Готовность платформы совместной разработки Fedora Forge

Команда CLE (Community Linux Engineering Team), учреждённая в компании Red Hat для решения технических задач проектов Fedora и CentOS, таких как предоставление инфраструктуры, подготовка релизов и обеспечение качества, объявила о готовности к использованию платформы совместной разработки Fedora Forge, построенной на базе проекта Forgejo. Проект Fedora Forge создан для замены собственной платформы Pagure, применяемой в Fedora для совместной работы c кодом и метаданными пакетов. От Pagure решено отказаться, так как данная платформа требует больших ресурсов для сопровождения, находится в состоянии стагнации и не получила широкого распространения вне Fedora.

Командам, участвующим в разработке Fedora Linux, дано время на переход с pagure.io на Fedora Forge до июня 2026 года. После конференции Flock 2026, которая состоится 14-16 июня, содержимое pagure.io будет переведено в архивный режим, допускающий только чтение. После этого до релиза Fedora 46 в 2027 году планируют вывести из обихода и все остальные сервисы, использующие Pagure, включая репозитории с исходным кодом пакетов на src.fedoraproject.org.

В Fedora Forge будет выполняться работа, связанная с:

поддержанием инфраструктуры проекта (управление конфигурацией, разработка инструментов и скриптов развёртывания);

подготовкой релизов и поддержанием пакетов (инструменты, утилиты и шаблоны для сборки, формирования и распространения релизов Fedora);

организацией работы проекта (подготовка документации и спецификаций, совместная работа команд);

Разработка специфичных для Fedora приложений, таких как Fedora Badges, Bodhi и fedmsg.

В Fedora Forge запрещено развивать личные проекты, напрямую не связанные с Fedora. Fedora Forge также не должен применяться в качестве основной площадки для разработки сторонних проектов, даже если пакеты с ними распространяются в репозиториях Fedora.

Отмечается, что в Forgejo пока реализована не вся функциональность Pagure. Например, отсутствуют необходимые средства для ведения конфиденциальных обсуждений в публичных репозиториях (приватные issue для обсуждения исправления уязвимостей до раскрытия информации). В настоящее время представители Fedora работают с разработчиками Forgejo над реализацией недостающих функций.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.



