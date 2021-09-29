Новая версия почтового сервера Exim 4.95

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|1.1, Аноним (1), 13:01, 29/09/2021 [ответить]
|+1 +/–
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Почему, если регулярно находят дырки в этой проге, она занимает первое место по использованию? В чём её такие отличительные фичи, что все её ставят? Почему не Postfix?
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|2.3, Х (?), 13:08, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому как раз, что не Postfix )
Postfix тупо многое не умеет, и требуется собрать конструктор в Unix-way стиле, когда каждый компонент будет делать что-то одно. Прикольно, но для логов это тяжеловато - концы искать трудно.
Кроме того, Postfix (unix-way же!) даже в mysql сходить не умеет.
А Exim - он монолитный, но умеет все внутри себя. Для части задач это лучше.
Ну и безопасность: Exim умеет все, кода много, баги вылизываюся. А Postfix - это комплекс ПО, нужно баги по всему комплексу и собирать.
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|3.6, 1 (??), 13:18, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кроме того, Postfix (unix-way же!) даже в mysql сходить не умеет.
Эээ ... Точно ?
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|2.5, Аноним (5), 13:18, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему все продолжают пользоваться автомобилями хотя столько аварий каждый день? Почему не ходят пешком?
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