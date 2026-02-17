Gentoo завершил первый этап миграции с GitHub на Codeberg

|
|2.52, Аноним (52), 22:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
> Верное решение. В пекло GitHub.
Простите, а это чье и где?
github.com/Frestein
Прям вот сегодня некий Frestein накоммитил целую кучу.
Эталонное лицимерие как оно есть.
ps но ты молодец! развел лøxов на плюсики!
|1.3, Аноним (-), 19:24, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
> о реализации возможности передачи изменений в ebuild-репозиторий,
> используя Git-хостинг Codeberg.
Так то молодцы. Майкрософт совсем уж охреневает в последнее время. Недавно их величества отложили видите ли взятие платы - за подключение своих воркеров длля CI.
Представяляете до чего майкрософт офигел? Они собирались брать бабки за то что народ как раз СВОИ ресурсы для CI припер чтобы их серваки не грузить. Но видите ли милостиво "отложили" этот кбздц маразма маркетинга.
И рефакторы интерфейса у гитхаба - полный ахтунг! Он теперь через раз 100% проца жрет просто за сам факт открытия вкладки гитхаба. Codeberg и подобные штуки на основе gogs и деривативов - куда культурнее в этом смысле, индусы из майкрософта до них не дошли.
И с серверной инфрой у майкрософта тоже - задник. Как я обожаю когда жирный pull доехал до 95% и - сервак настроенный кривыми индусами закрыл соединение. При том вот именно сервак, явно закрыл, oob signalling'ом, гит явно пишет сие про HTTP/2+TLS. Капец просто а не инфра.
Скоро за скайпом отправится нафиг. Уже неюзабельно стало.
|2.4, Аноним (4), 19:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
МС как царь мидас, только наоборот, берут хорошую вещь и своим касанием превращают в г...
|3.28, Аноним (28), 21:08, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> МС как царь мидас, только наоборот, берут хорошую вещь и своим касанием
> превращают в г...
Ну вот да, что нокия, что скайп, и что там они еще убили и изгадили своими кривыми лапами.
|2.15, 12yoexpert (ok), 20:35, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
тот факт, что гитхаб принадлежит майкрософт, разве не проясняет целиком и полностью, что с ним, гитхабом, не так?
tldr: то же, что и со всеми другими товарами майкрософт
|2.25, Аноним (28), 21:02, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Объясните, что не так с гитхабом?
Вон тебе выше примеров насыпали. Тебе мало? Они сломали все что можно сломать и при этом не забыли охренеть в тарификации просто в край. Отличное сочетание.
|2.45, Аноним (52), 22:20, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Объясните, что не так с гитхабом?
Одно слово - Майкрософ.
У неудачников с могзами промытыми идеями Щвоб0дьки™ (от заshitничков πфилов) только при упоминания этого платинового спонсора linux foundation и крупного опенсорс разработчика глаза наливаются кровью и из-зо рта идет пена.
Они не могут поверить, что корпорация может сделать для опенсорса больше, чем толпы бесполезных какиров болтунов.
|4.59, Аноним (52), 22:33, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А шепелявить-то зачем?
Ты на этом сайте наверное новый?
Так вот, тут есть абсолютно шиzоизный mat-bot.
(Ходят слухи что это копия личности Шиго... впрочем не важно).
Который банит абсолютно нормлаьные сообщений.
Приходися шифроваться)
|5.62, Аноним (58), 22:45, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>шиzоизный mat-bot
Из твоего объяснения вижу только то, что этот бот всё правильно делает.
|1.16, 12yoexpert (ok), 20:38, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
последний оплот адекватности в этом эвфективненьком мире
сам лично никогда не понимал, зачем гиту веб-морда, но для новичков, наверное, полезно
|2.21, Аноним (21), 20:51, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пока свои проекты один пилишь - и не зачем.
Но как только начнешь пилить из разных мест или с другими вместе - сразу поймешь зачем.
