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Выпуск дистрибутива Nitrux 3.7.0 с пользовательским окружением NX Desktop

02.10.2024 10:27

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.2 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 3.7:

  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.10 с патчами Liquorix.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых Mesa 24.2.3, Firefox 130, NUTS 2.1.7 (Nitrux Update Tool System), CUPS 2.4.10-2, Flatpak 1.5.10, OpenSSL 3.3.2.
  • Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.
  • В графическом окружении по умолчанию задействован новый способ запуска фреймворка fcitx5 с реализацией методов ввода для окружений на базе Wayland. Из desktop-config удалён код для принудительного перезапуска fcitx5.
  • Из kgblobalshortcuts удалены неиспользуемые клавиатурные комбинации.
  • В состав добавлен YAML-парсер PyYAML.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.6.0 с пользовательским окружением NX Desktop
  3. OpenNews: Обновление фреймворка для построения интерфейса Maui и набора приложений Maui Apps
  4. OpenNews: Продолжение развития пользовательской оболочки Maui
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  6. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61972-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гуччизавр (ok), 10:33, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нескучные обои в комплекте?
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годный дистр для нетакусиков! Раз дистр этот клепается, значит донаты у дистра есть. Или же для гордости его пилят?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:59, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если стоит что угодно, кроме systemd - реально для нитакусиков. Этот дистриб как раз в этой категории.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:00, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем он когда есть Devuan ?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:44, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем devuan, если есть Nutrix?
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 11:54, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем обе, если есть Артикс?!
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:08, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нитакусик - ватная прихватка чтоль, прям портянкой тащит
     
     
  • 3.7, Аноним (10), 11:17, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это потому что у вас нутро из ваты.

    А "нетакусик" — это из сленга взрослых самостоятельных людей, так называют детишек, которые хотят выглядеть не так, как все, и вступают ради этого во всякие глупые субкультуры.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:41, 02/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:57, 02/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (9), 11:40, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем это лучше CentOS?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:45, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > CentOS

    Но ведь он уже того-с изволил?

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:06, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гроши перейти?
     

  • 1.15, beck (??), 12:16, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть пилят. Если получится, то слава им, почёт и уважение.
     

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