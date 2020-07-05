Выпуск SMTP-сервера Sendmail 8.16.1

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз SMTP-сервера Sendmail 8.16.1. В новой версии внесена большая порция улучшений, связанных с поддержкой STARTTLS (например, добавлена возможность использования алгоритмов шифрования на основе эллиптических кривых), улучшено ведение логов, добавлены новые опции SSLEngine и SSLEnginePath для использования движков OpenSSL и добавлена начальная поддержка DANE (DNS-based Authentication of Named Entities). В новом выпуске также исправлены накопившиеся ошибки и обеспечена совместимость с Darwin 14-18 (macOS 10.x) и FreeBSD 12.



