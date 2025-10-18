Доступна платформа совместной разработки Forgejo 13.0

Опубликован выпуск платформы совместной разработки Forgejo 13.0, позволяющей развернуть на своих серверах систему для совместной работы с репозиториями Git, напоминающую по решаемым задачам GitHub, Bitbucket и Gitlab. Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Отделение Forgejo произошло в 2022 году после попыток коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. Проект Forgejo придерживается принципов независимого управления и подконтрольности сообществу. На использование Forgejo перешёл Git-хостинг Codeberg.org. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3. Ключевыми особенностями платформы является низкое потребление ресурсов (может использоваться на плате Raspberry Pi или в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев. Отдельно выделяется возможность использования протокола ActivityPub для объединения в федеративную сеть отдельных серверов разработчиков. Основные изменения: Добавлены возможности для информирования администратора публично доступного сервера о нарушениях правил и размещении нежелательного содержимого. Жалобы могут направляться на пользователей, организации, репозитории, pull-запросы, сообщения о проблемах и комментарии. После отправки жалобы отображаются в отдельном разделе интерфейса администратора. Повторные жалобы группируются и сортируются в общем списке по числу уведомлений, отправленных разными участниками.

Добавлен интерфейс для миграции проектов с системы совместной разработки Pagure, который может быть использован для переноса проектов в недавно запущенный сервис совместной разработки Fedora Forge, развиваемый для замены платформы Pagure, применяемой в Fedora для совместной работы c кодом и метаданными пакетов.

Добавлена настройка "[security].GLOBAL_TWO_FACTOR_REQUIREMENT", включающая для пользователей или администраторов обязательное использование двухфакторной аутентификации, например, на базе одноразовых паролей (TOTP).

Обеспечено удаление метаданных EXIF из файлов с изображениями, загружаемыми в качестве аватаров пользователей или картинок в репозиториях. Чистка позволяет предотвратить утечку конфиденциальных данных, таких как сведения о местоположении и устройстве пользователя. Для удаления метаданных EXIF из ранее загруженных изображений предложена команда "forgejo doctor avatar-strip-exif".

Добавлена возможность просмотра лога прошлых попыток запуска Actions-обработчиков.

В web-интерфейс добавлена поддержка статического анализа файлов с Actions-обработчиками для раннего выявления типовых опечаток и ошибок, таких как использование обработчика не в том контексте.

При принудительном выполнении push-запроса обеспечен показ сведений о состоянии сборки всех коммитов в окружении непрерывной интеграции.

В редактор текста в формате Markdown добавлены клавиатурные комбинации для использования жирного (Ctrl+B) и наклонного (Ctrl+I) начертаний в выделенном фрагменте.

Обеспечен показ времени загрузки приложений к релизу, таких как готовые бинарные сборки.

В списке коммитов реализован показ связанных с коммитами тегов.



