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Доступен почтовый сервер Postfix 3.7.0

07.02.2022 12:35

После 10 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.7.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.3, выпущенной в начале 2018 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

В соответствии с январским автоматизированным опросом около 500 тысяч почтовых серверов, Postfix используется на 34.08% (год назад 33.66%) почтовых серверов, доля Exim составляет 58.95% (59.14%), Sendmail - 3.58% (3.6%), MailEnable - 1.99% (2.02%), MDaemon - 0.52% (0.60%), Microsoft Exchange - 0.26% (0.32%), OpenSMTPD - 0.06% (0.05%).

Основные новшества:

  • Предоставлена возможность вставки по месту содержимого небольших таблиц "cidr:", "pcre:" и "regexp:" внутри значений параметров конфигурации Postfix, без подключения внешних файлов или БД. Подстановка по месту определяется при помощи фигурных скобок, например, значение по умолчанию параметра smtpd_forbidden_commands теперь содержит строку "CONNECT GET POST regexp:{{/^[^A-Z]/ Thrash}}", обеспечивающую сброс соединений от клиентов, отправляющих мусор вместо команд. Общий синтаксис: 
     
   /etc/postfix/main.cf:
       parameter = .. map-type:{ { rule-1 }, { rule-2 } .. } ..

   /etc/postfix/master.cf:
       .. -o { parameter = .. map-type:{ { rule-1 }, { rule-2 } .. } .. } ..
  • Обработчик postlog теперь снабжён флагом set-gid и при запуске меняет выполняет операции с привилегиями группы postdrop, что позволяет использовать его непривилегированными программами для записи логов через фоновый процесс postlogd, что позволяет повысить гибкость настройки maillog_file и реализовать в том числе логгирование stdout из контейнера.
  • Добавлена поддержка API библиотек OpenSSL 3.0.0, PCRE2 и Berkeley DB 18.
  • Добавлена защита от атак по определению коллизий в хэшах методом перебора ключей. Защита реализована через рандомизацию начального состояния хэш-таблиц, хранимых в оперативной памяти. В настоящее время выявлен только один способ проведение подобных атак, связанный с перебором IPv6-адресов SMTP-клиентов в сервисе anvil и требующий установки сотен кратковременных подключений в секунду при цикличном переборе тысяч разных клиентских IP-адресов. Остальные хэш-таблицы, проверка ключей в которых может производиться на основании данных атакующего, не подвержены подобным атакам, так как в них применяется ограничение по размеру (в anvil применялась чистка раз в 100 секунд).
  • Усилена защита от внешних клиентов и серверов, очень медленно по крупицам передающих данные для удержания активными соединений SMTP и LMTP (например, для блокирования работы через создание условий исчерпания лимита на число установленных соединений). Вместо ограничений времени в привязке к записям теперь применено ограничение в привязке к запросам, а также добавлено ограничение минимально возможной интенсивности передачи данных в блоках DATA и BDAT. Соответственно, на смену настойкам {smtpd,smtp,lmtp}_per_record_deadline пришли {smtpd,smtp,lmtp}_per_request_deadline и {smtpd, smtp,lmtp}_min_data_rate.
  • В команде postqueue обеспечена чистка непечатных символов, таких как перевод строки, на этапе до вывода в стандартный выходной поток или форматирования строки в JSON.
  • В tlsproxy на смену параметрам tlsproxy_client_level и tlsproxy_client_policy пришли новые настройки tlsproxy_client_security_level и tlsproxy_client_policy_maps для унификации наименования параметров в Postfix (наименование настроек tlsproxy_client_xxx теперь соответствует настройкам smtp_tls_xxx).
  • Переделана обработка ошибок от клиентов, использующих LMDB.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.postfix.org/announc...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.6.0
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.5.0
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail
  5. OpenNews: Представлен новый почтовый сервер Tegu
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.95
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56653-postfix
Ключевые слова: postfix, mail
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Rev (?), 13:01, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годика через два ждём в Дебиане :-/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:02, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Омг, куда ты так торопишься?
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не хочешь ждать? Ставь Arch!
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    арч - и на сервер? да я его даже на виртуалку стремаюсь ставить. Да что там, я даже брезгую его просто скачивать - шкварить сетевой кабель, роутер и хард байтами образа арча
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Генту?
    любима везде, даже на серверах
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем так радикально? Есть же sid
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, почтовый сервер же всегда должен быть самой распоследней версии. Как только выходит новая версия - старая сразу же перестаёт работать, это все хипстеры знают.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:24, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для хипстеров. Должен быть самой последней минорной версии.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 15:00, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо еще весёленький язык и чтобы ставился из npm.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 16:00, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... чтобы ставился из npm.

    сам

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:17, 07/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 13:18, 07/02/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:27, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Отличный пример того что rust не нужен.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:37, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на расте вообще разве возможно такой софт писать?
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 15:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно.
     
     
  • 4.53, Аноним (11), 17:27, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где он? Или это только в воображении "можно"?
     
  • 2.13, Rustofilya (?), 13:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отличный пример чего? Сишных дыреней с памятью в полный рост?
     
     
  • 3.23, garrick (?), 14:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают память освобождать?
     
     
  • 4.30, Аноним (31), 14:15, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Память освобождать забывает растокомпилятор, а программисты забывают, что уже освободили.
     
  • 4.32, Аноним (32), 14:36, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают память освобождать?

    А бывают программисты на Си, у которых в мозгах такой дыры нет?  (Ну, кроме djb.)

     
     
  • 5.47, Совершенно другой аноним (?), 15:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают память освобождать?
    > А бывают программисты на Си, у которых в мозгах такой дыры нет?
    >  (Ну, кроме djb.)

    Например Ричард Хипп, автор fossil-scm и SQLite.

     
  • 4.39, Rustofilya (?), 14:57, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это точно в компиляторе, а не в мозгах "программистов", которые забывают
    > память освобождать?

    Это там, где думают, что нужно просто набрать "правильных программистов" и использовать и дальше инструмент 80-х годов прошлого века

     

  • 1.12, RAMbug (?), 13:37, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Первое, что делаю после развёртывания FreeBSD — дропаю отстойный шлимыло и ставлю Postfix.
     
     
  • 2.15, ryoken (ok), 13:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Продолжайте всех тут информировать о ваших повадках.
     
     
  • 3.17, DarWinux (?), 13:59, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Продолжайте всем тут напоминать об инфомировании о своих повадках.
     
  • 2.16, Rustofilya (?), 13:50, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот бы написать на Rust реализацию Rustfix. Или Postrust. Или Rustsend? Или sRustmain? Не знаю, какое название лучше было бы
     
     
  • 3.18, Совершенно другой аноним (?), 14:02, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rustfix.

    Rust уже не исправить. Увы.

    > Или Postrust.

    Тогда его все будут с Postgress переписанный на Rust.

     
     
  • 4.20, Rustofilya (?), 14:05, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rust уже не исправить. Увы.

    А зачем, любезный аноним, его исправлять? Работает же, да ещё и борроу чекер с оунершипом есть

     
     
  • 5.35, Аноним (32), 14:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохо, когда переполнений нет. Господин майор из NSA недоволен. Говорит, privacy нужно только террористам, кремлеботам и виннипухам.
     
  • 3.22, Совершенно другой аноним (?), 14:06, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сорри, слово "путать" не пропечаталось, должно выглядеть так:

    > Rustfix.

    Rust уже не исправить. Увы.

    > Или Postrust.

    Тогда его все будут путать с Postgress переписанный на Rust.

     
     
  • 4.25, Rustofilya (?), 14:08, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не заметил, кстати, что не пропечаталось, я его прочитал из контекста, хоть его там и не было... Ну бывает, в общем
     
  • 3.28, Аноним (31), 14:11, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот бы написать на Rust реализацию Rustfix. Или Postrust. Или Rustsend? Или sRustmain? Не знаю, какое название лучше было бы

    Pofigx, всё равно, к 2k1 только увидит свет.

     
  • 3.41, Аноним (42), 14:58, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я уже придумал название: «За-е-бали со своим растом (с)»
     
     
  • 4.45, Rustofilya (?), 15:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто прими его. Это будущее. Не вечно же на Си штрогать. Как не вечно оказалось и царствие баш-портянок, сметенное светом systemd
     
     
  • 5.56, Аноним (11), 17:34, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сметенное светом systemd

    Когда тебе забили шуруп в одно место на эпоксидку, ты уже не можешь отказаться :)

     
  • 3.54, Аноним (11), 17:32, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или Postrust

    Posru? Srutut?

     
  • 2.19, DarWinux (?), 14:03, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже самое. Зачем вообще держать в базовой системе такое? Ладно бы действительно незаменимая тулза, так им же практически никто не пользуется.
     
     
  • 3.37, Аноним (32), 14:46, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам концепт базовой системы, дублирующей то, что есть в портах, вообще довольно странных и напоминает SystemD.
     
  • 2.24, Аноним (31), 14:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой же, по-твоему, более безопасный?
     
  • 2.49, abi (?), 16:10, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы письма руту слить, ИМХО, проще opensmtpd
     
  • 2.55, YetAnotherOnanym (ok), 17:33, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не секрет, в чём отстойность см для твоего конкретного случая?
     

  • 1.21, Аноним (26), 14:05, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > /etc/postfix/master.cf

    Хм, как-то не блм-ненько...

    > /etc/postfix/main.cf

    Блин, и имя для переименования уже занято...

     
     
  • 2.33, Аноним (32), 14:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы powerdns, шёпотом: "Primary!"
     
  • 2.34, Аноним (32), 14:39, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> /etc/postfix/master.cf
    > Хм, как-то не блм-ненько...

    Это они еще keepalived не видели, с его Entering MASTER STATE

     

  • 1.36, Аноним (32), 14:43, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто работает с postfix, подскажите, чем лучше парсить его логи, чтобы на выходе получить по одной строчке для каждого письма?
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:20, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я в свое время писал
    https://github.com/SokoloffA/maillog
     

  • 1.46, Аноним (-), 15:30, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    www.postfix.org не открывается из-под уфанета и йоты, хотя нормально доступен через лук.
    странно.
     
     
  • 2.51, Аноним (6), 16:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йота в свое время научила меня терпению.
     

  • 1.52, Аноним (52), 17:22, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли что-нибудь простенькое для установки на свой сервер? С минимумом зависимостей, простым конфигом. Для приема-отправки, безо всяких проверок на спам, вирусы.
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 17:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sendmail
     

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