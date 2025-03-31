Выпуск дистрибутива CachyOS 250330, поставляющего ядро с дополнительными оптимизациями

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|Часть нити удалена модератором
|4.13, Аноним (13), 10:18, 31/03/2025 [ответить]
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> Ахаха, виндоус блин.. в 2025г, ахаха
Всмысле Windows?
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|3.18, Аноним (18), 10:58, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле не стоит Официально поддерживаемая OS от Valve, на которую хоть какие-... большой текст свёрнут, показать
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|2.20, Аноним (13), 11:07, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> SteamOS3
Всмысле Kde.
Мне вот интересно почему надо ставить какую то SteamOS3, если это должно быть в Kde, изначально, все эти оптимизации.
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|1.7, Аноним (7), 09:54, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Как не крути линукс для игр не так хорошо как винда.В этом нет вины линукса,только разработчиков игр.
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|2.10, Хо (?), 10:10, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохо что нет софта для настройки драйверов наподобие адреналин. Никак в играх не задействовать afmf2 и прочие фишки, улучшающие производительность на слабом железе.
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|3.15, Аноним (15), 10:33, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На SteamDeck это все из быстрых настроек системы включается и работает. Так что принципиальных проблем для реализации нет.
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|2.22, Аноним (22), 11:22, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как не крути винда для серверов, суперкомпьютеров, мобил не так хорошо как линукс.В этом нет вины винды,только разработчиков софта для серверов, суперкомпьютеров, мобил.
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|2.28, Teocally (?), 11:45, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как не крути линукс для игр не так хорошо как винда.В этом
> нет вины линукса,только разработчиков игр.
Игры - не нужны.
И только низменные миллениалы могут думать иначе...
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|1.8, Аноним (8), 10:04, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> udev для файловой системы NTFS прекращена загрузка по умолчанию драйвера ядра ntfs3 из-за проблем, возникающих у некоторых пользователей.
Что за проблемы?
>Вместо winesync задействован драйвер NTSync, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine.
А можно его использовать вне wine?
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|2.21, Аноним (21), 11:17, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что за проблемы?
В основном, со сторонними инструментами, но и также самому желательно лезть в конфиги udisks2 или udev, иначе могут быть issues. Все это гуглится при желании.
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|1.9, Хо (?), 10:05, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хороший домашний дистрибутив. Отошёл от перекомпиляций и оптимизаций ядер и приложений.
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|1.12, Аноним (12), 10:15, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности.
Так что спасибо, но как то не вызывает оптимизм.
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|2.14, Аноним (13), 10:20, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности.
Так что спасибо, но как то не вызывает оптимизм.
Компиляция оптимизация уровня Windows NTDEV, 5% прирост к видео на youtube.
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|2.17, n00by (ok), 10:54, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности.
Голословное утверждение.
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|3.19, Аноним (13), 11:03, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все эти оптимизации дают максимум +5% к производительности и -10% к стабильности. Так что спасибо, но как то не вызывает оптимизм.
> Голословное утверждение.
Может и этого не дают.
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|1.16, n00by (ok), 10:51, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Goal: Provide you better speed, security and ease of use
Любопытно, что заявлена цель. Других спросишь, зачем они распространяют свою дистрибуцию, отвечают "эээ... ммм... это и так всем понятно!"
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|2.23, Аноним (3), 11:23, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это твоё хобби? спрашивать людей что и зачем они распространяют?
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|4.29, Аноним (13), 11:57, 31/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это твоё хобби, спрашивать людей о хобби
Считаю нормальным узнать целесообразность распространения дистрибутива, на фоне клонов копий конвееерных васянских сборок с разными wallpaper.
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|1.27, 12yoexpert (ok), 11:44, 31/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола
есть хоть один дистр, где "такой возможности не представляется"? приписывать себе чужие заслуги - зашквар
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