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Gentoo представил официальные загрузочные образы в формате QCOW2

21.02.2025 09:22

Разработчики проекта Gentoo объявили о формировании официальных загрузочных образов в формате QCOW2, позволяющих получить полностью работающее системное окружение, готовое к запуску в виртуальных машинах. Образы обновляются раз в неделю, что позволяет использовать их для оценки текущего состояния дистрибутива. Ранее проектом распространялись только установочные образы и Live-сборка для загрузки с USB-устройств.

Предложено два варианта: образ без сетевых сервисов с пустым паролем root и образ сетевыми сервисами, заблокироанными учётными записями и поддержкой настройки через "cloud-init". Первый вариант предназначен для быстрого ознакомления и тестирования дистрибутива на локальной системе, а второй вариант для развёртывания в облачных окружениях. В качестве файловой системы используется XFS.

Образы формируются для архитектур amd64 (x86-64) и arm64 (aarch64), и поддерживают загрузку на системах с EFI (BIOS не поддерживается). В планах публикация образов для архитектур riscv64 и loongarch64. На основе доступных образов можно создавать загрузочные носители, используя команду "qemu-img convert" для преобразования формата qcow2 в дисковый образ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт за 2024 год
  3. OpenNews: В Gentoo Linux реализована поддержка DTrace 2.0
  4. OpenNews: В Gentoo Linux значительно улучшена поддержка архитектур MIPS и Alpha
  5. OpenNews: Gentoo прекращает поддержку платформы IA-64 (Itanium)
  6. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62766-gentoo
Ключевые слова: gentoo, boot
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Смузихлеб забывший пароль (?), 09:40, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    всё это может означать только одно. Но что ?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:31, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них нет более насущных проблем, чтоб руки занять? (Сомнительно)
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.23, Аноним (17), 12:23, 21/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.24, bircoph (ok), 12:26, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там просто до власти добрались люди (и, конекретно, один поляк), которые хернёй занимаеются, хотя полезное тоже делали. Генту всё больше в сторону бинарных сборок смотрит и всё сильнее теряет себя.
     

  • 1.3, test (??), 09:46, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Первый вариант предназначен для быстрого ознакомления и тестирования дистрибутива на локальной системе,

    А что kvm уже разучился грузиться с iso?

     
  • 1.4, Соль земли (?), 10:08, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто не знает почему они так долго не делали облачный образ?
     
     
  • 2.9, test (??), 10:39, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не облачный, облачный как правило контейнер.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:31, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Юзаю qemu уже 7 лет, а применение формату qcow пока не нашел.
     
     
  • 2.14, anonymous (??), 11:24, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шутишь наверное. Этот формат поддерживает снапшоты.
     
     
  • 3.19, test (??), 11:48, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он про то что даже lvm снапшоты поддерживает + еще много всего ...
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 11:59, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а без него lvm снапшоты нельзя делать? )
     

  • 1.12, freehck (ok), 10:51, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там внутри образов, чисто 3rd stage с cloud-init?
    Кто-нибудь понимает, зачем?
     
     
  • 2.13, нах. (?), 11:16, 21/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже не понимаю, как это под вендой запустить-то?

    (возможно они имели в виду что теперь со своей вендочки они сразу мышекликом разворачивают свое перекомпиляние всего навсегда где-то в оооооблачке, не нагружая свой проц ничем кроме прона, но им, видимо, забыли рассказать, что в оооблачках нужны другие форматы образов)

     

  • 1.15, Аноним (17), 11:26, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Образы с классической Gentoo, т.е. с OpenRC ?
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:03, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На страничке загрузок нашёл только no-multilib | systemd образ.
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:13, 21/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на системах с EFI (BIOS не поддерживается).

    - И ты тоже, Брут!..
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