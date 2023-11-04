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Новая версия почтового сервера Exim 4.97

04.11.2023 23:14

Состоялся релиз почтового сервера Exim 4.97, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с ноябрьским автоматизированным опросом около 700 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 58.73% (год назад 60.90%), Postfix используется на 34.86% (32.49%) почтовых серверов, Sendmail - 3.46% (3.51%), MailEnable - 1.84% (1.91%), MDaemon - 0.40% (0.42%), Microsoft Exchange - 0.19% (0.20%).

Основные изменения:

  • Реализована утилита exim_msgdate для преобразования идентификаторов сообщений (message-id) в наглядный формат.
  • В механизм тестирования раскрытия строк, вызываемый при запуске exim с опцией "-be", добавлена возможность установки переменных.
  • Добавлено событие, генерируемое на стороне клиента и сервера при сбое аутентификации через SMTP AUTH.
  • Добавлена переменная $sender_helo_verified, содержащая результат применения ACL "verify = helo".
  • Добавлена поддержка предопределённых макросов для раскрытия элементов, операторов, условий и переменных.
  • Обеспеченно раннее (до начала использования) раскрытие SMTP-опции "max_rcpt".
  • В опции tls_eccurve для OpenSSL обеспечен приём списка имён групп.
  • Обработчики очередей теперь могут запускаться из одного фонового процесса.
  • Добавлен оператор для разделения длинных строк заголовков.
  • Добавлена опция командной строки для вывода только идентификаторов сообщений в очереди.
  • В оператор раскрытия ${readsocket } добавлена возможность установки SNI для TLS.
  • В ACL-модификаторе remove_header разрешено указание регулярных выражений.
  • Добавлена переменная $recipients_list с корректно экранированным списком получателей.
  • Для log_selector реализован параметр для отражения идентификаторов входящих соединений.
  • Устранены выявленные в конце сентября пять уязвимостей, из которых три (CVE-2023-42115, CVE-2023-42116, CVE-2023-42117) позволяют без аутентификации удалённо выполнить свой код на сервере с правами процесса, принимающего соединения на 25 сетевом порту, а оставшиеся две (CVE-2023-42114 и CVE-2023-42119) могут привести к утечке содержимого памяти процесса, обслуживающего сетевые запросы.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0
  3. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
  4. OpenNews: Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
  5. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.96
  6. OpenNews: Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60048-exim
Ключевые слова: exim, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:59, 04/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > позволяют без аутентификации удалённо выполнить свой код на сервере с правами процесса

    и это стоит на 58.73% почтовых серверов /_-
    Воистину человечеству плевать на безопасность и приватность

     
     
  • 2.2, Павел Отредиез (ok), 00:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его можно запустить от непривелегированного пользователя, и пусть его ломают.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:43, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Sendmail - 3.46% (3.51%)

    Что-то не очень популярен, хотя вроде не плох.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:44, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало кому хочется полжизни тратить на его настройку.
     
  • 2.6, Аноним (6), 02:02, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дело в ориентации автора. Ну, типичная бсдшная конечно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 01:18, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Новая версия почтового сервера Exim

    Традиционно:

    >с исправлением очередной сишной дырен

     
     
  • 2.9, 11111001010 (?), 03:43, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит ныйть уже, надоели хейтить си. Не нравится? Используй почтовый сервер на Rust (если такой есть вообще).
     

  • 1.7, Аноним (7), 03:05, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Допустим у меня есть один Блейд сервер и для небольшой конторы хочу поднять:
    1. Контроллер домена/Active directory - Samba.
    2. Телефония - Asterisk.
    3. Почтовый сервер, но это под вопросом.
    Сначала попросили поставить Win server 2022 ну или 2016. От идеи ставит 2022 на старенький НР сервер отказался сразу. 2016 потребовал драйверы, воспользовавшись моментом установил Debian 12, а уже наинего QEMU.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 03:13, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Случайно отправил не дописав. Продолжаю.
    Установить Samba не осилили. Долго гунлил разные руководства, но ни один не помог до конца. В QEMU пришлось поставить Debian 11, т.к. Debian 12 отказался вставать. Изучал различные руководства от Арчевского до Альтовского и т.д.

    2. К установке Астерикса ещё не приступал.

    Коллега предложил вместо Debian поставить ESXI.
    На что предложил ему самому написать в VMware письмо с просьбой предоставить бесплатную лицензию. Что он и сделал. После выходных интересно узнать результат, хотя немного предсказуем.

     
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