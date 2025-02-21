Gentoo представил официальные загрузочные образы в формате QCOW2

Разработчики проекта Gentoo объявили о формировании официальных загрузочных образов в формате QCOW2, позволяющих получить полностью работающее системное окружение, готовое к запуску в виртуальных машинах. Образы обновляются раз в неделю, что позволяет использовать их для оценки текущего состояния дистрибутива. Ранее проектом распространялись только установочные образы и Live-сборка для загрузки с USB-устройств.

Предложено два варианта: образ без сетевых сервисов с пустым паролем root и образ сетевыми сервисами, заблокироанными учётными записями и поддержкой настройки через "cloud-init". Первый вариант предназначен для быстрого ознакомления и тестирования дистрибутива на локальной системе, а второй вариант для развёртывания в облачных окружениях. В качестве файловой системы используется XFS.

Образы формируются для архитектур amd64 (x86-64) и arm64 (aarch64), и поддерживают загрузку на системах с EFI (BIOS не поддерживается). В планах публикация образов для архитектур riscv64 и loongarch64. На основе доступных образов можно создавать загрузочные носители, используя команду "qemu-img convert" для преобразования формата qcow2 в дисковый образ.



