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Выпуск SMTP-сервера Sendmail 8.16.1

05.07.2020 21:23

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз SMTP-сервера Sendmail 8.16.1. В новой версии внесена большая порция улучшений, связанных с поддержкой STARTTLS (например, добавлена возможность использования алгоритмов шифрования на основе эллиптических кривых), улучшено ведение логов, добавлены новые опции SSLEngine и SSLEnginePath для использования движков OpenSSL и добавлена начальная поддержка DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). В новом выпуске также исправлены накопившиеся ошибки и обеспечена совместимость с Darwin 14-18 (macOS 10.x) и FreeBSD 12.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=sendmail-...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.5.0
  3. OpenNews: beta-тестирование проекта sendmail X
  4. OpenNews: Proofpoint поглотил компанию-разработчика Sendmail
  5. OpenNews: Выпуск SMTP-сервера Sendmail 8.15.2
  6. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.94
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53290-sendmail
Ключевые слова: sendmail
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:39, 05/07/2020 Скрыто модератором
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