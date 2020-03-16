The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз почтового сервера Postfix 3.5.0

16.03.2020 19:17

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.5.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.1, выпущенной в начале 2016 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

В соответствии с мартовским автоматизированным опросом около миллиона почтовых серверов, Postfix используется на 34.29% (34.42%) почтовых серверов, доля Exim составляет 57.77% (год назад 56.91%), Sendmail - 3.83% (4.16%), MailEnable - 2.12% (2.18%), MDaemon - 0.77% (0.91%), Microsoft Exchange - 0.47% (0.61%).

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка протокола балансировщика нагрузки HAProxy 2.0 с проксированием запросов через TCP поверх IPv4 и IPv6 или без проксирования соединений (для отправки проверочных heartbeat-запросов, подтверждающих работу в штатном режиме).
  • Добавлена возможность принудительной установки сообщениям статуса устаревших (не доставленных) для возвращения отправителю. Статус сохраняется в файле очереди доставки в виде специального атрибута, при наличии которого любая попытка доставки приведёт к возвращению сообщения отправителю, без помещения в очередь повторения попыток доставки (hold queue). Для установки атрибута устаревшего сообщения в команду postsuper добавлены флаги "-e" и "-f", отличие флага "-f" в том, что сообщение сразу возвращается отправителю при нахождении в очереди ожидания повторной отправки. В выводе команд mailq и postqueue принудительно устаревшие сообщения помечаются знаком "#" после имени файла.
  • В SMTP и LMTP клиенты добавлена поддержка перечисления нескольких хостов для перенаправления сообщения на другой сервер (next-hop). Перечисленные хосты будут пробоваться для передачи сообщения в порядке их следования (если первый недоступен, будет предпринята попытка доставки на второй и т.д.). Указание списка реализовано для директив relayhost, transport_maps, default_transport и sender_dependent_default_transport_maps. 
    
    /etc/postfix/main.cf:
        relayhost = foo.example, bar.example
        default_transport = smtp:foo.example, bar.example
  • Изменено поведение при ведении лога. Адреса в "from=" и "to=" теперь сохраняются с использованием квотинга - если локальная часть адреса содержит пробел или спецсимволы, в логе указанная часть адреса будет заключена в кавычки. Для возвращения старого поведения в настройки следует добавить "info_log_address_format = internal". 
    
    Было:  from=<name with spaces@example.com>
    Стало: from=<"name with spaces"@example.com>.
  • Обеспечена нормализация IP-адресов, полученных из заголовков XCLIENT и XFORWARD или через протокол HaProxy. Изменение может привести к нарушению совместимости на уровне логов и сопоставлений подсетей IPv6 в директиве check_client_access.
  • Для повышения удобства взаимодействия с Dovecot в агенте доставки SMTP+LMTP обеспечено прикрепление заголовков Delivered-To, X-Original-To и Return-Path, используя флаги "flags=DORX" в master.cf по аналогии с агентами доставки pipe и local.
  • Определён порядок проверки сертификатов, определённых в таблицах check_ccert_access. Вначале проверяется слепок сертификата клиента, а затем открытого ключа клиента (поведение как при указании "search_order = cert_fingerprint, pubkey_fingerprint").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.3.0
  4. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.2.0
  5. OpenNews: Обновление Postfix 3.2.2, 3.1.6, 3.0.10 и 2.11.10 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.93
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52550-postfix
Ключевые слова: postfix, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:42, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И как это чудо развернуть простой домохозяйки на своём 💻?
     
     
  • 2.3, Crazy Alex (ok), 20:47, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На хреново поставленный вопрос не бывает осмысленных ответов
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:20, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а что это за чудо-домохозяйка такая, с таким простыми интересами?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:46, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как тебе такое Илон Маск?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 23:20, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Илон, что там со спутниками? Когда будет бесплатный вайфай?
     
  • 2.5, sstj3n (?), 21:17, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "     И как это чудо развернуть простой домохозяйки на своём 💻?"

    Nethserver-ом, к примеру.

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 21:21, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    написано же: "простой домохозяйке"
    тут муж на час явно нужен
     
     
  • 4.11, Lex (??), 00:09, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, на час..
    С такими делами, как минимум, на ночь
     
     
  • 5.12, Аноним (10), 00:30, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда простая домохозяйка зовёт мужика поставить ей почтовый сервер...
     
  • 2.9, Аноним (10), 23:17, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сможешь объяснить, зачем?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 01:18, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все домохозяйки уже устали от беспредела и воровства провайдеров почты настолько, что готовы поднимать почтовый сервер на своём телефоне.
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:48, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iRedMail?
     
  • 2.15, Ilya Indigo (ok), 04:18, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое трудное в этом - заставить провайдера прописать корректную PTR-запись!
     
     
  • 3.16, хотел спросить (?), 04:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, я еще ниодного не видел, где этого нельзя сделать в настройках в личном кабинете
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру