Предварительный выпуск дистрибутива для игровых консолей SteamOS 3.8.0

20.03.2026 08:18 (MSK)

Компания Valve представила предварительный выпуск операционной системы SteamOS 3.8.0. Операционная система SteamOS поставляется в устройствах Steam Deck и с недавних пор используется в игровых консолях некоторых других производителей, таких как Lenovo Legion Go S и ASUS ROG Ally. Для установки следует выставить канал "Steam Deck Preview" в настройках обновления "Settings > System > System Update Channel". Отдельно энтузиастами развиваются неофициальные сборки HoloISO, пригодные для установки на обычных компьютерах и сторонних игровых консолях (проект SteamFork прекратил существование).

Платформа основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma).

Среди изменений:

  • Среда рабочего стола обновлена до выпуска KDE Plasma 6.4 (ранее была ветка 6.2) с использованием по умолчанию протокола Wayland (поддержку X11 можно вернуть через steamosctl).
  • Добавлена начальная поддержка игровой приставки Steam Machine.
  • Добавлена возможность указания в настройках пароля для десктоп-сеанса.
  • Реализована начальная поддержка запуска виртуальных машин с использованием драйверов virtio.
  • Предоставлена возможность использования планировщика задач LAVD (Latency-criticality Aware Virtual Deadline), который включается через "steamosctl set-cpu-scheduler lavd". LAVD учитывает актуальность снижения задержек для конкретных задач и использует информацию о ходе выполнения процессов при принятии решений о распределении ресурсов CPU.
  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Arch Linux. Ядро Linux обновлено до версии 6.16. Задействованы свежие версии графических драйверов.
  • В игровом режиме (Game Mode) улучшена поддержка создания скринкастов.
  • Улучшена поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), адаптивно меняющего частоту обновления монитора для плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео.
  • Улучшена поддержка игр, пытающихся открывать PDF-файлы во внешних просмотрщиках.
  • Улучшена поддержка некоторых игровых рулей с интерфейсом USB, а также комбинированных USB-устройств (например, накопитель + модем).
  • При использовании HDMI для вывода звука добавлена поддержка сведений о звуковых каналах и конфигурации динамиков.
  • Добавлена настройка для использования микрофона из Bluetooth-гарнитур.
  • Улучшена поддержка поворотных мониторов.
  • Улучшено масштабирование при выводе на телевизор.
  • Добавлена поддержка внешних HDR-экранов и дисплеев с VRR.
  • Предоставлена возможность раздельного выбора уровня масштабирования для разных экранов.
  • Параметры раскладки клавиатуры и языка синхронизированы между десктопом и игровым режимом.
  • Добавлена начальная поддержка спящего режима c сохранением памяти на диск (hibernation).
  • Улучшена совместимость с новыми платформами Intel и AMD.
  • Значительно расширены возможности управления видеопамятью для дискретных видеокарт.
  • Добавлена поддержка игровых контроллеров для приставок OneXPlayer X1 и Lenovo Legion Go 2.
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров для приставок ASUS ROG Xbox Allym, OneXPlayer F1, GPD Win 5, GPD Win Mini, Anbernic Win600, OrangePi NEO и Lenovo Legion Go.
  • Добавлена начальная возможность ограничения уровня заряда для устройств Legion Go, Legion Go S и Legion Go 2.


Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:22, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Поддерживает HDR?
     
     
  • 2.2, iPony128052 (?), 08:35, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 09:49, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Где именно? В браузере? В каких-то конкретных играх?
     
     
  • 4.6, iPony128052 (?), 10:01, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В браузере?

    нет

    > В каких-то конкретных играх?

    да

     
  • 2.3, Tron is Whistling (?), 08:49, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я понимаю, что на вкус и цвет споров нет, но как у вас глаза от этого кривого-косого переконтраста не вытекают?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:51, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Фальшь в моде!
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:37, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если вы так пишете, что вы не знаете что такое HDR и не видели его HDR дает о... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:56, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Arch доминирует!
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 10:02, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, не дебиан же с его патчами и патчами на патчи на дебиановские патчи для патченных библиотек брать.
     

  • 1.9, Nicho (ok), 10:14, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    SteamOS 4.0 версия будет приурочена к выпуску SteamOS для ПК, новой Steam Machine и Steam Deck 2?
    А вы как думаете, многие игроки перейдут с Windows, как только SteamOS будет выпущена для ПК?
     
     
  • 2.11, iPony128052 (?), 10:41, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А вы как думаете, многие игроки перейдут с Windows, как только SteamOS будет выпущена для ПК?

    Нет.
    Смысл ставить "эмулятор" (да, я знаю) Windows, когда есть Windows.

    Ладно на мобильных приставках есть преимущество в лучшей заточенности.

    Но для геймерского ПК тут плюсов около нуля, а лишь одни минусы.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:18, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эмулятор Виндовс работает лучше Виндовс.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:51, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да по моему очевидно, что Valve просто выбросят, как отработанный материал. Она не вписывается абсолютно, сейчас все на arm переходят, microsoft просто не очень хорошо с этим справляется, плюс у всех свои магазины приложений и игр есть, Valve нет места в будущем. Да и в целом, если компания идёт на Linux, где три калеки на десктопе, значит она идёт не туда. Сейчас все бросят и поставят Linux себе на компьютер, начнут тратить кучу времени на поиск решения возникающих у них при этом проблем.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 11:22, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой смешной бред. А пока все, включая M$, идут издаваться к Габену, даже под 30%-процентов барщины.
     
  • 1.10, Аноним (12), 10:40, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    DRM который смог!
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:37, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Автор, надеюсь вы запилите новость, когда выйдет полноценный релиз, а не "предварительный выпуск", а то как-то будет не комильфо, писать про тестовые версии, а про полноценные релизы не писать.

    Надеюсь на порядочность и регулярность новостей. Заранее спасибо!

     
  • 1.20, pic (??), 11:39, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >игровой _приставки_ Steam Machine

    Не согласен с термином.

     

