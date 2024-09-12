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Microsoft добавил алгоритмы постквантового шифрования в библиотеку SymCrypt

12.09.2024 21:56

Компания Microsoft объявила об интеграции криптоалгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере, в открытую библиотеку SymCrypt, предоставляющую базовые криптографические функции, применяемые в таких проектах Microsoft, как Windows, Azure, Microsoft 365, Azure Stack HCI и Azure Linux. Библиотека SymCrypt написана на языке Си и распространяется под лицензией MIT. В Linux библиотека SymCrypt может быть использована сама по себе, в виде движка для OpenSSL и в форме обвязки на языке Rust.

В состав SymCrypt включён алгоритм постквантового шифрования ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), предназначенный для организации обмена ключами между сторонами, выполняющими шифрование и расшифровку данных. ML-KEM использует методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах. Помимо ML-KEM в библиотеку также добавлена рекомендованная Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) схема формирования многоразовых цифровых подписей XMSS (eXtended Merkle Signature Scheme), использующая дерево Меркла и рассчитанная на применения, в которых одна пара ключей может использоваться для подписи разных данных, например, для организации заверение прошивок.

В ближайшие месяцы в состав SymCrypt дополнительно планируют включить реализацию алгоритмов для формирования цифровых подписей ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium) и SLH-DSA (Sphincs+), а также схему формирования цифровых подписей LMS (Leighton-Micali Signature Scheme).

  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: NIST стандартизировал три алгоритма постквантового шифрования
  3. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.5.0 с поддержкой ключей, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах
  4. OpenNews: Создан альянс для развития постквантовых алгоритмов шифрования
  5. OpenNews: Уязвимость в реализациях постквантового алгоритма шифрования Kyber
  6. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61850-symcrypt
Ключевые слова: symcrypt, crypt, microsoft
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:02, 12/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот на квантовом компьютере сломать не получится. А на обычном они проверяли или забыли?
     
  • 2, Швондик (?), 22:05, 12/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    почему Си, а не С++, чем С++ хуже?
     
     
  • 3, Knufe (?), 22:14, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пусть озаботятся поиском денег и переводом , а то все накроется
     
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