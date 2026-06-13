Новые версии Wine 11.11 и StartWine-Launcher 423

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.11. С момента выпуска 11.10 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 223 изменения. Наиболее важные изменения: В драйвер winewayland, позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, добавлена поддержка Wayland-протокола alpha-modifier-v1, позволяющего приложениям менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера.

В winewayland реализована поддержка многослойных окон (WS_EX_LAYERED), компонуемых из нескольких слоёв для реализации эффектов, таких как полупрозрачность и непрямоугольная форма окна (в wine пока реализована только полупрозрачность).

В winewayland добавлены hints-флаги для задания максимального и минимального размера статичных окон, размер которых не может менять пользователь.

Вместо криптографической библиотеки TomCrypt в состав включена библиотека SymCrypt, развиваемая компанией Microsoft и поддерживающая алгоритмы постквантового шифрования. Переход на SymCrypt позволил задействовать ассемблерные оптимизации операций шифрования для архитектур x86-64, ARM64, ARM и i386.

Продолжена работа по размещению в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32, связанных с окнами.

Улучшена совместимость с VBScript.

В winevulkan осуществлён переход на использование спецификации Vulkan 1.4.353. В wined3d для инициализации поддержки Vulkan задействовано расширение VK_KHR_external_fence_capabilities.

Решена проблема со скрытием файлов, имя которых начинается с точки, в диалоге открытия файла.

Устранены регрессии, нарушавшие нормальную работу многопоточных приложений, использующих функцию SendMessage().

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: uTorrent 3.x, Foxit Reader 8.x, Foxit PhantomPDF Business v10.0, winmine.exe, Guitar Pro v8.1.3, Sunlogin, uSimmics, MS-Money 2000.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Space Empires V, Wreckfest, Battle.Net, Total War: Shogun 2, Spider-Man Remastered, Yesterday Origins, Think or Swim, Gray Matter, Istaria. Дополнительно можно отметить выпуск приложения Startwine-Launcher 423, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK. В новой версии Startwine-Launcher обновлён список версий Wine, а также обновлены префиксные конфигурации, библиотеки и драйверы в контейнере. В utils добавлены библиотеки Steam для совместимости со старыми играми. Исправлены ошибки в скрипте установки, коде обновления установленных данных приложения и во вспомогательных функциях в sw_runlib.



