The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Готовность платформы совместной разработки Fedora Forge

26.03.2026 20:47 (MSK)

Команда CLE (Community Linux Engineering Team), учреждённая в компании Red Hat для решения технических задач проектов Fedora и CentOS, таких как предоставление инфраструктуры, подготовка релизов и обеспечение качества, объявила о готовности к использованию платформы совместной разработки Fedora Forge, построенной на базе проекта Forgejo. Проект Fedora Forge создан для замены собственной платформы Pagure, применяемой в Fedora для совместной работы c кодом и метаданными пакетов. От Pagure решено отказаться, так как данная платформа требует больших ресурсов для сопровождения, находится в состоянии стагнации и не получила широкого распространения вне Fedora.

Командам, участвующим в разработке Fedora Linux, дано время на переход с pagure.io на Fedora Forge до июня 2026 года. После конференции Flock 2026, которая состоится 14-16 июня, содержимое pagure.io будет переведено в архивный режим, допускающий только чтение. После этого до релиза Fedora 46 в 2027 году планируют вывести из обихода и все остальные сервисы, использующие Pagure, включая репозитории с исходным кодом пакетов на src.fedoraproject.org.

В Fedora Forge будет выполняться работа, связанная с:

  • поддержанием инфраструктуры проекта (управление конфигурацией, разработка инструментов и скриптов развёртывания);
  • подготовкой релизов и поддержанием пакетов (инструменты, утилиты и шаблоны для сборки, формирования и распространения релизов Fedora);
  • организацией работы проекта (подготовка документации и спецификаций, совместная работа команд);
  • Разработка специфичных для Fedora приложений, таких как Fedora Badges, Bodhi и fedmsg.

В Fedora Forge запрещено развивать личные проекты, напрямую не связанные с Fedora. Fedora Forge также не должен применяться в качестве основной площадки для разработки сторонних проектов, даже если пакеты с ними распространяются в репозиториях Fedora.

Отмечается, что в Forgejo пока реализована не вся функциональность Pagure. Например, отсутствуют необходимые средства для ведения конфиденциальных обсуждений в публичных репозиториях (приватные issue для обсуждения исправления уязвимостей до раскрытия информации). В настоящее время представители Fedora работают с разработчиками Forgejo над реализацией недостающих функций.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.

  1. Главная ссылка к новости (https://communityblog.fedorapr...)
  2. OpenNews: Перенос разработки Fedora с Pagure на платформу совместной разработки Forgejo
  3. OpenNews: Gentoo завершил первый этап миграции с GitHub на Codeberg
  4. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 13.0
  5. OpenNews: Запущен сервис совместной разработки Fedora Forge
  6. OpenNews: Проект Guix переходит на Git-хостинг Codeberg
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65084-fedora
Ключевые слова: fedora, forgejo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аркагоблин (?), 21:48, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И нафига? Если есть GitHub. Там же аудитория будет только с Федоры, а на GH глобальная
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:03, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гитхаб это централизованный проприетарный, к тому же принадлежащий микрософту. Ещё вопросы?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:01, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, ещё блин вопросы. Аудитория GH перекрывает аудитории всех локальных хостингов вместе взятых и умноженных на 10. Аудитория == код. Ещё вопросы?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 23:20, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На GH пользователей взаперти что ли держат и не разрешают на других хостингах в проектах участвовать?
     
  • 4.12, Джон Титор (ok), 00:01, 27/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.14, Аноним (14), 00:18, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    миллионы хомячков не могут ошибаться, так чтоли?
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:13, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/IBM
     
  • 2.4, bbb (??), 22:45, 26/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.8, Аноним (10), 23:12, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, действительно, зачем ограничивать влияние Микрософта?
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:54, 26/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если читаете через абзац, то прочтите ещё раз и обратите внимание на нюансы, типа

    > В Fedora Forge запрещено развивать личные проекты, напрямую не связанные с Fedora. Fedora Forge также не должен применяться в качестве основной площадки для разработки сторонних проектов, даже если пакеты с ними распространяются в репозиториях Fedora.

    и т.д.

     
  • 2.13, Джон Титор (ok), 00:04, 27/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а на GH глобальная

    Другими словами вы признаете владельца этой иностранной компании властью над вами? Интересно. Замечу что вас никто не заставляет.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:41, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Embrace.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:04, 26/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меняем одну платформу на другую (которую тоже через годик поменяем), и ждем наплыва...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру