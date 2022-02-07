Доступен почтовый сервер Postfix 3.7.0

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|3.6, Аноним (6), 13:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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арч - и на сервер? да я его даже на виртуалку стремаюсь ставить. Да что там, я даже брезгую его просто скачивать - шкварить сетевой кабель, роутер и хард байтами образа арча
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|2.26, Аноним (26), 14:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, почтовый сервер же всегда должен быть самой распоследней версии. Как только выходит новая версия - старая сразу же перестаёт работать, это все хипстеры знают.
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|3.23, garrick (?), 14:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают память освобождать?
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|4.30, Аноним (31), 14:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Память освобождать забывает растокомпилятор, а программисты забывают, что уже освободили.
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|4.32, Аноним (32), 14:36, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают память освобождать?
А бывают программисты на Си, у которых в мозгах такой дыры нет? (Ну, кроме djb.)
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|5.47, Совершенно другой аноним (?), 15:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают память освобождать?
> А бывают программисты на Си, у которых в мозгах такой дыры нет?
> (Ну, кроме djb.)
Например Ричард Хипп, автор fossil-scm и SQLite.
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|4.39, Rustofilya (?), 14:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают
> память освобождать?
Это там, где думают, что нужно просто набрать "правильных программистов" и использовать и дальше инструмент 80-х годов прошлого века
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|1.12, RAMbug (?), 13:37, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Первое, что делаю после развёртывания FreeBSD — дропаю отстойный шлимыло и ставлю Postfix.
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|2.16, Rustofilya (?), 13:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот бы написать на Rust реализацию Rustfix. Или Postrust. Или Rustsend? Или sRustmain? Не знаю, какое название лучше было бы
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|4.20, Rustofilya (?), 14:05, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Rust уже не исправить. Увы.
А зачем, любезный аноним, его исправлять? Работает же, да ещё и борроу чекер с оунершипом есть
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|5.35, Аноним (32), 14:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это плохо, когда переполнений нет. Господин майор из NSA недоволен. Говорит, privacy нужно только террористам, кремлеботам и виннипухам.
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|3.22, Совершенно другой аноним (?), 14:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сорри, слово "путать" не пропечаталось, должно выглядеть так:
> Rustfix.
Rust уже не исправить. Увы.
> Или Postrust.
Тогда его все будут путать с Postgress переписанный на Rust.
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|4.25, Rustofilya (?), 14:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я не заметил, кстати, что не пропечаталось, я его прочитал из контекста, хоть его там и не было... Ну бывает, в общем
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|3.28, Аноним (31), 14:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот бы написать на Rust реализацию Rustfix. Или Postrust. Или Rustsend? Или sRustmain? Не знаю, какое название лучше было бы
Pofigx, всё равно, к 2k1 только увидит свет.
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|4.45, Rustofilya (?), 15:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто прими его. Это будущее. Не вечно же на Си штрогать. Как не вечно оказалось и царствие баш-портянок, сметенное светом systemd
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|5.56, Аноним (11), 17:34, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сметенное светом systemd
Когда тебе забили шуруп в одно место на эпоксидку, ты уже не можешь отказаться :)
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|2.19, DarWinux (?), 14:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже самое. Зачем вообще держать в базовой системе такое? Ладно бы действительно незаменимая тулза, так им же практически никто не пользуется.
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|3.37, Аноним (32), 14:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам концепт базовой системы, дублирующей то, что есть в портах, вообще довольно странных и напоминает SystemD.
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|2.49, abi (?), 16:10, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того, чтобы письма руту слить, ИМХО, проще opensmtpd
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|1.21, Аноним (26), 14:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> /etc/postfix/master.cf
Хм, как-то не блм-ненько...
> /etc/postfix/main.cf
Блин, и имя для переименования уже занято...
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|2.34, Аноним (32), 14:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> /etc/postfix/master.cf
> Хм, как-то не блм-ненько...
Это они еще keepalived не видели, с его Entering MASTER STATE
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|1.36, Аноним (32), 14:43, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто работает с postfix, подскажите, чем лучше парсить его логи, чтобы на выходе получить по одной строчке для каждого письма?
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|1.46, Аноним (-), 15:30, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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www.postfix.org не открывается из-под уфанета и йоты, хотя нормально доступен через лук.
странно.
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|1.52, Аноним (52), 17:22, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть ли что-нибудь простенькое для установки на свой сервер? С минимумом зависимостей, простым конфигом. Для приема-отправки, безо всяких проверок на спам, вирусы.
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