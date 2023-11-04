Новая версия почтового сервера Exim 4.97

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Состоялся релиз почтового сервера Exim 4.97, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с ноябрьским автоматизированным опросом около 700 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 58.73% (год назад 60.90%), Postfix используется на 34.86% (32.49%) почтовых серверов, Sendmail - 3.46% (3.51%), MailEnable - 1.84% (1.91%), MDaemon - 0.40% (0.42%), Microsoft Exchange - 0.19% (0.20%).
Основные изменения:
- Реализована утилита exim_msgdate для преобразования идентификаторов сообщений (message-id) в наглядный формат.
- В механизм тестирования раскрытия строк, вызываемый при запуске exim с опцией "-be", добавлена возможность установки переменных.
- Добавлено событие, генерируемое на стороне клиента и сервера при сбое аутентификации через SMTP AUTH.
- Добавлена переменная $sender_helo_verified, содержащая результат применения ACL "verify = helo".
- Добавлена поддержка предопределённых макросов для раскрытия элементов, операторов, условий и переменных.
- Обеспеченно раннее (до начала использования) раскрытие SMTP-опции "max_rcpt".
- В опции tls_eccurve для OpenSSL обеспечен приём списка имён групп.
- Обработчики очередей теперь могут запускаться из одного фонового процесса.
- Добавлен оператор для разделения длинных строк заголовков.
- Добавлена опция командной строки для вывода только идентификаторов сообщений в очереди.
- В оператор раскрытия ${readsocket } добавлена возможность установки SNI для TLS.
- В ACL-модификаторе remove_header разрешено указание регулярных выражений.
- Добавлена переменная $recipients_list с корректно экранированным списком получателей.
- Для log_selector реализован параметр для отражения идентификаторов входящих соединений.
- Устранены выявленные в конце сентября пять уязвимостей, из которых три (CVE-2023-42115, CVE-2023-42116, CVE-2023-42117) позволяют без аутентификации удалённо выполнить свой код на сервере с правами процесса, принимающего соединения на 25 сетевом порту, а оставшиеся две (CVE-2023-42114 и CVE-2023-42119) могут привести к утечке содержимого памяти процесса, обслуживающего сетевые запросы.