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Новые версии Wine 11.11 и StartWine-Launcher 423

13.06.2026 09:11 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.11. С момента выпуска 11.10 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 223 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В драйвер winewayland, позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, добавлена поддержка Wayland-протокола alpha-modifier-v1, позволяющего приложениям менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера.
  • В winewayland реализована поддержка многослойных окон (WS_EX_LAYERED), компонуемых из нескольких слоёв для реализации эффектов, таких как полупрозрачность и непрямоугольная форма окна (в wine пока реализована только полупрозрачность).
  • В winewayland добавлены hints-флаги для задания максимального и минимального размера статичных окон, размер которых не может менять пользователь.
  • Вместо криптографической библиотеки TomCrypt в состав включена библиотека SymCrypt, развиваемая компанией Microsoft и поддерживающая алгоритмы постквантового шифрования. Переход на SymCrypt позволил задействовать ассемблерные оптимизации операций шифрования для архитектур x86-64, ARM64, ARM и i386.
  • Продолжена работа по размещению в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32, связанных с окнами.
  • Улучшена совместимость с VBScript.
  • В winevulkan осуществлён переход на использование спецификации Vulkan 1.4.353. В wined3d для инициализации поддержки Vulkan задействовано расширение VK_KHR_external_fence_capabilities.
  • Решена проблема со скрытием файлов, имя которых начинается с точки, в диалоге открытия файла.
  • Устранены регрессии, нарушавшие нормальную работу многопоточных приложений, использующих функцию SendMessage().
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: uTorrent 3.x, Foxit Reader 8.x, Foxit PhantomPDF Business v10.0, winmine.exe, Guitar Pro v8.1.3, Sunlogin, uSimmics, MS-Money 2000.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Space Empires V, Wreckfest, Battle.Net, Total War: Shogun 2, Spider-Man Remastered, Yesterday Origins, Think or Swim, Gray Matter, Istaria.

Дополнительно можно отметить выпуск приложения Startwine-Launcher 423, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

В новой версии Startwine-Launcher обновлён список версий Wine, а также обновлены префиксные конфигурации, библиотеки и драйверы в контейнере. В utils добавлены библиотеки Steam для совместимости со старыми играми. Исправлены ошибки в скрипте установки, коде обновления установленных данных приложения и во вспомогательных функциях в sw_runlib.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 11.10 и Vkd3d 2.0
  3. OpenNews: Adobe Lightroom CC при помощи AI адаптирован для работы в Linux через Wine
  4. OpenNews: Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: бета-версия Proton 11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65678-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:58, 13/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    А чем этот лаунчер лучше того же lutris?
     
  • 2, Аноним (2), 13:06, 13/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Как раз под ремейк первой Готики:
    https://store.steampowered.com/app/1297900/Gothic_1_Remake/
     
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