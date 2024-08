Выпуск дистрибутива Nitrux 3.6.0 с пользовательским окружением NX Desktop

2.3 , cheburnator9000 ( ok ), 23:25, 05/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Киллер фича данного поделия это: 1. лютое ШГ из коробки. 2. глючный и не удобный софт. 3. не стабильная DE которая постоянно крашится.

3.9 , 12yoexpert ( ok ), 00:49, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > 3. не стабильная DE которая постоянно крашится. чем это отличается от стабильного KDE?

4.17 , Аноним ( 17 ), 07:50, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты же вроде на Gentoo перешёл?

3.16 , Аноним ( 16 ), 07:35, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это у всех, можно сказать )

2.14 , Аноним ( 14 ), 06:30, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добро пожаловать в мир миллиона васянских «дистрибутивов».

2.19 , ryoken ( ok ), 08:14, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> киллер фича Deb + OpenRC ?