Выпуск дистрибутива Fedora Linux 44

28.04.2026 17:00 (MSK)

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 44. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 44:

  • Среда рабочего стола GNOME обновлена до ветки 50, в которой удалён код для поддержки X11, реализована новая система сохранения сеансов, переработан интерфейс родительского контроля, улучшена поддержка нецелых уровней масштабирования и механизма VRR (Variable Refresh Rate), реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2 для управления цветом.
  • Во всех вариантах дистрибутива со средой рабочего стола KDE (Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin и Fedora Kinoite) для настройки системы после установки задействован развиваемый проектом KDE мастер начальной настройки Plasma Setup, а в инсталляторе Anaconda отключены пересекающиеся с данным приложением стадии конфигурирования системы.
  • Во всех редакциях с KDE менеджер входа SDDM заменён на Plasma Login Manager, развиваемый проектом KDE.
  • Переработана редакция Fedora Games Lab, предлагающая подборку пакетов и настроек для любителей компьютерных игр. В новом варианте обновлён программный стек для запуска игр и задействованы актуальные технологии, такие как Wayland и PipeWire.
  • Пользовательское окружение Budgie обновлено до ветки 10.10, переведённой на Walyand.
  • В инсталляторе Anaconda изменена логика создания сетевых профилей (файлов с настройками для NetworkManager) в установленной системе. Подобные профили теперь создаются не для всех имеющихся проводных сетевых устройств, а только для устройств, настроенных в процессе установки через GUI, загрузочные опции или kickstart-файл. Создание профилей для всех доступных устройств, а не только выбранных пользователем, требовало удаления лишних профилей после установки и вызывало трудности при последующей необходимости изменения настроек.
  • По умолчанию активирован модуль ядра NTSYNC, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Модуль реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.
  • На системах с архитектурой Аarch64 обеспечен автоматический выбор файла описания оборудования DTB (Device Tree Blobs) для загрузчика UEFI, что решило проблемы с загрузкой Live-сборок Fedora на ARM-ноутбуках, поставляемых с Windows.
  • В Live-сборках задействован набор скриптов livesys-scripts для настройки рабочего окружения и новые возможности инструментария Dracut для автоматического создания сохраняемого между перезагрузками оверлейного хранилища при записи образа на USB-накопители.
  • Продолжена работа по переводу инфраструктуры непрерывной интеграции (dist-git CI), выполняющей пересборку RPM-пакетов после внесения изменений или обновления версий, на использование по умолчанию инструментария Packit вместо Fedora CI и Zuul.
  • Включено по умолчанию использование жёстких ссылок для связывания идентичных файлов, устанавливаемых из разных пакетов в иерархию /usr. Создание жёсткой ссылки осуществляется автоматически при установке пакета обработчиком на стадии "post install".
  • В репозиторий добавлен инструментарий с пакетным менеджером Nix, позволяющий устанавливать пакеты в формате Nix из коллекции nixpkgs. Пакеты можно ставить в однопользовательском (в домашний каталог пользователя) и многопользовательском (в каталог /nix) режимах.
  • Прекращена поставка сборок QEMU для 32-разрядных хост-систем (i686). Изменение отражает работу проекта QEMU по удалению поддержки 32-разрядных хост-систем.
  • Из состава атомарных редакций Fedora для десктоп систем удалены исполняемые файлы и библиотеки FUSE 2 (ранее данная версия была объявлена устаревшей и все пакеты переведены на использование FUSE 3). Также прекращена поддержка устаревших правил polkit, поставлявшихся в файлах с расширением pkla.
  • PackageKit переключён на использование нового бэкенда DNF5, собранного с библиотекой libdnf5.
  • В редакции дистрибутива с композитным менеджером MiracleWM оболочка рабочего стола nwg-shell заменена на Dank Material Shell.
  • В Fedora Cloud вместо отдельного раздела /boot теперь предлагается одноимённый подраздел Btrfs.
  • Прекращена поставка пакета libreoffice-KF5 с компонентами для интеграции LibreOffice с Qt5, на смену которому пришёл пакет libreoffice-kf6, обеспечивающий интеграцию с Qt6.
  • Загрузка библиотеки OpenSSL ускорена за счёт распределения сертификатов по подкаталогам (формат directory-hash) вместо их размещения в одном файле /etc/pki/tls/cert.pem.
  • Обновлены версии пакетов: GCC 16.1-prerelease, LLVM 22, Ruby 4.0, Go 1.26, binutils 2.46, glibc 2.43, gdb 16.3, CMake 4.0, MariaDB 11.8, IBus 1.5.34, uutils-coreutils 0.5, nushell 0.109.2, Django 6.x, TagLib 2, Helm 4, Ansible 13, TeXLive 2025, GHC 9.10, PHP 8.5.
  • Проведена работа по доведению инфраструктуры для воспроизводимых сборок до охвата не менее чем 99% пакетов в репозитории Fedora. В прошлых выпусках охват воспроизводимыми сборками оценивался в 90%, благодаря внесению в сборочную систему изменений, синхронизирующих метаданные о времени модификации файлов с эталонным исходным кодом, а также обеспечивающих постоянный порядок перечисления метаданных и структур в бинарных файлах. Для обеспечения воспроизводимых сборок в оставшихся 10% к участию были привлечены сопровождающие проблемных пакетов. Воспроизводимые сборки дают пользователю возможность лично убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений, осуществлённых в результате компрометации компилятора или сборочного инструментария.

Для Fedora 44 введены в строй репозитории "free" и "nonfree" от проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Fedora Linux 43
  3. OpenNews: Планы по введению статуса проверенного участника Fedora
  4. OpenNews: Microsoft рассматривает возможность перевода Azure Linux на пакетную базу Fedora
  5. OpenNews: Готовность платформы совместной разработки Fedora Forge
  6. OpenNews: В Fedora утверждены правила использования AI-инструментов при разработке
Обсуждение (24)
  • 1.3, Axonic (ok), 17:27, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Один из лучших, если не самый лучший.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:21, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На федоре надо какой-то там фьюжен подключать, чтобы смотреть ютубы и фильмы для взрослых. Это насмехательство над целью создания Personal Computer. ОС, которая не умеет этого из коробки не может называться ОС вообще.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:24, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Flatpak никто не отменял, удали стандартный ff, поставь flathub версию. Абсолютно никаких усилий, если вы про это. А так, какая разница, сколько усилий нужно приложить для установки софта, если это одноразовое действие? Не будете же вы 10 раз на неделе устанавливать fedora...
     
  • 3.22, BlackRot (ok), 18:27, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    так же как и на арче
     
     
  • 4.27, Аноним (20), 19:04, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Арч из коробки даже поставить невозможно.
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:32, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    sudo dnf swap ffmpeg-free ffmpeg --allowerasing
    sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,base} gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel
    sudo dnf update @multimedia --setopt="install_weak_deps=False" --exclude=PackageKit-gstreamer-plugin
    sudo dnf install intel-media-driver (для интела)
    sudo dnf swap mesa-va-drivers mesa-va-drivers-freeworld + sudo dnf swap mesa-vdpau-drivers mesa-vdpau-drivers-freeworld (для амд)

    Актуально и для этой версии будет?

     
  • 3.28, Аноним (28), 19:13, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты о чем болезный? из коробки все работает, в фф ютуб, не хочешь так - качай ролики yt-dlp и смотри в mpv, все ставится из дефолтных реп
     

  • 1.4, Ulrih (ok), 17:28, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Почему оно медленно обновляет? Ркн постарался?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:29, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да.
     
     
  • 3.12, Fog (??), 17:39, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет.
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:15, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    троттлинг от сайта идёт.
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:20, 28/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.9, Axonic (ok), 17:33, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кстати, Budgie не впечатлил. Он конечно хороший, красивый и даже приятный, но негибкий в настройках. Поэтому остаюсь на GNOME.
     
  • 1.11, Fog (??), 17:36, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Всех поздравляю! Одни из лучших дистрибутивов Linux.
     
     
  • 2.13, Аноним (28), 17:40, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    о, а давай мини опрос, убунту -, а федора +
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:09, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А если ни то, ни че и там и тут мерзкий гном
     
     
  • 4.23, BlackRot (ok), 18:28, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    есть официальный KDE у федора и не спин. так что ты не прав
     
  • 4.25, Fog (??), 18:35, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Перестаньте на этом сайте унижать чувства гномовцев. Мне тоже хочется порой написать - мерзкие кеды, но я сдерживаюсь чтобы никого не обидеть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 17:58, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > LXDE

    получается, что федор еще иксы не того?

     
     
  • 2.16, Дымч (?), 18:11, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Насколько я помню, вроде, x11 из реп можно ещё поставить...
     

  • 1.17, Дымч (?), 18:14, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >  В Fedora Cloud вместо отдельного раздела /boot теперь предлагается одноимённый подраздел Btrfs.

    Для EFI тоже, или только для grub ?

    > доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

    Давно пора. Попробую как-нибудь, при случае....

     
  • 1.19, анон (?), 18:19, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    не может быть. gnome же уже 50, значит fedora core тоже должна быть 50
     
  • 1.26, Аноним (24), 18:40, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В Anaconda инсталлер так и не добавили поддержку из коробки полнодискового шифрования, чтобы /boot был тоже зашифрован? И дальше ручками надо править скрипт установщика?
    GRUB то хоть той версии, что поддерживает Argon или все еще надо PBKDF использовать?
     

