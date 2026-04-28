Выпуск дистрибутива Fedora Linux 44

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 44. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 44: Среда рабочего стола GNOME обновлена до ветки 50, в которой удалён код для поддержки X11, реализована новая система сохранения сеансов, переработан интерфейс родительского контроля, улучшена поддержка нецелых уровней масштабирования и механизма VRR (Variable Refresh Rate), реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2 для управления цветом.

Во всех вариантах дистрибутива со средой рабочего стола KDE (Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin и Fedora Kinoite) для настройки системы после установки задействован развиваемый проектом KDE мастер начальной настройки Plasma Setup, а в инсталляторе Anaconda отключены пересекающиеся с данным приложением стадии конфигурирования системы.

Во всех редакциях с KDE менеджер входа SDDM заменён на Plasma Login Manager, развиваемый проектом KDE.

Переработана редакция Fedora Games Lab, предлагающая подборку пакетов и настроек для любителей компьютерных игр. В новом варианте обновлён программный стек для запуска игр и задействованы актуальные технологии, такие как Wayland и PipeWire.

Пользовательское окружение Budgie обновлено до ветки 10.10, переведённой на Walyand.

В инсталляторе Anaconda изменена логика создания сетевых профилей (файлов с настройками для NetworkManager) в установленной системе. Подобные профили теперь создаются не для всех имеющихся проводных сетевых устройств, а только для устройств, настроенных в процессе установки через GUI, загрузочные опции или kickstart-файл. Создание профилей для всех доступных устройств, а не только выбранных пользователем, требовало удаления лишних профилей после установки и вызывало трудности при последующей необходимости изменения настроек.

По умолчанию активирован модуль ядра NTSYNC, позволяющий существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Модуль реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.

На системах с архитектурой Аarch64 обеспечен автоматический выбор файла описания оборудования DTB (Device Tree Blobs) для загрузчика UEFI, что решило проблемы с загрузкой Live-сборок Fedora на ARM-ноутбуках, поставляемых с Windows.

В Live-сборках задействован набор скриптов livesys-scripts для настройки рабочего окружения и новые возможности инструментария Dracut для автоматического создания сохраняемого между перезагрузками оверлейного хранилища при записи образа на USB-накопители.

Продолжена работа по переводу инфраструктуры непрерывной интеграции (dist-git CI), выполняющей пересборку RPM-пакетов после внесения изменений или обновления версий, на использование по умолчанию инструментария Packit вместо Fedora CI и Zuul.

Включено по умолчанию использование жёстких ссылок для связывания идентичных файлов, устанавливаемых из разных пакетов в иерархию /usr. Создание жёсткой ссылки осуществляется автоматически при установке пакета обработчиком на стадии "post install".

В репозиторий добавлен инструментарий с пакетным менеджером Nix, позволяющий устанавливать пакеты в формате Nix из коллекции nixpkgs. Пакеты можно ставить в однопользовательском (в домашний каталог пользователя) и многопользовательском (в каталог /nix) режимах.

Прекращена поставка сборок QEMU для 32-разрядных хост-систем (i686). Изменение отражает работу проекта QEMU по удалению поддержки 32-разрядных хост-систем.

Из состава атомарных редакций Fedora для десктоп систем удалены исполняемые файлы и библиотеки FUSE 2 (ранее данная версия была объявлена устаревшей и все пакеты переведены на использование FUSE 3). Также прекращена поддержка устаревших правил polkit, поставлявшихся в файлах с расширением pkla.

PackageKit переключён на использование нового бэкенда DNF5, собранного с библиотекой libdnf5.

В редакции дистрибутива с композитным менеджером MiracleWM оболочка рабочего стола nwg-shell заменена на Dank Material Shell.

В Fedora Cloud вместо отдельного раздела /boot теперь предлагается одноимённый подраздел Btrfs.

Прекращена поставка пакета libreoffice-KF5 с компонентами для интеграции LibreOffice с Qt5, на смену которому пришёл пакет libreoffice-kf6, обеспечивающий интеграцию с Qt6.

Загрузка библиотеки OpenSSL ускорена за счёт распределения сертификатов по подкаталогам (формат directory-hash) вместо их размещения в одном файле /etc/pki/tls/cert.pem.

Обновлены версии пакетов: GCC 16.1-prerelease, LLVM 22, Ruby 4.0, Go 1.26, binutils 2.46, glibc 2.43, gdb 16.3, CMake 4.0, MariaDB 11.8, IBus 1.5.34, uutils-coreutils 0.5, nushell 0.109.2, Django 6.x, TagLib 2, Helm 4, Ansible 13, TeXLive 2025, GHC 9.10, PHP 8.5.

Проведена работа по доведению инфраструктуры для воспроизводимых сборок до охвата не менее чем 99% пакетов в репозитории Fedora. В прошлых выпусках охват воспроизводимыми сборками оценивался в 90%, благодаря внесению в сборочную систему изменений, синхронизирующих метаданные о времени модификации файлов с эталонным исходным кодом, а также обеспечивающих постоянный порядок перечисления метаданных и структур в бинарных файлах. Для обеспечения воспроизводимых сборок в оставшихся 10% к участию были привлечены сопровождающие проблемных пакетов. Воспроизводимые сборки дают пользователю возможность лично убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений, осуществлённых в результате компрометации компилятора или сборочного инструментария. Для Fedora 44 введены в строй репозитории "free" и "nonfree" от проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.



