Доступен дистрибутив Nitrux 3.5.0 с пользовательским окружением NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 3.5.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 4.6 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Основные новшества Nitrux 3.5: По умолчанию задействовано ядро Linux 6.8.12 с патчами Liquorix.

Обновлены версии пакетов, в том числе Mesa 24.1.0, Firefox 126.0.1, NUTS 2.1.4 (Nitrux Update Tool System), XWayland 24.1.0, Distrobox 1.7.2.1.

Пользовательское окружение NX Desktop продолжает использовать KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и Qt 5.15.13. Напомним, что NX Desktop представляет собой набор надстроек, сильно завязанных на ветку Plasma 5, поэтому дистрибутив не будет переходить на KDE 6, а ближе к концу года будет переведён по умолчанию на собственную оболочку Maui Shell, поддерживающую Qt6.

Проприетарные драйверы NVIDIA обновлены до версии 555.42.02. Задействован Vulkan-драйвер для GPU AMD - AMDVLK 2024.Q2.1.

Обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel. В пакет linux-firmware добавлены новые прошивки для многих драйверов беспроводных адаптеров, GPU и звуковых карт.

До версии 3.1.0 обновлён набор приложений Maui Apps, основанных на библиотеке MauiKit с компонентами для построения интерфейсов пользователя, которая применяется в оболочке Maui Shell. В состав включены приложения Bonsai, Buho, Clip, Nota, Pix, Shelf, Strike и VVave, поставляемые в формате AppImage.

Осуществлён переход на поставку центра установки приложений NX Software Center в виде пакета в формате AppImage.

В состав включено приложение CoreCtrl для привязки настроек оборудования к приложениям.

Правила udev изменены для отключения автоматического перехода USB-устройств в спящий режим.

В KInfoCenter для вывода информации об OpenCL и Wayland задействованы пакеты clinfo и wayland-utils.

Добавлен xpadneo, драйвер для контроллера Xbox One Wireless, а также драйвер xone для аксессуаров к Xbox One и Xbox Series X|S.

В систему инициализации OpenRC добавлен новый уровень запуска (runlevel) "async", предназначенный для ускорения загрузки путём отложенного параллельного запуска вторичных служб.

В OpenRC добавлен скрипт для использования обработчика Nohang для принудительного завершения приложений в случае нехватки памяти в системе.

Для повышения производительности игровых приложений по умолчанию включено использование больших страниц памяти (Transparent Hugepages) и отключена фрагментация страниц памяти.

По умолчанию отключён сервис rngd, который потерял актуальность на современных компьютерах, предоставляющих аппаратные генераторы случайных чисел. По умолчанию также отключены некоторые вспомогательные сервисы, что позволило ускорить загрузку дистрибутива.

В механизме zswap для сжатия данных в разделе подкачки задействован алгоритм Z Standard (zstd) и аллокатор памяти zsmalloc.

Для усиления защиты и повышения производительности включён режим усиления безопасности BPF JIT, отключён режим упреждающей упаковки страниц памяти, разрешено более агрессивное использование блокировок страниц памяти, обеспечено обнуление освобождаемых областей памяти, отключено слияние slab-областей одинакового размера, включено использование меток для определения переполнения буферов, отключены виртуальные системные вызовы, задействована рандомизация смещений на точки входа в системные вызовы.



