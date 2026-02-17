Gentoo завершил первый этап миграции с GitHub на Codeberg

> о реализации возможности передачи изменений в ebuild-репозиторий,

> используя Git-хостинг Codeberg. Так то молодцы. Майкрософт совсем уж охреневает в последнее время. Недавно их величества отложили видите ли взятие платы - за подключение своих воркеров длля CI. Представяляете до чего майкрософт офигел? Они собирались брать бабки за то что народ как раз СВОИ ресурсы для CI припер чтобы их серваки не грузить. Но видите ли милостиво "отложили" этот кбздц маразма маркетинга. И рефакторы интерфейса у гитхаба - полный ахтунг! Он теперь через раз 100% проца жрет просто за сам факт открытия вкладки гитхаба. Codeberg и подобные штуки на основе gogs и деривативов - куда культурнее в этом смысле, индусы из майкрософта до них не дошли. И с серверной инфрой у майкрософта тоже - задник. Как я обожаю когда жирный pull доехал до 95% и - сервак настроенный кривыми индусами закрыл соединение. При том вот именно сервак, явно закрыл, oob signalling'ом, гит явно пишет сие про HTTP/2+TLS. Капец просто а не инфра. Скоро за скайпом отправится нафиг. Уже неюзабельно стало.

