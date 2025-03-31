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Выпуск дистрибутива CachyOS 250330, поставляющего ядро с дополнительными оптимизациями

31.03.2025 09:14

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 250330, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.7 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр.

В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox с патчами для усиления безопасности и повышения производительности, а также изменениями от проекта Librewolf. В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs.

Основные изменения:

  • Задействован загрузчик Limine, поддерживающий темы оформления загрузочного меню и способный работать на системах с BIOS и UEFI.
  • По аналогии с grub-btrfs для Limine реализована возможность загрузки различных состояний системы, автоматически сохраняемых при помощи механизма снапшотов в ФС Btrfs. Например, в случае сбоя при установке пакетов можно загрузиться с состояния до начала установки. Создание снапшотов включено по умолчанию на всех установках, использующих Btrfs.
  • Добавлен пакет "cachyos-samba-settings" с конфигуратором, упрощающим настройку сетевых разделов Samba.
  • Для проприетарного драйвера NVIDIA возвращены GSP-прошивки, которые ранее были отключены из-за проблем, решённых в недавних обновлениях прошивок.
  • Добавлен драйвер ASUS Armoury, позволяющий управлять энергопотреблением и кулерами на ноутбуках ASUS и игровых консолях Rog Ally.
  • В udev для файловой системы NTFS прекращена загрузка по умолчанию драйвера ядра ntfs3 из-за проблем, возникающих у некоторых пользователей.
  • Улучшен скрипт sbctl-batch-sign, предназначенный для заверения файлов цифровой подписью файлов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot.
  • В пакетах с Wine и Wine-Staging по умолчанию включена поддержка режима Wow64 (64-bit Windows-on-Windows) для выполнения 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах. Вместо winesync задействован драйвер NTSync, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine.
  • В отдельное приложение вынесен интерфейс настройки планировщика задач.
  • Добавлены драйверы для AMD RDNA4, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и NVIDIA GeForce 5070.
  • Добавлена поддержка скрипта DLSS Swapper, загружающего и обновляющего библиотеки для поддержки технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling).
  • Обновлены версии: ядро Linux 6.14.0, NVIDIA 570.133.07, GNOME 48, KDE Plasma 6.3.3, Mesa 25.0.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://cachyos.org/blog/2503-...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 241221, включающего ядро с дополнительными оптимизациями
  3. OpenNews: Выпуск EasyOS 6.5, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0.20241203
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Apertis 2025.0, позволяющий не использовать код под лицензией GPLv3
  6. OpenNews: Опубликован AerynOS 2025.03, первый выпуск после переименования Serpent OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62988-cachyos
Ключевые слова: cachyos
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:27, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так проще сразу SteamOS3 на базе Arch подставить.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:32, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно того не стоит
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.13, Аноним (13), 10:18, 31/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Ахаха, виндоус блин.. в 2025г, ахаха

    Всмысле Windows?

     
  • 3.18, Аноним (18), 10:58, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле не стоит Официально поддерживаемая OS от Valve, на которую хоть какие-... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, Аноним (13), 11:07, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > SteamOS3

    Всмысле Kde.
    Мне вот интересно почему надо ставить какую то SteamOS3, если это должно быть в Kde, изначально, все эти оптимизации.

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:54, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как не крути линукс для игр не так хорошо как винда.В этом нет вины линукса,только разработчиков игр.
     
     
  • 2.10, Хо (?), 10:10, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо что нет софта для настройки драйверов наподобие адреналин. Никак в играх не задействовать afmf2 и прочие фишки, улучшающие производительность на слабом железе.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:33, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На SteamDeck это все из быстрых настроек системы включается и работает. Так что принципиальных проблем для реализации нет.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:22, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не крути винда для серверов, суперкомпьютеров, мобил не так хорошо как линукс.В этом нет вины винды,только разработчиков софта для серверов, суперкомпьютеров, мобил.
     
  • 2.24, 12yoexpert (ok), 11:27, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Габен с тобой не согласен
     
  • 2.28, Teocally (?), 11:45, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как не крути линукс для игр не так хорошо как винда.В этом
    > нет вины линукса,только разработчиков игр.

    Игры - не нужны.
    И только низменные миллениалы могут думать иначе...

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:04, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > udev для файловой системы NTFS прекращена загрузка по умолчанию драйвера ядра ntfs3 из-за проблем, возникающих у некоторых пользователей.

    Что за проблемы?

    >Вместо winesync задействован драйвер NTSync, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine.

    А можно  его использовать вне wine?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:12, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за проблемы?

    Видимо, проблемы неоднородные

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:17, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что за проблемы?

    В основном, со сторонними инструментами, но и также самому желательно лезть в конфиги udisks2 или udev, иначе могут быть issues. Все это гуглится при желании.

     

  • 1.9, Хо (?), 10:05, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший домашний дистрибутив. Отошёл от перекомпиляций и оптимизаций ядер и приложений.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:15, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности.
    Так что спасибо, но как то не вызывает оптимизм.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:20, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности.

    Так что спасибо, но как то не вызывает оптимизм.

    Компиляция оптимизация уровня Windows NTDEV, 5% прирост к видео на youtube.

     
  • 2.17, n00by (ok), 10:54, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности.

    Голословное утверждение.

     
     
  • 3.19, Аноним (13), 11:03, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности. Так что спасибо, но как то не вызывает оптимизм.
    > Голословное утверждение.

    Может и этого не дают.

     
  • 2.25, 12yoexpert (ok), 11:42, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    убунтовод детектед
     

  • 1.16, n00by (ok), 10:51, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Goal: Provide you better speed, security and ease of use

    Любопытно, что заявлена цель. Других спросишь, зачем они распространяют свою дистрибуцию, отвечают "эээ... ммм... это и так всем понятно!"

     
     
  • 2.23, Аноним (3), 11:23, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это твоё хобби? спрашивать людей что и зачем они распространяют?
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 11:43, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это твоё хобби, спрашивать людей о хобби?
     
     
  • 4.29, Аноним (13), 11:57, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это твоё хобби, спрашивать людей о хобби

    Считаю нормальным узнать целесообразность распространения дистрибутива, на фоне клонов копий конвееерных васянских сборок с разными wallpaper.

     

  • 1.27, 12yoexpert (ok), 11:44, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола

    есть хоть один дистр, где "такой возможности не представляется"? приписывать себе чужие заслуги - зашквар

     

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