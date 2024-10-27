В Gentoo Linux реализована поддержка DTrace 2.0

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|3.4, Ахз (?), 12:58, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?
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|4.6, n00by (ok), 13:03, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Так что советую тебе написать, что и как ты пытался найти сам и почему у тебя это не вышло. Тогда не будет похоже на унылый троллинг.
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|5.58, Аноним (58), 20:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На Chromebook используется ChromeOS. ChromeOS не равно Gentoo.
Это примерно то же самое что Apple взяли движок KHTML браузера Konqeor из KDE, сделали на нем Safari и назвали его Webkit. Google взяла Webkit , сделала на нем Chrome и назвала его Blink. Microsoft взяла Blink и сделала на нем Edge. Следуя твоей логике Edge это браузер Konquer из KDE.
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|4.15, Аноним (3), 14:39, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> какая ниша у генту?
> А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ?
ЯНХНП - это "ниправильная ниша" или "этодругеинищитаецо"?
> В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?
Я тебя удивлю, но ядро там таки пингвинячье, как и в ведроиде.
А то, что там обязательно должна быть привычная "консоля" с недомакосным гномом и системдой от М$-разрабов (как и открытывать _все_ сорцы) - вам никто и не обещал.
https://www.chromium.org/chromium-os/packages/portage/
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|5.47, Аноним (3), 18:14, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ЯНХНП - это "ниправильная ниша" или "этодругеинищитаецо"?
Кстати да, у Рачика тоже ниша, как минимум на условно-юзверском компе тоже поболе убунт-федор и прочих будет. См. стимдеки.
Просто, как и с гентой в хромобуках - никто не обещал, что оно корпами и "сурьезными дядями" будет использоваться так же, как и местными любителями локалхоста.
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|6.59, Аноним (58), 20:20, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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steamOS не равно Arch Linux.
Что сабж, что рач не пригодня для использования ни на серверах, ни на лептопах.
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|7.69, Аноним (3), 22:06, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> steamOS не равно Arch Linux.
Оно собранно _на основе рачика_ - и рачик даже получает коммиты в апстрим, как и финансирование сборочной инфраструктуры.
https://lists.archlinux.org/archives/list/arch-dev-public@lists.archlinux
> Что сабж, что рач не пригодня для использования ни на серверах, ни на лептопах
Серверах и лептопах местных криворуких локалхостников?
Охотно верю.
А вот вальве и гуглу об этом сказать почему-то забыли, ну вот они и сделали что-то пригодное ...
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|8.75, Аноним (58), 22:41, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну кстати да, для меня загадка, почему Valve, Google не берет LFS, а именно сорс... текст свёрнут, показать
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|9.82, Аноним (82), 23:25, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Примерно потому же, почему Canonical делает Debian-based дистрибутив Они не хот... текст свёрнут, показать
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|4.30, Аноним (30), 16:09, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?
От Генты там система инициализации, а от Линукса ядро. А вы думали, там Фикция?
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|2.22, anonnn (?), 15:42, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я только хотел задать этот вопрос.
хотя в 2005 гдето я сидел на генту и сервак под ней поднимал — было любопытно и типа классно. а сейчас хз врядли бы ее стал юзать. сложно сильно разбираться в этом
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|2.71, Аноним (71), 22:13, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ИМХО, очень хорош для embedded и кросс-компиляции. Лет примерно 5-7 как.
Лет 10-15 назад тоже было можно, но делалось через боль и страдания.
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|2.76, Аноним (-), 23:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Быстрая ОС без ничего лишнего. Раньше так позиционировали себя. Ну и как-бы честность из-за открытого кода. Каждый пакет собирается для вашей машины, а значит вы можете посмотреть или исправить код. У меня так один одногруппник исправлял ошибки для своего ноутбука. Я лично на FreeBSD и Debian тогда сидел. У меня конечно не безопасно, зато все прекрасно работало без этих сборок. И да - на лабах в универе нужен был - изучали. Так-что делайте выводы - там где нужна скорость, открытость, минимализм и учеба.
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|2.11, FYJYBV (?), 13:48, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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говорю это тебе как человек с десятками виртуалок с любимой в ней, компудахтор себе нормальный купи и не собирай с native, чтоб быстренько на сервере можно было того самого
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|3.13, Bottle (?), 14:15, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Нормальный - это 32 ядра как у Линуса Торвальдса, чтобы ядро собиралось пять минут, а не шесть?
Си и, к сожалению, C++, дефектны по дизайну из-за системы заголовочных файлов.
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|6.32, Аноним (30), 16:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хоспаде, я-то думал, вы про emerge @world. А сборка ядра на фоне всего - сущие мелочи.
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|7.42, Аноним (3), 18:00, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хоспаде, я-то думал, вы про emerge @world. А сборка ядра на фоне
> всего - сущие мелочи.
Не, я (вернее Bottle выше) про затык с заголовочными файлами, хотя и тот же configure для мелко-средних либ тоже может выжрать времени побольше чем сама компиляция, что в сумме тоже "не хило".
О проблемах в этом смысле самого портажа вообще упоминать не будем, но тут конечно все познается в сравнении - на фоне современных потребности жора времени-ресурсов для компила хрома или llvm или qtwebengine-какеетам или <вставить другой жирнософт> все меркнет.
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|4.34, Аноним (34), 16:21, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это на каком процессоре ты ядро 6 минут собирать собрался? На пне из прошлого тысячелетия?
# time make -j23
<cut>
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
real 2m26.713s
user 42m0.587s
sys 8m10.023s
Ну что за люди? Видели генту только в мемасиках в интернете, а уже везде лезут!
