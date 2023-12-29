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Обновление Exim 4.97.1 с добавлением защиты от атаки SMTP Smuggling

29.12.2023 09:30

Доступен корректирующий выпуск почтового сервера Exim 4.97.1, в котором включены изменения для защиты от атаки SMTP Smuggling, позволяющей расщепить одно сообщение на несколько разных сообщений через использование нестандартной последовательности для разделения писем. Изначально предполагалось, что проблема проявляется только в postfix и sendmail, но позднее выяснилось, что она затрагивает и Exim (CVE-2023-51766).

Exim может обрабатывать в качестве разделителя сообщений последовательности "\n.\n", "\r\n.\n" и "\n.\r\n", если на сервере для входящих соединений включена поддержка расширений "PIPELINING" и "CHUNKING". В исправлении добавлена настройка strict_crlf, позволяющая вернуть возможность обработки нестандартных последовательностей. В качестве обходного пути защиты можно отключить расширение "PIPELINING" или "CHUNKING", используя настройки pipelining_advertise_hosts, pipelining_connect_advertise_hosts и chunking_advertise_hosts.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Exim/exim/r...)
  2. OpenNews: SMTP Smuggling - новая техника спуфинга почтовых сообщений
  3. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
  4. OpenNews: Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
  5. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.97
  6. OpenNews: Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60362-exim
Ключевые слова: exim, smtp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 29/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132399.html#4
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:15, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хаха, оказывается они просто тормоза
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:53, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, когда есть такое предсказуемое ПО, в наше неспокойное время.
     

  • 1.4, Аноним (-), 12:58, 29/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну тупанули ребята на недельку, с кем не бывает.
    Надо было крисмас праздновать, есть, пить, гулять.
    А то что у пользователей дыра в безопасности, так енто опен сорс - вам ничего не должны.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 15:08, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > дыра в безопасности

    ну хоть что-то в безопасности

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:51, 29/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Нужно использовать православный sendmail и openbsd, а не эти смузихлёбные поделия.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В sendmail те же проблемы обнаружились, а OpenBSD только в этом году перестала уходить в панику от неправильного вывода в tty. Я бы поостерёгся эти хипстерские поделки с закосом под старину куда-то вне виртуалки на локалхосте ставить.
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:35, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно использовать православный sendmail и openbsd, а не эти смузихлёбные поделия.

    Лучше тогда OpenSMTPD https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43090

     
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