Выпуск дистрибутива Nitrux 3.7.0 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.2 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.7: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.10 с патчами Liquorix.

Обновлены версии пакетов, среди которых Mesa 24.2.3, Firefox 130, NUTS 2.1.7 (Nitrux Update Tool System), CUPS 2.4.10-2, Flatpak 1.5.10, OpenSSL 3.3.2.

Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.

В графическом окружении по умолчанию задействован новый способ запуска фреймворка fcitx5 с реализацией методов ввода для окружений на базе Wayland. Из desktop-config удалён код для принудительного перезапуска fcitx5.

Из kgblobalshortcuts удалены неиспользуемые клавиатурные комбинации.

В состав добавлен YAML-парсер PyYAML.



