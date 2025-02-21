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Обновление почтового сервера Exim 4.98.1 с устранением уязвимости

21.02.2025 17:12

Доступен корректирующий выпуск почтового сервера Exim 4.98.1, в котором устранена уязвимость (CVE-2025-26794), позволяющая осуществить подстановку SQL-кода во внутреннюю БД (Hints DB), используемую для хранения информации о состоянии доставки сообщений.

Уязвимость проявляется только в выпуске Exim 4.98 при сборке с опцией "_USE_SQLITE_", включающей использование СУБД SQLite для хранения Hints DB (включено, если при запуске "exim -bV" выводится "Hints DB: Using sqlite3"). Для эксплуатации уязвимости также требуется включение в файле конфигурации SMTP-команды ETRN ("acl_smtp_etrn" должно быть выставлено в "accept") и включение использования сериализации ETRN ("smtp_etrn_serialize" должно быть выставлено в "true").

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Опубликован почтовый сервер Postfix 3.10.0
  3. OpenNews: Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
  4. OpenNews: Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
  5. OpenNews: Обновление Exim 4.97.1 с добавлением защиты от атаки SMTP Smuggling
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.98
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62770-exim
Ключевые слова: exim, mail, smtp
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, anguest (?), 17:28, 21/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Снес его  чертям. Два раза через него ловил криптотроян
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:38, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Два раза через него ловил криптотроян

    Ты думаешь, что кинул камень в огород exim?
    На самом деле ты свою истинную "квалификацию" обнародовал :-)

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 19:14, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи, как квалификация помогает от 0-day. Есть подозрение, что маркером высокой квалификации является как раз отсутствие сабжа в проде.
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:05, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через postfix и т.д. письмо с трояном послать не могут?
     
     
  • 3.6, Аноним (7), 19:12, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В соревнованиях на количество удалённо эксплуатируемых CVE уверенное лидерство у Exim.
     

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