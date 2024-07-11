The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новая версия почтового сервера Exim 4.98

11.07.2024 13:15

После восьми месяцев разработки опубликован релиз почтового сервера Exim 4.98, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. В соответствии с июньским автоматизированным опросом около 400 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 59.06% (год назад 55.93%), Postfix используется на 34.68% (37.40%) почтовых серверов, Sendmail - 3.42% (3.45%), MailEnable - 1.81% (1.86%), MDaemon - 0.37% (0.48%), Microsoft Exchange - 0.17% (0.25%).

Основные изменения:

  • Устранена уязвимость (CVE-2024-39929), вызванная некорректным разбором имён файлов в почтовых вложениях. Уязвимость позволяет обойти фильтры, в которых используется переменная $mime_filename, и добиться передачи исполняемых файлов во вложениях, несмотря на их блокировку в настройках.
  • В ACL, применимым к данным, переменным командой DATA, разрешено использования условия dkim_status, позволяющего оценить результат проверки через механизм DKIM (DomainKeys Identified Mail).
  • При включении настройки dkim_verbose, выводящей в лог дополнительную отладочную информацию о работе DKIM, обеспечен вывод сведений о цифровых подписях.
  • В опции dkim_timestamps, управляющей включением в подпись информации о времени, разрешено указание значения "0" для добавления текущего времени.
  • В опции recipients_max, задающей лимит на число получателей для одного сообщения, разрешено использование подстановок и шаблонов.
  • При тестировании выражений через команду "exim -be" предоставлена возможность выставления tainted-значений (значения, полученные извне, например, выставленные отправителем письма).
  • Добавлена поддержка обработки и отражения в логах события "dns:fail", возникающего при сбое запроса к DNSBL-спискам.
  • В lookup-блоки dsearch добавлена поддержка поиска по неполному файловому пути ("${lookup {foo/bar} dsearch,key=path {/etc}}").
  • В состав включена утилита mailtest для проверки и диагностики SMTP-соединения.
  • Реализована поддержка SMTP-расширения WELLKNOWN, при помощи которого SMTP-сервер может передавать клиенту публичную информацию, например, контактные данные или параметры верификации при получении TLS-сертификата, используя протокол ACME.
  • Добавлена возможность использования SQLite3 для хранения внутренних БД, в дополнение к DBD, NDB, GBDM и TDB. Для использования SQLite3 перед сборкой в Local/Makefile необходимо указать "USE_SQLITE = y" и "DBMLIB = -lsqlite3".


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Обновление Exim 4.97.1 с добавлением защиты от атаки SMTP Smuggling
  3. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.97
  4. OpenNews: Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
  5. OpenNews: Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
  6. OpenNews: Опубликован почтовый сервер Postfix 3.9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61527-exim
Ключевые слова: exim, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:47, 11/07/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Очень сомнительная статистика:
    Total Number of MX Servers Queried - 733,485 100%
    Microsoft - 689 0.17%

    Ага, серверов MS Exchange в мире менее тысячи, так и поверил.

     
     
  • 2, Аноним (2), 13:54, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, серверов MS Exchange в мире менее тысячи, так и поверил.

    Как понятие "в мире" коррелирует с опросом 400 тысяч серверов в июне?

     

  • 3, Аноним (3), 14:45, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Новость: выпуск почтового сервера Exim с кучей новых уязвимостей, которые найдут через некотрое время.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру