Gentoo представил официальные загрузочные образы в формате QCOW2

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|2.17, Аноним (17), 11:31, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них нет более насущных проблем, чтоб руки занять? (Сомнительно)
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|Часть нити удалена модератором
|3.24, bircoph (ok), 12:26, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там просто до власти добрались люди (и, конекретно, один поляк), которые хернёй занимаеются, хотя полезное тоже делали. Генту всё больше в сторону бинарных сборок смотрит и всё сильнее теряет себя.
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|1.3, test (??), 09:46, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Первый вариант предназначен для быстрого ознакомления и тестирования дистрибутива на локальной системе,
А что kvm уже разучился грузиться с iso?
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|3.19, test (??), 11:48, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он про то что даже lvm снапшоты поддерживает + еще много всего ...
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|1.12, freehck (ok), 10:51, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что там внутри образов, чисто 3rd stage с cloud-init?
Кто-нибудь понимает, зачем?
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|2.13, нах. (?), 11:16, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тоже не понимаю, как это под вендой запустить-то?
(возможно они имели в виду что теперь со своей вендочки они сразу мышекликом разворачивают свое перекомпиляние всего навсегда где-то в оооооблачке, не нагружая свой проц ничем кроме прона, но им, видимо, забыли рассказать, что в оооблачках нужны другие форматы образов)
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