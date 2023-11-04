Новая версия почтового сервера Exim 4.97

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:59, 04/11/2023 [ответить] –1 + / – > позволяют без аутентификации удалённо выполнить свой код на сервере с правами процесса и это стоит на 58.73% почтовых серверов /_-

Воистину человечеству плевать на безопасность и приватность

2.2 , Павел Отредиез ( ok ), 00:30, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Его можно запустить от непривелегированного пользователя, и пусть его ломают.



1.3 , Аноним ( 3 ), 00:43, 05/11/2023 [ответить] + / – >Sendmail - 3.46% (3.51%) Что-то не очень популярен, хотя вроде не плох.

2.5 , Аноним ( 5 ), 01:44, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мало кому хочется полжизни тратить на его настройку.

2.6 , Аноним ( 6 ), 02:02, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Дело в ориентации автора. Ну, типичная бсдшная конечно.



1.4 , Аноним ( 4 ), 01:18, 05/11/2023 [ответить] + / – >Новая версия почтового сервера Exim Традиционно: >с исправлением очередной сишной дырен 2.9 , 11111001010 ( ? ), 03:43, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хватит ныйть уже, надоели хейтить си. Не нравится? Используй почтовый сервер на Rust (если такой есть вообще).



1.7 , Аноним ( 7 ), 03:05, 05/11/2023 [ответить] + / – Допустим у меня есть один Блейд сервер и для небольшой конторы хочу поднять:

1. Контроллер домена/Active directory - Samba.

2. Телефония - Asterisk.

3. Почтовый сервер, но это под вопросом.

Сначала попросили поставить Win server 2022 ну или 2016. От идеи ставит 2022 на старенький НР сервер отказался сразу. 2016 потребовал драйверы, воспользовавшись моментом установил Debian 12, а уже наинего QEMU.

2.8 , Аноним ( 7 ), 03:13, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Случайно отправил не дописав. Продолжаю.

Установить Samba не осилили. Долго гунлил разные руководства, но ни один не помог до конца. В QEMU пришлось поставить Debian 11, т.к. Debian 12 отказался вставать. Изучал различные руководства от Арчевского до Альтовского и т.д. 2. К установке Астерикса ещё не приступал. Коллега предложил вместо Debian поставить ESXI.

На что предложил ему самому написать в VMware письмо с просьбой предоставить бесплатную лицензию. Что он и сделал. После выходных интересно узнать результат, хотя немного предсказуем.

