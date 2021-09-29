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Новая версия почтового сервера Exim 4.95

29.09.2021 12:58

Состоялся релиз почтового сервера Exim 4.95, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с сентябрьским автоматизированным опросом более миллиона почтовых серверов, доля Exim составляет 58% (год назад 57.59%), Postfix используется на 34.92% (34.70%) почтовых серверов, Sendmail - 3.52% (3.75%), MailEnable - 2% (2.07%), MDaemon - 0.57% (0.73%), Microsoft Exchange - 0.32% (0.42%). Основные изменения:

  • Объявлена стабильной поддержка режима обработки очереди сообщений fast-ramp, который позволяет ускорить начало доставки сообщений при большом размере очереди на отправку и наличии внушительного числа сообщений, направляемых на типовые хосты, например при передаче большого числа писем крупным почтовым провайдерам или отправке через промежуточного агента передачи сообщений (smarthost). Если режим включён при помощи опции "queue_fast_ramp" и двухэтапная обработка очереди ("-qq") выявляет наличие большой порции сообщений, адресованных определённому почтовому серверу, то доставка для данного хоста будет начата незамедлительно.
  • Стабилизирована альтернативная реализация механизма SRS (Sender Rewriting Scheme) - "SRS_NATIVE", не требующая внешних зависимостей (старая экспериментальная реализация требовала установки библиотеки libsrs_alt). SRS позволяет переписать адрес отправителя при пересылке без нарушения проверок SPF (Sender Policy Framework) и обеспечив сохранение данных об отправителе для направления сервером сообщений в случае ошибки доставки. Суть метода в том, что при установке соединения передаются сведения об идентичности с изначальным отправителем, например при перезаписи alice@example.org на alice@example.com будет указано "SRS0=HHH=TT=example.org=alice@example.com". SRS актуален, например, при организации работы списков рассылки, в которых исходное сообщение перенаправляется другим получателям.
  • Стабилизирована опция TLS_RESUME, обеспечивающая возможность возобновления ранее прерванного TLS-соединения.
  • Стабилизирована поддержка высокопроизводительной компактной встраиваемой СУБД LMDB, хранящей данные в формате ключ-значение. Поддерживаются только lookup-выборки из готовых БД по одному ключу (запись из exim в LMDB не реализована). Например, для проверки домена отправителя в правилах можно использовать запрос вида "${lookup{$sender_address_domain}lmdb{/var/lib/spamdb/stopdomains.mdb}}".
  • Добавлена опция "message_linelength_limit" для задания ограничения на число символов в строке.
  • Предоставлена возможность игнорирования кэша при выполнении lookup-запросов.
  • Для транспорта appendfile реализована проверка квот во время приёма сообщения (SMTP-сеанса).
  • В lookup-запросах к SQLite добавлена поддержка опции "file=<path>", позволяющей указать файл c БД для конкретной операции без указания префиксов в строке с командой SQL.
  • В lookup-запросах к Lsearch добавлена поддержка опции "ret=full" для возврата всего блока данных, соответствующего ключу, а не только первой строки.
  • Установка TLS-соединений ускорена за счёт упреждающей загрузки и кэширования информации (например, сертификатов) вместо её загрузки перед началом обработки каждого соединения.
  • Добавлен параметр "proxy_protocol_timeout" для настройки таймаута для протокола Proxy.
  • Добавлен параметр "smtp_backlog_monitor" для включения записи в лог информации о размере очереди ожидающих соединений (backlog).
  • Добавлен параметр "hosts_require_helo", запрещающий передачу команды MAIL, если ранее не была передана команда HELO или EHLO.
  • Добавлен параметр "allow_insecure_tainted_data", при указании которого небезопасное экранирование спецсимволов в данных будет приводить к выводу предупреждения вместо ошибки.
  • Прекращена поддержка платформы macOS (сборочные файлы перенесены в категорию unsupported).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
  3. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.94
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.93
  5. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
  6. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55882-exim
Ключевые слова: exim, mail
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:01, 29/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему, если регулярно находят дырки в этой проге, она занимает первое место по использованию? В чём её такие отличительные фичи, что все её ставят? Почему не Postfix?
     
     
  • 2.2, lockywolf (ok), 13:04, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интереснее, почему не qmail
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:15, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что qmail дерьмо.
     
  • 2.3, Х (?), 13:08, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому как раз, что не Postfix )

    Postfix тупо многое не умеет, и требуется собрать конструктор в Unix-way стиле, когда каждый компонент будет делать что-то одно. Прикольно, но для логов это тяжеловато - концы искать трудно.

    Кроме того, Postfix (unix-way же!) даже в mysql сходить не умеет.

    А Exim - он монолитный, но умеет все внутри себя. Для части задач это лучше.

    Ну и безопасность: Exim умеет все, кода много, баги вылизываюся. А Postfix - это комплекс ПО, нужно баги по всему комплексу и собирать.

     
     
  • 3.6, 1 (??), 13:18, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кроме того, Postfix (unix-way же!) даже в mysql сходить не умеет.

    Эээ ... Точно ?

     
     
  • 4.7, аноним3264 (?), 13:27, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему все продолжают пользоваться автомобилями хотя столько аварий каждый день? Почему не ходят пешком?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:30, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что лучше сбить, чем быть сбитым
     

  • 1.9, Qwerty (??), 13:38, 29/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/Exim/exim
    >C 92.6%

    Думаю, продукту осталось от силы 2-3 года жизни.

     
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