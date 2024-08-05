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Выпуск дистрибутива Nitrux 3.6.0 с пользовательским окружением NX Desktop

05.08.2024 22:33

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.6.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 3.6:

  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.9 с патчами Liquorix.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых Mesa 24.1.3, Firefox 128.0.3, NUTS 2.1.5 (Nitrux Update Tool System), AppArmor 4.0.1.
  • Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.
  • Проприетарные драйверы NVIDIA обновлены до версии 560.28.03. Добавлены свежие GSP-прошифки для GPU NVIDIA.
  • Обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel. В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для многих драйверов беспроводных адаптеров, GPU и звуковых карт.
  • Для упрощения сопровождения дополнительный пакет с драйверами разделён на два пакета nitrux-printer-drivers и nitrux-xserver-drivers.
  • В конфигурацию инсталлятора Calamares внесены изменения для включения модуля intel_pstate, который по умолчанию задействован в утилите TLP, используемой для экономии заряда аккумулятора.
  • В ZSH добавлены дополнительные настройки для задействования GPU NVIDIA в графических приложениях, использующих GLX, на системах с несколькими GPU.
  • В настройки KWin внесены изменения для повышения скорости анимации.
  • В состав включён пакет multipath-tools.
  • Добавлена утилита для мониторинга за процессом plasmashell и его перезапуска в случае сбоев.
  • Добавлена утилита NVIDIA_OC для разгона GPU NVIDIA, поддерживающая X11 и Wayland.
  • Удалены пакет bpftool и плазмоид NX Networks.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Nitrux 3.5.0 с пользовательским окружением NX Desktop
  3. OpenNews: NX Desktop не будут переводить на KDE Plasma 6
  4. OpenNews: Обновление фреймворка для построения интерфейса Maui и набора приложений Maui Apps
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  6. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61662-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 05/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тестировал на реальном железе с live usb. Я не понял какая киллер фича. Ведь это по сути КДЕ с нескучными обоями.
     
     
  • 2.3, cheburnator9000 (ok), 23:25, 05/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Киллер фича данного поделия это: 1. лютое ШГ из коробки. 2. глючный и не удобный софт. 3. не стабильная DE которая постоянно крашится.
     
     
  • 3.9, 12yoexpert (ok), 00:49, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > 3. не стабильная DE которая постоянно крашится.

    чем это отличается от стабильного KDE?

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 07:50, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты же вроде на Gentoo перешёл?
     
  • 3.16, Аноним (16), 07:35, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это у всех, можно сказать )
     
  • 2.14, Аноним (14), 06:30, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать в мир миллиона васянских «дистрибутивов».
     
  • 2.19, ryoken (ok), 08:14, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> киллер фича

    Deb + OpenRC ?

     

  • 1.2, Avririon (ok), 23:07, 05/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё так круто, кроме контейнеров, которые низводят дистрибудив до 100% нeнyжности.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:30, 05/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каких контейнеров?
     
     
  • 3.21, Я (??), 09:34, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    которые низводят дистрибудив до 100% нeнyжности.
     

  • 1.7, noc101 (ok), 00:47, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КДЕГноминг!
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 07:52, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в нём от ГНОМЕ?
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:40, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За шрифт в верней панели нужно расстреливать
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:45, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, Аноним (23), 11:47, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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