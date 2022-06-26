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Новая версия почтового сервера Exim 4.96

26.06.2022 07:29

Состоялся релиз почтового сервера Exim 4.96, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с майским автоматизированным опросом около 800 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 59.59% (год назад 59.15%), Postfix используется на 33.64% (33.76%) почтовых серверов, Sendmail - 3.55% (3.55%), MailEnable - 1.93% (2.02%), MDaemon - 0.45% (0.56%), Microsoft Exchange - 0.23% (0.30%).

Основные изменения:

  • В ACL реализовано новое условие "seen", которое может применяться для проверки ранее происходивших событий, связанных с пользователями и хостами. Новое условие упрощает работу с серыми списками, например, при создании простейшего серого списка для разрешения повторной попытки соединения можно использовать ACL "seen = -5m / key=${sender_host_address}_$local_part@$domain".
  • Добавлен "mask_n", вариант оператора "mask", манипулирующий нормализованными адресами IPv6 (с использованием двоеточий и без упаковки).
  • В утилиты exim_dumpdb и exim_fixdb добавлена опция '-z' для возвращения времени без учёта часового пояса (UTC);
  • В фоновом процессе реализовано событие, выводимое при сбое соединения TLS.
  • В режим отладки ACL ("control = debug") добавлены опции "stop", "pretrigger" и "trigger" для управления выводом в отладочный лог.
  • Добавлена проверка экранирования спецсимволов в lookup-запросах, если в строке запроса используются данные, полученные извне ("tainted"). В случае если символы не экранированы информация о проблеме пока только отражается в логе, но в будущих выпусках будет приводить к ошибке.
  • Удалена опция "allow_insecure_tainted_data", позволявшая отключить вывод ошибки при небезопасном экранированием спецсимволов в данных. Также прекращена поддержка log_selector "taint", позволявший отключать вывод в лог предупреждений о проблемах с экранированием.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Доступен почтовый сервер Postfix 3.7.0
  3. OpenNews: Представлен OpenSMTPD 5.3, первый стабильный релиз SMTP-сервера от проекта OpenBSD
  4. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
  5. OpenNews: Выпуск SMTP-сервера Sendmail 8.16.1
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.95
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57409-exim
Ключевые слова: exim, mail
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 26/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это в котором периодически дыры находят?
     
     
  • 2.2, WE (?), 08:49, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это в том, к котором дыры периодически ищут.
     
     
  • 3.8, Тарас (??), 10:00, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это в том, к котором дыры периодически ищут.

    Ну, вы как-то в позитивную сторону стараетесь склонить, ищут периодически везде, а вот дыры, которые долгое время присутствуют, особенно в таких критичных компонентах, это нехорошо.

     
  • 2.3, iCat (ok), 08:56, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Это в котором периодически дыры находят?

    Угу... Время от времени находят. И латают.
    В отличие от MSExchange, где дыры ещё с нолевых годов благополучно работают...

     
  • 2.6, КО (?), 09:57, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте с Elastic
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:36, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они там с завидным постоянством присутствуют. А то, что, что их находят и исправляют, это хорошо.
     

  • 1.4, kkk (??), 09:25, 26/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А "мертвая MX" + серый список всё еще хороши как источник пополнения блеклиста?
     
  • 1.5, kkk (??), 09:26, 26/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Откуда брать "белый список" сегодня?
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:00, 26/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    думал, это решетo уже всё
     
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