Планы по введению статуса проверенного участника Fedora

Проект Fedora рассматривает возможность введения статуса проверенного участника (Fedora Verified), который позволит выделить разработчиков, имеющих вклад в развитие проекта и заслуживающих определённых привилегий, таких как возможность участия в принятии решений. Основной причиной предлагаемых изменений является неопределённость в вопросе, кто может принимать участие голосованиях, проводимых в сообществе.

Получение статуса "Fedora Verified" даст возможность участвовать в голосовании при выборе управляющих советов и выдвигать свою кандидатуру на руководящие позиции, вовлечённые в принятие решений (Fedora Council, FESCo, Mindshare Committee, EPEL Steering Committee). Потенциально проверенным участникам может предоставляться доступ к дополнительным ресурсам проекта и образовательным программам, например, проводимым в компании Red Hat обучающим курсам.

Для получения статуса "Fedora Verified" участник должен быть вовлечён в работу над проектом как минимум в течение двух циклов подготовки релизов Fedora Linux (6-12 месяцев), иметь значимый вклад (например, написание кода, сопровождение пакетов, подготовка документации, дизайн, исправление ошибок или оказание поддержки), заслужить положительную репутацию в сообществе и не совершать действий, не соответствующих кодексу поведения Fedora.

До 5 мая проект поводит опрос целесообразности введения особого статуса. В опросе рассматриваются такие темы, как метод подтверждения (рекомендации или специальный комитет), оценка разных видов вклада (одинаково ли оценивать написание кода и сопутствующие активности, такие как дизайн, проведение мероприятий, поддержка и активизм), требования к участнику и необходимость переподтверждения после 12 месяцев неактивности.



