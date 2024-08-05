Выпуск дистрибутива Nitrux 3.6.0 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.6.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.6: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.9 с патчами Liquorix.

Обновлены версии пакетов, среди которых Mesa 24.1.3, Firefox 128.0.3, NUTS 2.1.5 (Nitrux Update Tool System), AppArmor 4.0.1.

Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.

Проприетарные драйверы NVIDIA обновлены до версии 560.28.03. Добавлены свежие GSP-прошифки для GPU NVIDIA.

Обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel. В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для многих драйверов беспроводных адаптеров, GPU и звуковых карт.

Для упрощения сопровождения дополнительный пакет с драйверами разделён на два пакета nitrux-printer-drivers и nitrux-xserver-drivers.

В конфигурацию инсталлятора Calamares внесены изменения для включения модуля intel_pstate, который по умолчанию задействован в утилите TLP, используемой для экономии заряда аккумулятора.

В ZSH добавлены дополнительные настройки для задействования GPU NVIDIA в графических приложениях, использующих GLX, на системах с несколькими GPU.

В настройки KWin внесены изменения для повышения скорости анимации.

В состав включён пакет multipath-tools.

Добавлена утилита для мониторинга за процессом plasmashell и его перезапуска в случае сбоев.

Добавлена утилита NVIDIA_OC для разгона GPU NVIDIA, поддерживающая X11 и Wayland.

Удалены пакет bpftool и плазмоид NX Networks.