А когда до автоматизаций дойдёшь - поймешь, что по другому и никак.
|1.17, Аноним (21), 20:47, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
forgejo вощще вкусняшка!
мелкий, лёгкий, шустрый, простой и есть всё что нужно.
С удовольствием перешел на forgejo на самохосте с монструозного гитлаба. Выдохнул. Очень рад этому forgejo!
|3.26, Аноним (28), 21:05, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почему не на Фоссил?
Потому что девелопать ты в этой штуке будешь в итоге - исключительно сам с собой. Нынче git таки - победил. Нравится тебе это или нет но золотой стандарт индустрии - это. И корреспонденты знают - git. А как ты там свой фоссил будешь кантовать интересно только тебе и твоей ср@ной кошке.
|2.27, Аноним (28), 21:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> У меня пол дня как раз emerge --sync упирался в упавший codeberg
А, так это гентушники сломали codeberg'а. А все грешили на AI ботов зачем-то. Хотя дело вовсе и не в них.
|1.31, Аноним (31), 21:23, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Основная причина ухода с GitHub - навязывание AI-сервиса Copilot.
Им запретили коммитить человеческий код?
> Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки
Весомый аргумент... А до этого можно было вообще не парится, ведь проект открыт и ресурсы - проблемы майков.
|3.36, Аноним (31), 22:01, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Взрослым людям ехать, а не "шашечки". А теперь даже для баг репорта, придется регатся на каком-то левом сервисе, как это принято с сотней инстансев гитлаб или вот это форжео. И в лучшем случае, будет так: тебе краш лог кинули, а обратную связь попробуй получи, ведь тот акк вообще на темп меил был зареган или тот юзер тупо не мониторит, что ты там ему пишешь, ведь количество реп = количеству инстансев и никто не будет их чекать.
|4.42, 12yoexpert (ok), 22:16, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ну невозможно ведь читать твою аxинею
какая-то мешанина из слов и знаков препинания
|1.37, Аноним (37), 22:03, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Так уж и быть, расскажу историю успеха Решил тут двинуть опенсорц в нулевых год... большой текст свёрнут, показать
|2.85, cheburnator9000 (ok), 00:34, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
CoolStoryBob. Меня ни на github, ни на bitbucket не банили и не просили выйти. Меньше нужно порнушку распространять в коде и рисовать логотипы ZV в комнатах чужого дома.
|1.63, Аноним (63), 22:56, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>навязывание сервиса копайлот
Ну а как вы хотели? Идёт жесточайшая конкуренция за обучение ИИ. Положил свой хеллоуворд с подвывертом в гитхаб = мелкомягкую нейронку покормил.
Как бы там не было, но всех опять начинает нагибать гугол. Хотя изначально его алгоритмы были не самые успешные, время и полимеры были упущены, но сейчас алгоритмы поставили, а дальше стала давать свои плоды их поисковая база.
Ну а как работают их роботы, веб мастера знают не по наслышке. Дач трафик падает. И дальше будет больше.
|2.71, Сладкая булочка (?), 23:10, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну а как вы хотели? Идёт жесточайшая конкуренция за обучение ИИ. Положил свой хеллоуворд с подвывертом в гитхаб = мелкомягкую нейронку покормил.
Можно подумать, они с кодеберга не скачают...
|3.73, Аноним (63), 23:22, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там чуть сложнее. Законы об авторском праве, вот это все. А гитхабу галочку жмакнул и все... Кто там эти еулы читает...
|4.74, Аноним (74), 23:29, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Там чуть сложнее.
Просто делаешь форк на гитхаб и всё, никаких сложностей.
Ну и наверняка уже обучили пока они были на гитхабе, так что поздно пить боржоми.
|4.77, Аркагоблин (?), 23:49, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А какая разница если этот код под лицензией которая позволяет подобное обучение? Как можно ОТКРЫТЫЙ код спрятать от ИИ? На то он и открытый чтобы было право использовать как угодно при соблюдении условий лицензии
|