zen.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.7.0 с пользовательским окружением NX Desktop
  3. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  4. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  6. OpenNews: Обновление фреймворка для построения интерфейса Maui и набора приложений Maui Apps
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62337-nitrux
Ключевые слова: nitrux, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 01:43, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell

    А вот и форк пятой плазмы подоспел. Немного настоится, каких-нибудь лет десять, и будет у нас ещё одна секта, как с фанатами Тринити.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 04:29, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему? 6я же это как 5я, вот я понимаю разницу между четвёркой и пятой, а тут считай две идентичные
     
  • 2.10, equeim (ok), 05:45, 04/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, стоячок (?), 01:49, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Новички в этот дистр не полезут, т.к. не узнают о нем. Кто знаком с линуксами, те сами смогут поставить всякое разное. Вопрос: нафига в этом дистре столько всего из коробки? ЗверСД какой-то получился
     
     
  • 2.3, стоячок (?), 01:51, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читал по диагонали в 3 ночи. Вопрос отпал, новость перечитал
     
     
  • 3.4, Аноним (5), 04:28, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну отпал и отпал
     

  • 1.6, мяв (?), 05:04, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    если бы они писали на .NET + maui, было б реально интересно.
    а так..
    разве что, 3й дистр, у которого нормальная поддержка openrc  в приоритете(а не как в девуане - напихать sysv-скриптов и сказать "роботоитъ").
     
  • 1.7, мяв (?), 05:08, 04/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    где у них гит-то, лол?
    на сайте ни внизу, ни в Resources ссылок нет, в гугле по "nxos git", "nxos github" - "Open NX-OS on the Cisco Nexus platform" и гит никсоси.
     
     
  • 2.8, мяв (?), 05:10, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стоп, какого вообще черта у дистрибутива "nitrux" сайт - nxos?
     
  • 2.9, мяв (?), 05:15, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нашла, был на сайте, через кастомный шрифт(что ublock'ом был забанен) в меню.
    как оказалось, про нормальную поддержку openrc выше - погорячилась .. там мешанина из sysv, NM, if-up-down, шелла и нативных сервисов.
     

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