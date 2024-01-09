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Уязвимость в реализациях постквантового алгоритма шифрования Kyber

09.01.2024 20:25

В реализации алгоритма шифрования Kyber, победившего на конкурсе криптоалгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере, выявлена уязвимость, допускающая проведение атак по сторонним каналам для воссоздания секретных ключей на основе измерения времени операций во время расшифровки предоставленного атакующим шифротекста. Проблема затрагивает как эталонную реализацию механизма инкапсуляции ключей CRYSTALS-Kyber KEM, так и многие сторонние библиотеки шифрования с поддержкой Kyber, в том числе библиотеку pqcrypto применяемую в мессенджере Signal.

Суть уязвимости, которая получила кодовое имя KyberSlash, в использовании в процессе декодирования сообщения операции деления "t = (((t < 1) + KYBER_Q/2)/KYBER_Q) & 1;", в которой делимое содержит секретное значение "t" с типом "double", а делитель общеизвестное публичное значение KYBER_Q. Проблема в том, что время операции деления не является константой и в различных окружениях число выполняемых для деления циклов CPU зависит от входных данных. Таким образом, на основании изменения времени операций можно получить представление о характере используемых при делении данных.

Дэниэл Бернштейн (Daniel J. Bernstein), известный эксперт в области криптографии, сумел подготовить рабочую демонстрацию доказательства возможности совершения атаки на практике. В двух из трёх проведённых экспериментов при выполнении кода на плате Raspberry Pi 2 удалось полностью воссоздать закрытый ключ Kyber-512 на основании измерения времени декодирования данных. Метод также может быть адаптирован для ключей Kyber-768 и Kyber-1024. Для успешного проведения атаки необходимо, чтобы задаваемый атакующим шифротекст обрабатывался с использованием одной и той же пары ключей и чтобы можно было точно измерить время выполнения операции.

В некоторых библиотеках выявлена ещё одна утечка (KyberSlash2), которая также возникает из-за использования секретного значения при выполнении деления. Отличия от первого варианта сводятся к вызову на стадии шифрования (в функциях poly_compress и polyvec_compress), а не во время расшифровки. При этом второй вариант может оказаться полезным для атаки только в случаях использования процедуры в операциях повторного шифрования, в которых вывод зашифрованного текста считается конфиденциальным.

Уязвимость уже устранена в библиотеках:

Библиотеки, изначально не подверженные уязвимости:

  • boringssl/crypto/kyber,
  • filippo.io/mlkem768,
  • formosa-crypto/libjade/tree/main/src/crypto_kem,
  • kyber/common/amd64/avx2,
  • formosa-crypto/libjade/tree/main/src/crypto_kem/kyber/common/amd64/ref,
  • pq-crystals/kyber/avx2,
  • pqclean/crypto_kem/kyber*/avx2.

Уязвимость остаётся неисправленной в библиотеках:



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/li...)
  2. OpenNews: Зависимость времени выполнения инструкций от данных на CPU ARM и Intel
  3. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  4. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  5. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
  6. OpenNews: Предложен метод взлома ключей RSA-2048 на современном квантовом компьютере
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60405-kyber
Ключевые слова: kyber, crypt, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну это в реализации, это не считово.
     
  • 1.3, InuYasha (??), 21:03, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Криптография - это такая область где скорость процессоров порой только мешает )
     
     
  • 2.7, Карлос Сношайтилис (ok), 22:30, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем здесь скорость процессора?
    Проблема в разном наборе операций в конкретном блоке кода из за оптимизаций компилятора. Возможность провести атаку будет и на медленном и на быстром проце.
     

  • 1.4, Аноним (-), 21:40, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я сталкивался с тем, что в геометрии деления - ноно, всё что угодно только не деления, но выясняется, что в криптографии тоже. :)
     
  • 1.5, Витюшка (?), 21:51, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Уже исправлена в Zig. Интересно как безопасные языки решают эту проблему :))

    В zig например есть такая issue https://github.com/ziglang/zig/issues/1776  для гарантированных константных операций в блоке кода.

    Т.е. zig будет гарантировать что все операции константные и все выходы будут с одинаковым временем (не будет раннего выхода из блока)

    timeconst {
        // in this block all math operations become constant time
        // and it is a compile error to call non timeconst functions
    }

    Вот это уровень! Это очень круто, если будет реализовано. Вот что я считаю безопасным языком программирования.

     

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