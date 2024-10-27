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В Gentoo Linux реализована поддержка DTrace 2.0

27.10.2024 12:15

Разработчики проекта Gentoo объявили о реализации в дистрибутиве поддержки инструментария DTrace 2.0 для динамической трассировки ядра и приложений в пространстве пользователя, а также для отслеживания поведения системы и диагностики проблем в режиме реального времени с минимальным влиянием на производительность. Особенностью ветки DTrace 2.0 является работа c использованием подсистемы eBPF и штатных механизмов трассировки ядра, не требующая загрузки в ядро специального модуля.

Для использования DTrace в Gentoo теперь достаточно установить пакет dev-debug/dtrace, а все необходимые настройки уже включены в штатном ядре, предлагаемом в дистрибутиве. При ручной сборке ядра ebuild теперь будет выводить подсказку о тех опциях, которые следует включить для работы DTrace.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала DTrace 2.0.0-1.14 для Linux
  3. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  4. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  5. OpenNews: Microsoft портировал DTrace для Windows
  6. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62116-dtrace
Ключевые слова: dtrace, gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:31, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какая ниша у генту? только интузиасты?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:41, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какая ниша у генту? только интузиасты?

    Где-то половина (±лапоть) десктопов, пару лет назад продажи ноутов "побили" яблочные ... а так да, в опеннетно-альтернативной реальности - "интузиасты".
    https://www.geekwire.com/2021/chromebooks-outsold-macs-worldwide-2020-cutting-

     
     
  • 3.4, Ахз (?), 12:58, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?
     
     
  • 4.6, n00by (ok), 13:03, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Так что советую тебе написать, что и как ты пытался найти сам и почему у тебя это не вышло. Тогда не будет похоже на унылый троллинг.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 20:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На Chromebook используется ChromeOS. ChromeOS не равно Gentoo.
    Это примерно то же самое что Apple взяли движок KHTML браузера Konqeor из KDE, сделали на нем Safari и назвали его Webkit. Google взяла Webkit , сделала на нем Chrome и назвала его Blink. Microsoft взяла Blink и сделала на нем Edge. Следуя твоей логике Edge это браузер Konquer из KDE.
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:37, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гента там везде, а линукс в ней постольку-поскольку.
     
  • 4.15, Аноним (3), 14:39, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> какая ниша у генту?
    > А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ?

    ЯНХНП - это "ниправильная ниша" или "этодругеинищитаецо"?

    > В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?

    Я тебя удивлю, но ядро там таки пингвинячье, как и в ведроиде.

    А то, что там обязательно должна быть привычная "консоля" с недомакосным гномом и системдой от М$-разрабов (как и открытывать _все_ сорцы) - вам никто и не обещал.
    https://www.chromium.org/chromium-os/packages/portage/

     
     
  • 5.47, Аноним (3), 18:14, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЯНХНП - это "ниправильная ниша" или "этодругеинищитаецо"?

    Кстати да, у Рачика тоже ниша, как минимум на условно-юзверском компе тоже поболе убунт-федор и прочих будет. См. стимдеки.

    Просто, как и с гентой в хромобуках - никто не обещал, что оно корпами и "сурьезными дядями" будет использоваться так же, как и местными любителями локалхоста.

     
     
  • 6.59, Аноним (58), 20:20, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    steamOS не равно Arch Linux.
    Что сабж, что рач не пригодня для использования ни на серверах, ни на лептопах.
     
     
  • 7.69, Аноним (3), 22:06, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > steamOS не равно Arch Linux.

    Оно собранно _на основе рачика_ - и рачик даже получает коммиты в апстрим, как и финансирование сборочной инфраструктуры.
    https://lists.archlinux.org/archives/list/arch-dev-public@lists.archlinux

    > Что сабж, что рач не пригодня для использования ни на серверах, ни на лептопах

    Серверах и лептопах местных криворуких локалхостников?
    Охотно верю.
    А вот вальве и гуглу об этом сказать почему-то забыли, ну вот они и сделали что-то пригодное ...

     
     
  • 8.75, Аноним (58), 22:41, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати да, для меня загадка, почему Valve, Google не берет LFS, а именно сорс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.82, Аноним (82), 23:25, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно потому же, почему Canonical делает Debian-based дистрибутив Они не хот... текст свёрнут, показать
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:09, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?

    От Генты там система инициализации, а от Линукса ядро. А вы думали, там Фикция?

     
  • 2.5, n00by (ok), 13:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome OS ещё.
     
  • 2.22, anonnn (?), 15:42, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я только хотел задать этот вопрос.
    хотя в 2005 гдето я сидел на генту и сервак под ней поднимал — было любопытно и типа классно. а сейчас хз врядли бы ее стал юзать. сложно сильно разбираться в этом
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 18:32, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любопытный Линукс.
     
  • 2.36, ryoken (ok), 16:29, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня посчитайте :).
     
  • 2.71, Аноним (71), 22:13, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИМХО, очень хорош для embedded и кросс-компиляции. Лет примерно 5-7 как.
    Лет 10-15 назад тоже было можно, но делалось через боль и страдания.
     
  • 2.76, Аноним (-), 23:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрая ОС без ничего лишнего. Раньше так позиционировали себя. Ну и как-бы честность из-за открытого кода. Каждый пакет собирается для вашей машины, а значит вы можете посмотреть или исправить код. У меня так один одногруппник исправлял ошибки для своего ноутбука. Я лично на FreeBSD и Debian тогда сидел. У меня конечно не безопасно, зато все прекрасно работало без этих сборок. И да - на лабах в универе нужен был - изучали. Так-что делайте выводы - там где нужна скорость, открытость, минимализм и учеба.
     

  • 1.10, Bottle (?), 13:39, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, а когда они разберутся со временем компиляции?
     
     
  • 2.11, FYJYBV (?), 13:48, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    говорю это тебе как человек с десятками виртуалок с любимой в ней, компудахтор себе нормальный купи и не собирай с native, чтоб быстренько на сервере можно было того самого
     
     
  • 3.13, Bottle (?), 14:15, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нормальный - это 32 ядра как у Линуса Торвальдса, чтобы ядро собиралось пять минут, а не шесть?
    Си и, к сожалению, C++, дефектны по дизайну из-за системы заголовочных файлов.
     
     
  • 4.14, мяв (?), 14:39, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно подробнее?
    в чем проблема, как лучше сделать?
     
     
  • 5.17, Аноним (3), 15:04, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно подробнее?
    > в чем проблема, как лучше сделать?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56449
    > Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80%

    Ну а в чем проблема - там в новости вполне описано.

     
     
  • 6.19, Аноним (2), 15:08, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти патчи приняли?
     
     
  • 7.20, Аноним (3), 15:15, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эти патчи приняли?

    ЕМНИП, лишь частично: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

     
  • 6.32, Аноним (30), 16:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоспаде, я-то думал, вы про emerge @world. А сборка ядра на фоне всего - сущие мелочи.
     
     
  • 7.42, Аноним (3), 18:00, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хоспаде, я-то думал, вы про emerge @world. А сборка ядра на фоне
    > всего - сущие мелочи.

    Не, я (вернее Bottle выше) про затык с заголовочными файлами, хотя и тот же configure для мелко-средних либ тоже может выжрать времени побольше чем сама компиляция, что в сумме тоже "не хило".

    О проблемах в этом смысле самого портажа вообще упоминать не будем, но тут конечно все познается в сравнении - на фоне современных потребности жора времени-ресурсов для компила хрома или llvm или qtwebengine-какеетам или <вставить другой жирнософт> все меркнет.


     
  • 4.34, Аноним (34), 16:21, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это на каком процессоре ты ядро 6 минут собирать собрался? На пне из прошлого тысячелетия?

    # time make -j23
    <cut>
    Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready  (#1)

    real    2m26.713s
    user    42m0.587s
    sys     8m10.023s

    Ну что за люди? Видели генту только в мемасиках в интернете, а уже везде лезут!

    Это 5900х из 2020-го года если что, нетоповый проц пятилетней давности.

     
     
  • 5.37, ryoken (ok), 16:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    genlop -i xanmod-kernel
    * sys-kernel/xanmod-kernel


       Total builds: 34
       Global build time: 1 day, 4 hours, 23 minutes and 32 seconds.
       Average merge time: 50 minutes and 6 seconds.

    MacPro 5.1 @ 2x Xeon X5690 + 128 Gb RAM

     
     
  • 6.44, Аноним (34), 18:04, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жуть какая, это из-за обхода дырок от спектро-мельдониев проц в тыкву превращается так?
     
  • 4.92, Аноним (92), 00:13, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот линус делает и говорит то, что ему приказывают, вот оттуда у него и есть такой компьютер, можно заливать 12309 оперативой и свопом на SSD (то, что SSD - это расходник, а своп и временные файлы на них - транжирство, для Линуса, как для плоти от плоти общества массового потребл...ения, не проблема), блоатить ядро, и использовать make вместо ninja. Будешь так делать - и у тебя будет "нормальный компьютер". Не будешь - те, у кого есть "нормальный компьютер" просто выкинут таких как ты на свалку, обозвав тебя бездомным, а железо твоё сравнив с калькулятором Casio, или хуже того, с корой дуба.
     
  • 3.53, crypt (ok), 19:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Gentoo уже можно смешивать готовые бинарники и сборку из исходников или либо-либо?
     
     
  • 4.79, Аноним (-), 23:07, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще на Gentoo ставил APT и YUM в свое время и таким образом экономил свое время. Для учебы самое оно.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:00, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, под какой лицензией Гента выпускается? Имеет смысл ставить или лучше сразу стороной обходить?
     
     
  • 2.21, Афроним (?), 15:39, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    emerge --info -v | grep LICENSE
    ACCEPT_LICENSE="*
    В вашей пиратской Генте может быть иначе. Бгг.
     

  • 1.24, Афроним (?), 15:48, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://web.archive.org/web/20120520122038/http://devmanual.gentoo.org/general
    Из чего соберете такая и будет лицензия и у зондов тоже. D
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 15:57, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://web.archive.org/web/20120520122038/http://devmanual....
    > Из чего соберете такая и будет лицензия и у зондов тоже. D

    Как по@#$ся от души - и все равно получить систему с зондами. Definitive guide. For dummies. Надо выпустить в виде характерной желтой книжки, чтоли.

     
     
  • 3.27, Афроним (?), 16:00, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    free только принимайте и будете как безкодекный Дебиан. Если там есть зонды, то и они будут самыми свободными.)
     
     
  • 4.57, Аноним (-), 20:09, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > free только принимайте и будете как безкодекный Дебиан. Если там есть зонды,
    > то и они будут самыми свободными.)

    Не понимаю ремарок про "безкодекный" - но долботни и правда в разы меньше. И у меня есть варианты в том числе и совсем без блобов.

     
  • 3.33, Аноним (30), 16:20, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ставьте зондов, никто не заставляет. Например, зондов от Невидии.
     
  • 3.87, Аноним (82), 23:37, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нетикетт и прочие "традиции" сетевого общения

    Умерли с массовым распространением интернета.

    В 2024 году о нетикете помнит примерно столько же народу, сколько помнит про какой-нибудь фидонет или edonkey. Носиться с нетикетом сейчас так же странно.

     

  • 1.40, alienz (ok), 16:49, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "К тому же Линукс ценен своей модульностью и конфигурируемостью". Как оказалось не только сам Линукс, но и Линус тоже, ха-ха, "модульный и конфигурируемый".
     
     
  • 2.64, Export_ldd (?), 20:51, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем с отсталыми ведёшь переписку они ими притворяются щас минусов натыкаются и придут чужое брать так сказать смешивать. Они же знают что надо темплейтить шаблон по путям. Для них это пусть в скудном умишке будет что Линукс системы все разные мы же должны придерживаться что бы не вступать с ними в дискуссии , а тупо подлавливать на cdn заимствовании и копирайт динамикс лабрири линк воровстве
     

  • 1.63, Ember (?), 20:40, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Порядок изучения unix-like систем от простого к сложному:

    OpenBSD - NetBSD - FreeBSD - Slackware - Gentoo - Debian

     
     
  • 2.67, Минона (ok), 21:58, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан сложнее генты?
    Да ты гонишь?
     
     
  • 3.77, Ember (?), 23:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря с какой стороны подходить. Если с точки зрения изучающего внутреннее устройство ОС, то да, гента гораздо проще для понимания. Если с точки зрения конечного пользователя, то Debian.
     
  • 2.68, нах. (?), 22:00, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фееричнейший список ненужного ненужно.

     
  • 2.73, Аноним (58), 22:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть три не пересекающиеся между собою ветви UNIX-like ОС это:
    1. GNU/Linux
    2. BSD, FreeBSD
    4. Illumos. Openindiana.
     
     
  • 3.84, Ember (?), 23:30, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Illumos/Openindiana ничего сказать не могу, так как никогда не использовал. А вот Linux и BSD тащат у друг друга всё, что не приколочено.
     
  • 2.78, Аноним (-), 23:04, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Free BSD проще Debian, но тут дело в поддержке железа. Замечу что огрызок яблока сделан на основе Free BSD.
     
     
  • 3.88, Ember (?), 23:37, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серверное железо они поддерживают на +- одинаковом уровне, а вот с десктопной периферией на фряхе могут возникнуть проблемы, да.
     
  • 2.81, Аноним (81), 23:24, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это все г мамонта с технологиями 70-х для папуасов из стран третьего мира. Изучать нужно Фантом ОС. Студенты пишут ядра ОС на курсрвых.
     
     
  • 3.85, Аноним (12), 23:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фантом ОС

    Автор этого поделия уже перевёл его на русский язык? Хотя бы документацию?

     
  • 3.86, Ember (?), 23:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Величайшая отечественнейшая ОС нового поколения, не имеющая почти никаких аналогов?
     
  • 2.90, Ember (?), 23:41, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем?
     

  • 1.89, Аноним (-), 23:37, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кому нужен самый юниксовый линукс, т.е. программы, которые в теории на любом пойдут, то это вроде как Slackware. Но вот замечу что там ничего не нужно каждый раз собирать как в Gentoo. Если кому чего нужно и есть исходный код - один раз собрали и работает.
    А вообще замечу что новость не о дистрибутиве Gentoo, а о поддержке DTrace 2.0 на нём, что не менее важно для некоторых специалистов. Мне лично как-то ни жарко, ни холодно от этой новости.
     

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