Выпуск дистрибутива CachyOS 250330, поставляющего ядро с дополнительными оптимизациями

Опубликован выпуск дистрибутива CachyOS 250330, основанного на пакетной базе Arch Linux и применяющего непрерывную модель доставки обновлений. Дистрибутив примечателен включением оптимизаций для повышения производительности и предоставлением возможности установки различных сред рабочего стола. Помимо базового окружения на основе KDE для установки доступны GNOME, Xfce, i3WM, Wayfire, LXQT, OpenBox, Cinnamon, Cosmic, UKUI, LXDE, Mate, Budgie, Qtile, Hyprland и Sway. Размер установочного iso-образа 2.7 ГБ. Отдельно поставляются сборки (2.8 ГБ) для носимых устройств (Handheld Edition) с интерфейсом в стиле GameMode и компонентами для любителей компьютерных игр. В дистрибутиве по умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. Ядро и пакеты собраны с включением LTO-оптимизаций (Link-Time Optimization) и задействованием инструкций, доступных в процессорах на базе микроархитектур x86-64-v3, x86-64-v4 и Zen4. При сборке базовых пакетов дополнительно включены оптимизации PGO (Profile-Guided Optimization) или BOLT (Binary Optimization and Layout Tool). В дистрибутиве поставляется web-браузер Cachy-Browser, основанный на Firefox с патчами для усиления безопасности и повышения производительности, а также изменениями от проекта Librewolf. В качестве файловых систем могут использоваться btrfs, zfs, ext4, xfs и f2fs. Основные изменения: Задействован загрузчик Limine, поддерживающий темы оформления загрузочного меню и способный работать на системах с BIOS и UEFI.

По аналогии с grub-btrfs для Limine реализована возможность загрузки различных состояний системы, автоматически сохраняемых при помощи механизма снапшотов в ФС Btrfs. Например, в случае сбоя при установке пакетов можно загрузиться с состояния до начала установки. Создание снапшотов включено по умолчанию на всех установках, использующих Btrfs.

Добавлен пакет "cachyos-samba-settings" с конфигуратором, упрощающим настройку сетевых разделов Samba.

Для проприетарного драйвера NVIDIA возвращены GSP-прошивки, которые ранее были отключены из-за проблем, решённых в недавних обновлениях прошивок.

Добавлен драйвер ASUS Armoury, позволяющий управлять энергопотреблением и кулерами на ноутбуках ASUS и игровых консолях Rog Ally.

В udev для файловой системы NTFS прекращена загрузка по умолчанию драйвера ядра ntfs3 из-за проблем, возникающих у некоторых пользователей.

Улучшен скрипт sbctl-batch-sign, предназначенный для заверения файлов цифровой подписью файлов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot.

В пакетах с Wine и Wine-Staging по умолчанию включена поддержка режима Wow64 (64-bit Windows-on-Windows) для выполнения 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах. Вместо winesync задействован драйвер NTSync, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine.

В отдельное приложение вынесен интерфейс настройки планировщика задач.

Добавлены драйверы для AMD RDNA4, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и NVIDIA GeForce 5070.

Добавлена поддержка скрипта DLSS Swapper, загружающего и обновляющего библиотеки для поддержки технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Обновлены версии: ядро Linux 6.14.0, NVIDIA 570.133.07, GNOME 48, KDE Plasma 6.3.3, Mesa 25.0.2.



