В Gentoo Linux реализована поддержка DTrace 2.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:41, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какая ниша у генту? только интузиасты? Где-то половина (±лапоть) десктопов, пару лет назад продажи ноутов "побили" яблочные ... а так да, в опеннетно-альтернативной реальности - "интузиасты".

https://www.geekwire.com/2021/chromebooks-outsold-macs-worldwide-2020-cutting- 3.4 , Ахз ( ? ), 12:58, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ?

4.6 , n00by ( ok ), 13:03, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Так что советую тебе написать, что и как ты пытался найти сам и почему у тебя это не вышло. Тогда не будет похоже на унылый троллинг.

5.58 , Аноним ( 58 ), 20:16, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – На Chromebook используется ChromeOS. ChromeOS не равно Gentoo.

Это примерно то же самое что Apple взяли движок KHTML браузера Konqeor из KDE, сделали на нем Safari и назвали его Webkit. Google взяла Webkit , сделала на нем Chrome и назвала его Blink. Microsoft взяла Blink и сделала на нем Edge. Следуя твоей логике Edge это браузер Konquer из KDE.

4.9 , Аноним ( 9 ), 13:37, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гента там везде, а линукс в ней постольку-поскольку.

4.15 , Аноним ( 3 ), 14:39, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>> какая ниша у генту?

> А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? ЯНХНП - это "ниправильная ниша" или "этодругеинищитаецо"? > В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ? Я тебя удивлю, но ядро там таки пингвинячье, как и в ведроиде.



А то, что там обязательно должна быть привычная "консоля" с недомакосным гномом и системдой от М$-разрабов (как и открытывать _все_ сорцы) - вам никто и не обещал.

https://www.chromium.org/chromium-os/packages/portage/ 5.47 , Аноним ( 3 ), 18:14, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ЯНХНП - это "ниправильная ниша" или "этодругеинищитаецо"? Кстати да, у Рачика тоже ниша, как минимум на условно-юзверском компе тоже поболе убунт-федор и прочих будет. См. стимдеки.



Просто, как и с гентой в хромобуках - никто не обещал, что оно корпами и "сурьезными дядями" будет использоваться так же, как и местными любителями локалхоста.

6.59 , Аноним ( 58 ), 20:20, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – steamOS не равно Arch Linux.

Что сабж, что рач не пригодня для использования ни на серверах, ни на лептопах.

7.69 , Аноним ( 3 ), 22:06, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > steamOS не равно Arch Linux. Оно собранно _на основе рачика_ - и рачик даже получает коммиты в апстрим, как и финансирование сборочной инфраструктуры.

https://lists.archlinux.org/archives/list/arch-dev-public@lists.archlinux > Что сабж, что рач не пригодня для использования ни на серверах, ни на лептопах Серверах и лептопах местных криворуких локалхостников?

Охотно верю.

А вот вальве и гуглу об этом сказать почему-то забыли, ну вот они и сделали что-то пригодное ... 8.75 , Аноним ( 58 ), 22:41, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну кстати да, для меня загадка, почему Valve, Google не берет LFS, а именно сорс... 9.82 , Аноним ( 82 ), 23:25, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Примерно потому же, почему Canonical делает Debian-based дистрибутив Они не хот... 4.30 , Аноним ( 30 ), 16:09, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А вы этот ваш хромобук хоть раз видели ? В каком месте там начинается Гента или хотя бы Линукс ? От Генты там система инициализации, а от Линукса ядро. А вы думали, там Фикция?

2.5 , n00by ( ok ), 13:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Chrome OS ещё.

2.22 , anonnn ( ? ), 15:42, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я только хотел задать этот вопрос.

хотя в 2005 гдето я сидел на генту и сервак под ней поднимал — было любопытно и типа классно. а сейчас хз врядли бы ее стал юзать. сложно сильно разбираться в этом

3.50 , Аноним ( 50 ), 18:32, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любопытный Линукс.

2.36 , ryoken ( ok ), 16:29, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня посчитайте :).

2.71 , Аноним ( 71 ), 22:13, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ИМХО, очень хорош для embedded и кросс-компиляции. Лет примерно 5-7 как.

Лет 10-15 назад тоже было можно, но делалось через боль и страдания.

2.76 , Аноним ( - ), 23:01, 27/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Быстрая ОС без ничего лишнего. Раньше так позиционировали себя. Ну и как-бы честность из-за открытого кода. Каждый пакет собирается для вашей машины, а значит вы можете посмотреть или исправить код. У меня так один одногруппник исправлял ошибки для своего ноутбука. Я лично на FreeBSD и Debian тогда сидел. У меня конечно не безопасно, зато все прекрасно работало без этих сборок. И да - на лабах в универе нужен был - изучали. Так-что делайте выводы - там где нужна скорость, открытость, минимализм и учеба.

