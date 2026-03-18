The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект postmarketOS представил Duranium, атомарно обновляемую редакцию для смартфонов

18.03.2026 11:01 (MSK)

Разработчики проекта postmarketOS, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, объявили о создании атомарно обновляемого варианта дистрибутива. Новая редакция развивается под именем Duranium и примечательна поставкой системы как единого целого, без разделения на отдельные пакеты. Отмечается, что новый вариант соответствует идее, что устройство должно просто работать, без необходимости пользователю знать о существовании терминала и разбираться в особенностях системы.

Системное окружение в разделе /usr монтируется в режиме только для чтения с использованием ФС EROFS и верифицируется при каждой загрузке по цифровой подписи. Раздел /usr имеет размер 5GB. Для контроля целостности данных в разделе /usr применяется dm-verity, а при при выявлении модификации содержимого - загрузка блокируется. Проверочный хэш встраивается в унифицированный образ UKI (Unified Kernel Image), объединяющий обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. UKI-образ оформляется в виде одного исполняемого файла в формате PE и вызывается загрузчиком UEFI.

Остальные каталоги, кроме /usr, входят в состав корневого раздела, доступного на запись и сохраняемого между перезапусками и обновлениями. Содержимое корневого раздела обязательно шифруется с использованием LUKS2, что обуславливает повышение требований к оборудованию. Шифрованная корневая ФС создаётся во время первой загрузки или после выполнения сброса к заводским настройкам. По умолчанию создаётся пустой ключ, допускающий автоматическую разблокировку шифрованного раздела. В мастере начальной настройки и в конфигураторе пользователю предлагается установить пароль для расшифровки.

Настройки по умолчанию хранятся в составе системного образа в каталоге /usr/share/factory/etc. Во время первой загрузки в каталоге /etc создаются символические ссылки на все файлы в /usr/share/factory/etc, за исключением файлов passwd, group, shadow, fstab, machine-id и hostname. При необходимости изменения настроек в процессе работы, символическая ссылка заменяется на копию файла.

Обновления устанавливаются через замену всего системного образа. На накопителе создаётся два идентичных корневых раздела - активный и пассивный. Новое обновление устанавливается в пассивный раздел, никак не влияя на работу активного. После верификации корректности установленного обновления и успешной перезагрузки разделы меняются местами - раздел с обновлением становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Если после обновления возникли проблемы с загрузкой, осуществляется автоматический откат на прошлый вариант системы.

Подобный подход значительно упрощает отладку и диагностику проблем, так как разработчики могут точно воспроизвести состояние, при котором возник сбой, без необходимости воспроизводить состав системы пользователя на уровне отдельных пакетов и учитывать имеющиеся комбинации версий пакетов. Недостатком являются более высокие требования к аппаратному обеспечению, что не позволит использовать Duranium на всех устройствах, поддерживаемых в postmarketOS.

Начинка системного образа Duranium формируется из единой с postmarketOS пакетной базы, основанной на Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Релизы postmarketOS и Duranium получаются почти идентичны по составу, но отличаются разными методами поставки системы. Для формирования, установки и обновления системных образов задействованы компоненты systemd-sysupdate, systemd-repart и systemd-verity-setup.

Дополнительные приложения устанавливаются в формате Flatpak или с использованием пакетного менеджера Coldbrew. Coldbrew позволяет установить пакеты из репозиториев Alpine Linux в домашний каталог пользователя. При запуске подобные пакеты изолируются при помощи инструментария bubblewrap.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65012-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos, duranium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 18/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Название так себе...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:34, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Название так себе...

    Наоборот! Название просто классное!
    Не такое шикарное как Федора для RPi, но все еще очень достойно.
    А главное название соответствует эм... содержимому)))

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:20, 18/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем теперь postmarket OS? Стоковая прошивка на основе андроида и так атомарно обновляема.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:38, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, если устройство end-of-life
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:22, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Linux для мобильных устройств
    > устройство должно просто работать, без необходимости пользователю знать о существовании терминала

    Oh, rly? 😄 На мобилке и без терминала? Да вы шутите, наверное?

