Доступна платформа совместной разработки Forgejo 13.0

Опубликован выпуск платформы совместной разработки Forgejo 13.0, позволяющей развернуть на своих серверах систему для совместной работы с репозиториями Git, напоминающую по решаемым задачам GitHub, Bitbucket и Gitlab. Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Отделение Forgejo произошло в 2022 году после попыток коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. Проект Forgejo придерживается принципов независимого управления и подконтрольности сообществу. На использование Forgejo перешёл Git-хостинг Codeberg.org. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.
Ключевыми особенностями платформы является низкое потребление ресурсов (может использоваться на плате Raspberry Pi или в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев. Отдельно выделяется возможность использования протокола ActivityPub для объединения в федеративную сеть отдельных серверов разработчиков.
Основные изменения: