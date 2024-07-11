Новая версия почтового сервера Exim 4.98

После восьми месяцев разработки опубликован релиз почтового сервера Exim 4.98, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. В соответствии с июньским автоматизированным опросом около 400 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 59.06% (год назад 55.93%), Postfix используется на 34.68% (37.40%) почтовых серверов, Sendmail - 3.42% (3.45%), MailEnable - 1.81% (1.86%), MDaemon - 0.37% (0.48%), Microsoft Exchange - 0.17% (0.25%). Основные изменения: Устранена уязвимость (CVE-2024-39929), вызванная некорректным разбором имён файлов в почтовых вложениях. Уязвимость позволяет обойти фильтры, в которых используется переменная $mime_filename, и добиться передачи исполняемых файлов во вложениях, несмотря на их блокировку в настройках.

В ACL, применимым к данным, переменным командой DATA, разрешено использования условия dkim_status, позволяющего оценить результат проверки через механизм DKIM (DomainKeys Identified Mail).

При включении настройки dkim_verbose, выводящей в лог дополнительную отладочную информацию о работе DKIM, обеспечен вывод сведений о цифровых подписях.

В опции dkim_timestamps, управляющей включением в подпись информации о времени, разрешено указание значения "0" для добавления текущего времени.

В опции recipients_max, задающей лимит на число получателей для одного сообщения, разрешено использование подстановок и шаблонов.

При тестировании выражений через команду "exim -be" предоставлена возможность выставления tainted-значений (значения, полученные извне, например, выставленные отправителем письма).

Добавлена поддержка обработки и отражения в логах события "dns:fail", возникающего при сбое запроса к DNSBL-спискам.

В lookup-блоки dsearch добавлена поддержка поиска по неполному файловому пути ("${lookup {foo/bar} dsearch,key=path {/etc}}").

В состав включена утилита mailtest для проверки и диагностики SMTP-соединения.

Реализована поддержка SMTP-расширения WELLKNOWN, при помощи которого SMTP-сервер может передавать клиенту публичную информацию, например, контактные данные или параметры верификации при получении TLS-сертификата, используя протокол ACME.

Добавлена возможность использования SQLite3 для хранения внутренних БД, в дополнение к DBD, NDB, GBDM и TDB. Для использования SQLite3 перед сборкой в Local/Makefile необходимо указать "USE_SQLITE = y" и "DBMLIB = -lsqlite3".



