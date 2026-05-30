Новые версии Wine 11.10 и Vkd3d 2.0

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.10. С момента выпуска 11.9 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 248 изменений. Наиболее важные изменения: Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 2.0.

Предложена переработанная поддержка языка XPath, реализованная без использования библиотеки libxml2.

Улучшена совместимость с VBScript.

В ntdll добавлены заглушки для API ALPC (Advanced Local Procedure Call): NtAlpcCreatePort(), NtAlpcConnectPort(), NtAlpcAcceptConnectPort(), NtAlpcSendWaitReceivePort(), NtAlpcDisconnectPort() и NtAlpcImpersonateClientOfPort().

Улучшена поддержка Bluetooth, добавлены методы BluetoothLEDeviceStatics::FromBluetoothAddressAsync, IBluetoothLEDevice::get_DeviceId, IBluetoothLEDevice::get_GattServices, IGattDeviceService::get_Uuid и IGattDeviceService::get_AttributeHandle.

В реализации d3dx10 и d3dx11 добавлена возможность загрузки DDS-файлов с массивами текстур. В функцию D3DX10LoadTextureFromTexture() добавлена поддержка 3D-текстур, текстур с поддержкой уровней детализации и генерации MIP-уровней (MipMap).

В DLL win32u реализованы функции NtUserGetMessagePos() и NtUserSetMessageExtraInfo().

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IrfanView, Kodak EasyShare, Git for Windows, Family Tree Maker 2017, Foxit PhantomPDF Business 10.0, Vocaloid 6, Photolemur 3, TrackChecker.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Star Wars Racer, Star Wars: Knights of the Old Republic, Age of Empires III: The Asian Dynasties.





Проект Wine также опубликовал выпуск пакета vkd3d 2.0 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором моделей шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байт-кода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). В новой версии vkd3d: В реализацию языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка циклов для 2-3 моделей шейдеров, появилась возможность записи в структурированную разделяемую память группы потоков, реализованы встроенные функции tex3Dbias(), tex3Dlod() и texCUBElod(), обеспечена поддержка семантик SV_ClipDistance, SV_CullDistance и SV_StencilRef для обработки ввода и вывода от шейдеров.

В компиляторе шейдеров HLSL реализовано автоматическое удаление дублирующихся вычислений, обеспечено вычисление на этапе компиляции выражений вида x % y с заранее известными значениями, улучшено распределение временных регистров. В соответствии с требованиями спецификации HLSL расширена область видимости переменных в циклах "for" (переменная остаётся доступна после завершения цикла). При парсинге дробных чисел прекращён учёт локали (как разделитель теперь всегда используется точка).

Улучшена поддержка старого бинарного формата шейдеров Direct3D. Реализованы инструкции m4x4, m3x4, m4x3, m3x3, m3x2, phase, texdepth, texreg2ar, texreg2gb, texreg2rgb. Добавлена поддержка модификаторов "_dz", "_db", "_dw" и "_da", которые можно использовать с инструкциями texcrd и texld. Добавлена поддержка регистров "vFace" и "vPos" для работы с пиксельными шейдерами.

В DXIL (Direct3D Intermediate Language) в коде, в операциях загрузки, сохранения, атомарного изменения и сравнения реализована возможность использования указателей на данные, объявленные позже.

В ассемблер шейдеров Direct3D добавлена поддержка 16-разрядных встроенных констант, а также флагов ‘64UAVs’, ‘ROVs’, ‘UAVLoadAdditionalFormats’, ‘UAVsAtEveryStage’, ‘allResourcesBound’, ‘enable11_1ShaderExtensions’, ‘int64Ops’, ‘nativeLowPrecision’, ‘stencilRef’, ‘viewportAndRTArrayIndex’ и ‘waveOps’.

Реализованы опции компиляции шейдеров: VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_DENORMAL_MODE_F16, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_DENORMAL_MODE_F32, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_DENORMAL_MODE_F64 и VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_CONST_GLOBAL_UNIFORM.



