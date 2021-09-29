Новая версия почтового сервера Exim 4.95

Postfix тупо многое не умеет, и требуется собрать конструктор в Unix-way стиле, когда каждый компонент будет делать что-то одно. Прикольно, но для логов это тяжеловато - концы искать трудно.

Кроме того, Postfix (unix-way же!) даже в mysql сходить не умеет.

А Exim - он монолитный, но умеет все внутри себя. Для части задач это лучше.

Ну и безопасность: Exim умеет все, кода много, баги вылизываюся. А Postfix - это комплекс ПО, нужно баги по всему комплексу и собирать.

