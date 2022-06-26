Новая версия почтового сервера Exim 4.96

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|2.2, WE (?), 08:49, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это в том, к котором дыры периодически ищут.
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|3.8, Тарас (??), 10:00, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это в том, к котором дыры периодически ищут.
Ну, вы как-то в позитивную сторону стараетесь склонить, ищут периодически везде, а вот дыры, которые долгое время присутствуют, особенно в таких критичных компонентах, это нехорошо.
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|2.3, iCat (ok), 08:56, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Это в котором периодически дыры находят?
Угу... Время от времени находят. И латают.
В отличие от MSExchange, где дыры ещё с нолевых годов благополучно работают...
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|2.9, Аноним (9), 10:36, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они там с завидным постоянством присутствуют. А то, что, что их находят и исправляют, это хорошо.
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|1.4, kkk (??), 09:25, 26/06/2022 [ответить]
|+/–
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А "мертвая MX" + серый список всё еще хороши как источник пополнения блеклиста?
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|1.5, kkk (??), 09:26, 26/06/2022 [ответить]
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Откуда брать "белый список" сегодня?
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