Это 5900х из 2020-го года если что, нетоповый проц пятилетней давности.
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|5.37, ryoken (ok), 16:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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genlop -i xanmod-kernel
* sys-kernel/xanmod-kernel
Total builds: 34
Global build time: 1 day, 4 hours, 23 minutes and 32 seconds.
Average merge time: 50 minutes and 6 seconds.
MacPro 5.1 @ 2x Xeon X5690 + 128 Gb RAM
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|6.44, Аноним (34), 18:04, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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жуть какая, это из-за обхода дырок от спектро-мельдониев проц в тыкву превращается так?
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|4.92, Аноним (92), 00:13, 28/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот линус делает и говорит то, что ему приказывают, вот оттуда у него и есть такой компьютер, можно заливать 12309 оперативой и свопом на SSD (то, что SSD - это расходник, а своп и временные файлы на них - транжирство, для Линуса, как для плоти от плоти общества массового потребл...ения, не проблема), блоатить ядро, и использовать make вместо ninja. Будешь так делать - и у тебя будет "нормальный компьютер". Не будешь - те, у кого есть "нормальный компьютер" просто выкинут таких как ты на свалку, обозвав тебя бездомным, а железо твоё сравнив с калькулятором Casio, или хуже того, с корой дуба.
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|3.53, crypt (ok), 19:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в Gentoo уже можно смешивать готовые бинарники и сборку из исходников или либо-либо?
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|4.79, Аноним (-), 23:07, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще на Gentoo ставил APT и YUM в свое время и таким образом экономил свое время. Для учебы самое оно.
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|1.12, Аноним (12), 14:00, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, под какой лицензией Гента выпускается? Имеет смысл ставить или лучше сразу стороной обходить?
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|2.21, Афроним (?), 15:39, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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emerge --info -v | grep LICENSE
ACCEPT_LICENSE="*
В вашей пиратской Генте может быть иначе. Бгг.
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|3.27, Афроним (?), 16:00, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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free только принимайте и будете как безкодекный Дебиан. Если там есть зонды, то и они будут самыми свободными.)
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|4.57, Аноним (-), 20:09, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> free только принимайте и будете как безкодекный Дебиан. Если там есть зонды,
> то и они будут самыми свободными.)
Не понимаю ремарок про "безкодекный" - но долботни и правда в разы меньше. И у меня есть варианты в том числе и совсем без блобов.
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|3.33, Аноним (30), 16:20, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ставьте зондов, никто не заставляет. Например, зондов от Невидии.
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|3.87, Аноним (82), 23:37, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нетикетт и прочие "традиции" сетевого общения
Умерли с массовым распространением интернета.
В 2024 году о нетикете помнит примерно столько же народу, сколько помнит про какой-нибудь фидонет или edonkey. Носиться с нетикетом сейчас так же странно.
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|1.40, alienz (ok), 16:49, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"К тому же Линукс ценен своей модульностью и конфигурируемостью". Как оказалось не только сам Линукс, но и Линус тоже, ха-ха, "модульный и конфигурируемый".
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|2.64, Export_ldd (?), 20:51, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем с отсталыми ведёшь переписку они ими притворяются щас минусов натыкаются и придут чужое брать так сказать смешивать. Они же знают что надо темплейтить шаблон по путям. Для них это пусть в скудном умишке будет что Линукс системы все разные мы же должны придерживаться что бы не вступать с ними в дискуссии , а тупо подлавливать на cdn заимствовании и копирайт динамикс лабрири линк воровстве
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|1.63, Ember (?), 20:40, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Порядок изучения unix-like систем от простого к сложному:
OpenBSD - NetBSD - FreeBSD - Slackware - Gentoo - Debian
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|3.77, Ember (?), 23:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря с какой стороны подходить. Если с точки зрения изучающего внутреннее устройство ОС, то да, гента гораздо проще для понимания. Если с точки зрения конечного пользователя, то Debian.
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|2.73, Аноним (58), 22:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть три не пересекающиеся между собою ветви UNIX-like ОС это:
1. GNU/Linux
2. BSD, FreeBSD
4. Illumos. Openindiana.
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|3.84, Ember (?), 23:30, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про Illumos/Openindiana ничего сказать не могу, так как никогда не использовал. А вот Linux и BSD тащат у друг друга всё, что не приколочено.
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|2.78, Аноним (-), 23:04, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Free BSD проще Debian, но тут дело в поддержке железа. Замечу что огрызок яблока сделан на основе Free BSD.
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|3.88, Ember (?), 23:37, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серверное железо они поддерживают на +- одинаковом уровне, а вот с десктопной периферией на фряхе могут возникнуть проблемы, да.
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|2.81, Аноним (81), 23:24, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это все г мамонта с технологиями 70-х для папуасов из стран третьего мира. Изучать нужно Фантом ОС. Студенты пишут ядра ОС на курсрвых.
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|3.85, Аноним (12), 23:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фантом ОС
Автор этого поделия уже перевёл его на русский язык? Хотя бы документацию?
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|3.86, Ember (?), 23:33, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Величайшая отечественнейшая ОС нового поколения, не имеющая почти никаких аналогов?
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|1.89, Аноним (-), 23:37, 27/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если кому нужен самый юниксовый линукс, т.е. программы, которые в теории на любом пойдут, то это вроде как Slackware. Но вот замечу что там ничего не нужно каждый раз собирать как в Gentoo. Если кому чего нужно и есть исходный код - один раз собрали и работает.
А вообще замечу что новость не о дистрибутиве Gentoo, а о поддержке DTrace 2.0 на нём, что не менее важно для некоторых специалистов. Мне лично как-то ни жарко, ни холодно от этой новости.
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