Запущен сервис совместной разработки Fedora Forge. Бета-тестирование Fedora Linux 43

Проект Fedora объявил о запуске сервиса совместной разработки Fedora Forge, построенного с использованием проекта Forgejo. Сервис развивается для замены собственной платформы Pagure, применяемой в Fedora для совместной работы c кодом и метаданными пакетов. Замена развивается так как платформа Pagure требует больших ресурсов для сопровождения, находится в состоянии стагнации и не получила широкого распространения вне Fedora. Предполагается, что Fedora Forge упростит разработку и передачу изменений основным командам Fedora. Fedora Forge запущен в пилотном режиме и тестируется на нескольких подпроектах и группах SIG (Special Interest Groups). Например, в Fedora Forge уже перенесены проекты команд RelEng (Release Engineering), Council и FESCo (Fedora Engineering Steering Committe). В дальнейшем число развиваемых в Fedora Forge проектов будет расширено и данный сервис станет использоваться как основное место для совместной работы над Fedora. Для автоматизации переноса проектов из Pagure и Fedora Forge разработан инструментарий Pagure Migrator, который включён в состав платформы Forgejo. Pagure Migrator позволяет сохранить после переноса pull-запросы, тикеты, обсуждения, метки и пользователей. При этом, в отличие от сервиса pagure.io, Fedora Forge не допускает размещение персональных проектов и сосредоточен только на проектах, связанных с разработкой Fedora Linux.





Также можно отметить публикацию бета-версии дистрибутива Fedora Linux 43, ознаменовавшей переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 11 ноября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 43: Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до ветки GNOME 49.

Из репозиториев удалены пакеты, используемые для работы GNOME поверх X-сервера. Все пользователи GNOME, использовавшие X11, будут принудительно переключены на сеанс GNOME на базе Wayland. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland остаётся без изменений.

На системах с архитектурой x86 оставлена только возможность использования таблиц разделов GPT (GUID Partition Table) во всех установках Fedora, использующих UEFI. Поддержка установки Fedora в режиме UEFI на диски с таблицами разделом MBR (Master Boot Record) прекращена на системах x86, но оставлена на системах ARM и RISC-V.

Осуществлён переход на пакетный менеджер RPM 6, примечательный поддержкой нового формата, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ, и включением по умолчанию проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи.

Все spin-сборки переведены на новый вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс, допускающий взаимодействие через web-браузер для удалённого управления установкой. В прошлом выпуске новый инсталлятор был задействован в Fedora Workstation. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. В качестве базового предлагается автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Имеются опции для переустановки дистрибутива и установки в режиме двойной загрузки на системах с несколькими ОС.

Инсталлятор переведён на использование пакетного менеджера DNF5 при установке RPM-пакетов (в системе DNF5 используется начиная с Fedora 41). Базовая функциональность управления пакетами в DNF5 вынесена в отдельную библиотеку libdnf5, вместо привязок к PackageKit задействован DNF Daemon, а компоненты на Python переписаны на С++.

Из инсталлятора удалена поддержка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а сопровождение осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения.

В Fedora Kinoite, атомарно обновляемом варианте Fedora c KDE, включено по умолчанию автообновление системы. Обновления теперь загружаются без спроса пользователя в фоне и применяются после перезагрузки. В настройках имеются опции для отключения автообновления и изменения интервала проверки наличия обновлений.

В разряд устаревших переведён ассемблер YASM, последнее обновление для которого было выпущено в 2019 году. Пакеты, в которых YASM использовался для сборки (включая Firefox) переведены на сборку при помощи NASM.

Разделена на несколько пакетов поставка GnuPG - программа gpg, вспомогательные утилиты и сервисы GnuPG теперь распространяются в отдельных пакетах (gnupg2, gnupg2-dirmngr, gnupg2-g13, gnupg2-gpgconf, gnupg2-gpg-agent, gnupg2-keyboxd, gnupg2-scdaemon, gnupg2-smime, gnupg2-wks, gnupg2-utils и gnupg2-verify).

Реализована возможность использования механизма Intel TDX (Trusted Domain Extensions) для шифрования оперативной памяти гостевых систем (AMD SEV поддерживается с Fedora 41).

Добавлены пакеты с инструментарием для языка программирования Hare, развиваемого автором пользовательского окружения Sway. Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

При сборке пакетов на языке Go задействован инструментарий Go Vendor Tools, при котором копии используемых библиотек включаются в состав src-пакета, а не применяются отдельно поставляемые пакеты с зависимостями (т.е. не используются общие для всей системы версии библиотек).

Выполнен переход на использование шрифтов Noto Color Emoji в векторном формате COLRv1 вместо растрового представления. Использование COLRv1 позволило добиться повышения качества отрисовки и уменьшения размера файлов со шрифтами.

Для сжатия образов начального RAM-диска (initrd) задействован алгоритм Zstd при сборке с использованием Dracut. Переход с xz на zstd позволил сократить на несколько мегабайт размер initrd и ускорить загрузку.

Задействован вариант инструментария Greenboot, переписанный на языке Rust (старая версия была написана на bash). Greenboot применяется в атомарно обновляемых вариантах Fedora для проверки состояния системы при загрузке и отката на прошлую версию при обнаружении проблем.

Обновлены версии: LLVM 21, GCC 15.2, binutils 2.45, glibc 2.42, gdb 17.1, Go 1.25, Python 3.14, Java 25, Maven 4, Perl 5.42, Haskell GHC 9.8, Apache Tomcat 10.1.x, Ruby on Rails 8.0, PostgreSQL 18, MySQL 8.4, Dovecot 2.4.



