В Gentoo Linux реализована поддержка DTrace 2.0

говорю это тебе как человек с десятками виртуалок с любимой в ней, компудахтор себе нормальный купи и не собирай с native, чтоб быстренько на сервере можно было того самого

Нормальный - это 32 ядра как у Линуса Торвальдса, чтобы ядро собиралось пять минут, а не шесть?

Си и, к сожалению, C++, дефектны по дизайну из-за системы заголовочных файлов.

Си и, к сожалению, C++, дефектны по дизайну из-за системы заголовочных файлов.

можно подробнее?

в чем проблема, как лучше сделать?

5.17 , Аноним ( 3 ), 15:04, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > можно подробнее?

> в чем проблема, как лучше сделать? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56449

> Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80% Ну а в чем проблема - там в новости вполне описано.

эти патчи приняли?

> эти патчи приняли? ЕМНИП, лишь частично: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id= 

Хоспаде, я-то думал, вы про emerge @world. А сборка ядра на фоне всего - сущие мелочи.

7.42 , Аноним ( 3 ), 18:00, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хоспаде, я-то думал, вы про emerge @world. А сборка ядра на фоне

> всего - сущие мелочи. Не, я (вернее Bottle выше) про затык с заголовочными файлами, хотя и тот же configure для мелко-средних либ тоже может выжрать времени побольше чем сама компиляция, что в сумме тоже "не хило". О проблемах в этом смысле самого портажа вообще упоминать не будем, но тут конечно все познается в сравнении - на фоне современных потребности жора времени-ресурсов для компила хрома или llvm или qtwebengine-какеетам или <вставить другой жирнософт> все меркнет.

4.34 , Аноним ( 34 ), 16:21, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это на каком процессоре ты ядро 6 минут собирать собрался? На пне из прошлого тысячелетия? # time make -j23

<cut>

Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1) real 2m26.713s

user 42m0.587s

sys 8m10.023s Ну что за люди? Видели генту только в мемасиках в интернете, а уже везде лезут! Это 5900х из 2020-го года если что, нетоповый проц пятилетней давности.

5.37 , ryoken ( ok ), 16:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – genlop -i xanmod-kernel

* sys-kernel/xanmod-kernel

Total builds: 34

Global build time: 1 day, 4 hours, 23 minutes and 32 seconds.

Average merge time: 50 minutes and 6 seconds. MacPro 5.1 @ 2x Xeon X5690 + 128 Gb RAM

жуть какая, это из-за обхода дырок от спектро-мельдониев проц в тыкву превращается так?

Вот линус делает и говорит то, что ему приказывают, вот оттуда у него и есть такой компьютер, можно заливать 12309 оперативой и свопом на SSD (то, что SSD - это расходник, а своп и временные файлы на них - транжирство, для Линуса, как для плоти от плоти общества массового потребл...ения, не проблема), блоатить ядро, и использовать make вместо ninja. Будешь так делать - и у тебя будет "нормальный компьютер". Не будешь - те, у кого есть "нормальный компьютер" просто выкинут таких как ты на свалку, обозвав тебя бездомным, а железо твоё сравнив с калькулятором Casio, или хуже того, с корой дуба.

в Gentoo уже можно смешивать готовые бинарники и сборку из исходников или либо-либо?

Я вообще на Gentoo ставил APT и YUM в свое время и таким образом экономил свое время. Для учебы самое оно.