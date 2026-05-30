Новые версии Wine 11.10 и Vkd3d 2.0

30.05.2026 07:19 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.10. С момента выпуска 11.9 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 248 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 2.0.
  • Предложена переработанная поддержка языка XPath, реализованная без использования библиотеки libxml2.
  • Улучшена совместимость с VBScript.
  • В ntdll добавлены заглушки для API ALPC (Advanced Local Procedure Call): NtAlpcCreatePort(), NtAlpcConnectPort(), NtAlpcAcceptConnectPort(), NtAlpcSendWaitReceivePort(), NtAlpcDisconnectPort() и NtAlpcImpersonateClientOfPort().
  • Улучшена поддержка Bluetooth, добавлены методы BluetoothLEDeviceStatics::FromBluetoothAddressAsync, IBluetoothLEDevice::get_DeviceId, IBluetoothLEDevice::get_GattServices, IGattDeviceService::get_Uuid и IGattDeviceService::get_AttributeHandle.
  • В реализации d3dx10 и d3dx11 добавлена возможность загрузки DDS-файлов с массивами текстур. В функцию D3DX10LoadTextureFromTexture() добавлена поддержка 3D-текстур, текстур с поддержкой уровней детализации и генерации MIP-уровней (MipMap).
  • В DLL win32u реализованы функции NtUserGetMessagePos() и NtUserSetMessageExtraInfo().
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IrfanView, Kodak EasyShare, Git for Windows, Family Tree Maker 2017, Foxit PhantomPDF Business 10.0, Vocaloid 6, Photolemur 3, TrackChecker.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Star Wars Racer, Star Wars: Knights of the Old Republic, Age of Empires III: The Asian Dynasties.



Проект Wine также опубликовал выпуск пакета vkd3d 2.0 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором моделей шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байт-кода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии vkd3d:

  • В реализацию языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка циклов для 2-3 моделей шейдеров, появилась возможность записи в структурированную разделяемую память группы потоков, реализованы встроенные функции tex3Dbias(), tex3Dlod() и texCUBElod(), обеспечена поддержка семантик SV_ClipDistance, SV_CullDistance и SV_StencilRef для обработки ввода и вывода от шейдеров.
  • В компиляторе шейдеров HLSL реализовано автоматическое удаление дублирующихся вычислений, обеспечено вычисление на этапе компиляции выражений вида x % y с заранее известными значениями, улучшено распределение временных регистров. В соответствии с требованиями спецификации HLSL расширена область видимости переменных в циклах "for" (переменная остаётся доступна после завершения цикла). При парсинге дробных чисел прекращён учёт локали (как разделитель теперь всегда используется точка).
  • Улучшена поддержка старого бинарного формата шейдеров Direct3D. Реализованы инструкции m4x4, m3x4, m4x3, m3x3, m3x2, phase, texdepth, texreg2ar, texreg2gb, texreg2rgb. Добавлена поддержка модификаторов "_dz", "_db", "_dw" и "_da", которые можно использовать с инструкциями texcrd и texld. Добавлена поддержка регистров "vFace" и "vPos" для работы с пиксельными шейдерами.
  • В DXIL (Direct3D Intermediate Language) в коде, в операциях загрузки, сохранения, атомарного изменения и сравнения реализована возможность использования указателей на данные, объявленные позже.
  • В ассемблер шейдеров Direct3D добавлена поддержка 16-разрядных встроенных констант, а также флагов ‘64UAVs’, ‘ROVs’, ‘UAVLoadAdditionalFormats’, ‘UAVsAtEveryStage’, ‘allResourcesBound’, ‘enable11_1ShaderExtensions’, ‘int64Ops’, ‘nativeLowPrecision’, ‘stencilRef’, ‘viewportAndRTArrayIndex’ и ‘waveOps’.
  • Реализованы опции компиляции шейдеров: VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_DENORMAL_MODE_F16, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_DENORMAL_MODE_F32, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_DENORMAL_MODE_F64 и VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_CONST_GLOBAL_UNIFORM.


  • 1.5, Аноним (5), 10:56, 30/05/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:57, 30/05/2026  
    		• +/
    Что-то зачастили выпуски. Может, натравить ИИ на проверку багов?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:15, 30/05/2026  
    		• +/
    Так это же хорошо, скоро много интересных релизов:
    https://store.steampowered.com/app/3493540/Transport_Fever_3/
    https://store.steampowered.com/app/1853440/Tropico_7/
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:02, 30/05/2026  
    		• –1 +/
    > без использования библиотеки libxml2

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64406

    "Ник также критиковал предъявление компаниями дополнительных требований к сопровождающим-волонтёрам, работающим без компенсации."

    Что, Ник Велнхофер, "шантаж" не сработал?

     
  • 1.9, Аноним (8), 13:28, 30/05/2026  
    		• +/
    >Проект Wine также опубликовал выпуск пакета vkd3d 2.0 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan.

    Отлично!
    Сейчас кстати очень ценник (даже в наших ритейлах) на ARC B570/B580:
    https://www.techpowerup.com/review/intel-arc-b580-battlemage-unboxing-preview/

    Самые доступные карты с 10/12ГБ памяти.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:07, 30/05/2026  
    		• +/
    Эта B580 двухлетняя затычка эквивалент RTX 5050 (которой 1 год), только хуже (и похоже больше электричества жрёт). Стоят ли дополнительные 4гб видеопамяти того? Они никак не спасут, у игр минимум 16гб уже давно. До выхода RTX 5050 ещё был смысл. Ты так оправдываешь свою ошибочную покупку?
     

  • 1.10, Аноним (7), 13:33, 30/05/2026  
    		• +/
    Когда будет поддержка Forza Motorsport ?
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:24, 30/05/2026  
    		• +/
    ХДР когда запилят в Вайне для игр которые поддерживают технологию?
     

