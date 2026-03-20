Предварительный выпуск дистрибутива для игровых консолей SteamOS 3.8.0

Компания Valve представила предварительный выпуск операционной системы SteamOS 3.8.0. Операционная система SteamOS поставляется в устройствах Steam Deck и с недавних пор используется в игровых консолях некоторых других производителей, таких как Lenovo Legion Go S и ASUS ROG Ally. Для установки следует выставить канал "Steam Deck Preview" в настройках обновления "Settings > System > System Update Channel". Отдельно энтузиастами развиваются неофициальные сборки HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и сторонних игровых консолях (проект SteamFork прекратил существование). Платформа основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Среди изменений: Среда рабочего стола обновлена до выпуска KDE Plasma 6.4 (ранее была ветка 6.2) с использованием по умолчанию протокола Wayland (поддержку X11 можно вернуть через steamosctl).

Добавлена начальная поддержка игровой приставки Steam Machine.

Добавлена возможность указания в настройках пароля для десктоп-сеанса.

Реализована начальная поддержка запуска виртуальных машин с использованием драйверов virtio.

Предоставлена возможность использования планировщика задач LAVD (Latency-criticality Aware Virtual Deadline), который включается через "steamosctl set-cpu-scheduler lavd". LAVD учитывает актуальность снижения задержек для конкретных задач и использует информацию о ходе выполнения процессов при принятии решений о распределении ресурсов CPU.

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.16. Задействованы свежие версии графических драйверов.

В игровом режиме (Game Mode) улучшена поддержка создания скринкастов.

Улучшена поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющего частоту обновления монитора для плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.

Улучшена поддержка игр, пытающихся открывать PDF-файлы во внешних просмотрщиках.

Улучшена поддержка некоторых игровых рулей с интерфейсом USB, а также комбинированных USB-устройств (например, накопитель + модем).

При использовании HDMI для вывода звука добавлена поддержка сведений о звуковых каналах и конфигурации динамиков.

Добавлена настройка для использования микрофона из Bluetooth-гарнитур.

Улучшена поддержка поворотных мониторов.

Улучшено масштабирование при выводе на телевизор.

Добавлена поддержка внешних HDR-экранов и дисплеев с VRR.

Предоставлена возможность раздельного выбора уровня масштабирования для разных экранов.

Параметры раскладки клавиатуры и языка синхронизированы между десктопом и игровым режимом.

Добавлена начальная поддержка спящего режима c сохранением памяти на диск (hibernation).

Улучшена совместимость с новыми платформами Intel и AMD.

Значительно расширены возможности управления видеопамятью для дискретных видеокарт.

Добавлена поддержка игровых контроллеров для приставок OneXPlayer X1 и Lenovo Legion Go 2.

Улучшена поддержка игровых контроллеров для приставок ASUS ROG Xbox Allym, OneXPlayer F1, GPD Win 5, GPD Win Mini, Anbernic Win600, OrangePi NEO и Lenovo Legion Go.

Добавлена начальная возможность ограничения уровня заряда для устройств Legion Go, Legion Go S и Legion Go 2.