    > поставкой системы как единого целого, без разделения на отдельные пакеты

    Ок, так а с софтом там что? О мобилках же говорим. Мессенджеры, навигаторы, банковские приложения - вот это вот все...

     
     
  • 2.6, Анонимесса (?), 11:50, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мессенджеры

    Все мессенджеры для тру криптошизов там присутствуют. Если вам нужно что-то кроме XMPP или DeltaChat - тогда лишь могу сказать, что skill issue, user error и нужно пересмотреть свои жизненные пути.
    > навигаторы

    Organic Maps / OpenStreetMap - слегка кривой интерфейс для мобилы, but it works.
    > Банковские приложения

    Банки прекрасно открываются в браузере. Приложение нинужно. Если вы думаете, что нужно, то поздравляю, вас связала в кандалы капиталистическая пропаганда.

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 12:10, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если вам нужно что-то кроме XMPP или DeltaChat

    То что для шизов мессенджеры есть - мы уже поняли.
    А для нормальных людей что-то есть? Или только для прдлей?

    > but it works

    криво. Впрочем для такой системы это нормас.

    > Банки прекрасно открываются в браузере. Приложение нинужно.

    Открывать свой банк в дырявом браузере? В котором открываешь что попало? Вместо отдельного изолированного приложения? Какую еще генитальную идею предложите?

    > вас связала в кандалы капиталистическая пропаганда

    если вы просто пользуетесь банками! Prove me wrong

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:17, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как непросто пользоваться банками?

    А открыть свой банк, не в браузере, конечно, идея неплохая.

     
  • 4.12, kusb (?), 12:40, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там наверное будет Телеграм и т.п.
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:51, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если вам нужно что-то кроме XMPP или DeltaChat - тогда лишь могу сказать, что skill issue, user error и нужно пересмотреть свои жизненные пути.

    Мои жизненные пути пересекаются с людьми, которые юзают популярные мессенджеры, а не XMPP и DeltaChat.

    >> навигаторы
    > Organic Maps / OpenStreetMap - слегка кривой интерфейс для мобилы, but it works.

    Нет, он вообще не works. Он построит автомобильный маршрут с учетом пробок/аварий на дорогах? Нет. А маршрут для общественного транспорта: с учетом его расписания, текущих задержек и пересадок? Тоже нет.

    > Банки прекрасно открываются в браузере

    Нормально ими пользоваться на телефоне можно только в мобильном приложении.

    > Если вы думаете, что нужно, то поздравляю

    Я не просто думаю - я, в отличие от тебя, действительно пользуюсь и потому могу сравнить.

     
  • 2.10, Аноним (10), 12:30, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >банковские приложения

    Раньше он одну и туже же методичку про банковские приложения писал, теперь и про мессенджеры. Понятно что за мессенджер.
    Кстати а что на замедлить все остальные банковские приложения и не оставить одно? Зачем столько банок?

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:32, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Waydroid
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 13:53, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...иссмысла в сабже становится ровно 0. Ибо проще юзать сам Андроид, чем сношаться с Waydroid и прочими прокладками.
     

  • 1.11, Bob (??), 12:39, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    GSI образы есть? Ибо скопом всеми энтузиастами анлок и GSI готовность к кастомам запилить проще, чем всю прошу каждым ромоделам на каждый девайс делать.

    Да и фиксы, если что, будут для всех)

     
  • 1.13, Аноним (13), 13:27, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    PostmarkerOS уже не тот.

    Я был контрибутором в сабж с 2018 года вплоть до конца ковида. А как ушёл оттуда как сразу то на systemd перешли, то фактически дропнули downstream порты, а теперь ещё и это.

     
  • 1.15, seyko2 (ok), 13:50, 18/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Верификация всего и отказ загружаться при несовпадении - это, наверно, true Linux way

    PS: для меня интересной оказалась информация, что для загрузки образа биосом UEFI образ должен быть в формате PE. До сих пор жил с обычным BIOS и с UEFI пока не на ты.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру