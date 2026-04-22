Планы по введению статуса проверенного участника Fedora

22.04.2026 13:34 (MSK)

Проект Fedora рассматривает возможность введения статуса проверенного участника (Fedora Verified), который позволит выделить разработчиков, имеющих вклад в развитие проекта и заслуживающих определённых привилегий, таких как возможность участия в принятии решений. Основной причиной предлагаемых изменений является неопределённость в вопросе, кто может принимать участие голосованиях, проводимых в сообществе.

Получение статуса "Fedora Verified" даст возможность участвовать в голосовании при выборе управляющих советов и выдвигать свою кандидатуру на руководящие позиции, вовлечённые в принятие решений (Fedora Council, FESCo, Mindshare Committee, EPEL Steering Committee). Потенциально проверенным участникам может предоставляться доступ к дополнительным ресурсам проекта и образовательным программам, например, проводимым в компании Red Hat обучающим курсам.

Для получения статуса "Fedora Verified" участник должен быть вовлечён в работу над проектом как минимум в течение двух циклов подготовки релизов Fedora Linux (6-12 месяцев), иметь значимый вклад (например, написание кода, сопровождение пакетов, подготовка документации, дизайн, исправление ошибок или оказание поддержки), заслужить положительную репутацию в сообществе и не совершать действий, не соответствующих кодексу поведения Fedora.

До 5 мая проект поводит опрос целесообразности введения особого статуса. В опросе рассматриваются такие темы, как метод подтверждения (рекомендации или специальный комитет), оценка разных видов вклада (одинаково ли оценивать написание кода и сопутствующие активности, такие как дизайн, проведение мероприятий, поддержка и активизм), требования к участнику и необходимость переподтверждения после 12 месяцев неактивности.

Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:43, 22/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.2, Аноним (2), 13:58, 22/04/2026 [ответить]  
  • 1.3, Аноним (3), 14:07, 22/04/2026 [ответить]  
    Как в Иране, да. Типа демократия, но всех кого надо - отбирает аятола и ксир.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:12, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как в Израиле. Типа демократия, но одни избраннее других.
     

  • 1.4, Аноним (5), 14:10, 22/04/2026 [ответить]  
    Комиссар Федор.
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:15, 22/04/2026 [ответить]  
    > Получение статуса "Fedora Verified" даст возможность участвовать в голосовании

    Когда у общecтвa нет цветовой диффepeнциации штaнoв, то нет цели!

     

