Обновление почтового сервера Exim 4.99.2 с устранением 4 уязвимостей

01.05.2026 11:39 (MSK)

Опубликован корректирующий выпуск почтового сервера Exim 4.99.2, в котором устранено 4 уязвимости:

  • CVE-2026-40685 - переполнение буфера на чтение и запись при обработке JSON-данных в заголовке письма.
  • CVE-2026-40686 - чтение данных из области вне границ буфера при обработке специально оформленных символов UTF-8 в конце заголовков. Уязвимость может привести к утечке данных из памяти в возвращаемых сообщениях об ошибках.
  • CVE-2026-40687 - переполнение буфера на чтение и запись в конфигурациях, использующих драйвер аутентификации SPA (Simple Password Authentication). Уязвимость может быть эксплуатирована при обращении к подконтрольному атакующему серверу SPA/NTLM.
  • CVE-2026-40684 - аварийное завершение процесса при обработке специально оформленных данных в DNS-записях PTR. Уязвимость проявляется только на системах с musl libc.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65334-exim
Ключевые слова: exim
Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:13, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите как называется этот стиль форматирования кода: https://code.exim.org/exim/exim/src/commit/9fdc057e71b87c87a0d3d2288b2810a0efa

    хочу использовать его в чемпионатах по запутыванию кода

     
