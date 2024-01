Уязвимость в реализациях постквантового алгоритма шифрования Kyber

Уже исправлена в Zig. Интересно как безопасные языки решают эту проблему :)) В zig например есть такая issue https://github.com/ziglang/zig/issues/1776 для гарантированных константных операций в блоке кода. Т.е. zig будет гарантировать что все операции константные и все выходы будут с одинаковым временем (не будет раннего выхода из блока) timeconst {

// in this block all math operations become constant time

// and it is a compile error to call non timeconst functions

} Вот это уровень! Это очень круто, если будет реализовано. Вот что я считаю безопасным языком программирования.