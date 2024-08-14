Gentoo прекращает поддержку платформы IA-64 (Itanium)

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|2.3, Аноним (3), 22:37, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вероятно была два с половиной домашних пользователя. Типа раздобыли где-то итаниум в момент когда он еще громко дышал (лет так 20 назад), притащили домой и там его ковыряли время от времени в качестве хобби. Или на работе где-то есть списанный, использовать со смыслом нельзя, а выкинуть жалко. хорошо понимаю.
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|3.5, Аноним (5), 22:42, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немаленькая вероятность что мейнтейнер двинул коней, а нового нет.
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|4.21, Аноним (21), 23:18, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немаленькая вероятность что мейнтейнер нашёл себе более интересное занятие.
Ну или кони двинула машина, на которой он всё это делал.
Или первое, как следствие второго.
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|5.31, Аноним (5), 00:03, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В 40 лет, а может 50, а может 60? Новое занятие ходить в поликлинику.
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|2.26, Аноним (26), 23:50, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это весьма перспективная архитектура. Они ещё к ней могут вернуться в какой-то модификации и под другим названием, если разнообразие от не-запада попрет. Просто на рынке не пошло - дорого, поэтому софта мало. А почему бы и не генту в качестве ОС? Весьма подходящая ОС для такой архитектуры. А значит кому-то нужен был ПК именно на Итаниум, ну и софт собранный под него.
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|2.29, Аноним (29), 00:00, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не рекомендую. Я конечно лично такого человека не видел, но общался.
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|2.33, Аноним (33), 00:28, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас в универе были, какие то лабы делали, на выходной ассамблер смотрели
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|1.4, Аноним (-), 22:40, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> приём заказов на которые был прекращён в 2021 году
Что-то рановато. Учитывая, что по производительности Itaniumы могут дать прикурить современным CPU по низу рынка. Хотя в целом и понятно - платформа всегда была экзотической, я вот этих процессоров даже на картинках не видел.
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|2.6, Аноним (5), 22:43, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Что странного учитывая что это просто 64 битный процессор без поддержки Легаси 32битных х86 команд.
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|3.36, Аноним (-), 01:16, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что странного учитывая что это просто 64 битный процессор без поддержки Легаси 32битных х86 команд.
Иначе оно бы работало с обычными x86-64 сборками. Но нет. IA-64 - это совершенно другой отдельный набор команд, своя архитектура, которая вообще не имеет ничего общего с x86-64.
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|2.7, Аноним (8), 22:44, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я видел не на картинках, а в проде под OpenVMS, но сейчас это реально никому не надо. Пусть закопают уже наконец стюардесу.
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|3.18, Аноним (19), 23:06, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать те, кто ставят туда Linux, будут покупать это. У нас на конторе был такой ящик, даже даром никто его не утащил домой из-за того, что он ни на что не способен. Вроде как до сих пор в каптёрке у админов валяется.
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|1.10, Аноним (10), 22:47, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В качестве причины изменения называется невозможность продолжения поддержки IA-64 в дистрибутиве в условиях прекращения поддержки данной архитектуры в ядре Linux и Glibc
В этом вся суть дистрибутивов Linux, в зависимом положении. Переставляют местами системы инициализации, пакетные менеджеры, порты и так далее. А как дело доходит до реальной разработки, не могут. Это вам не BSD.
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|3.23, Аноним (-), 23:27, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А где поддержка IA64 лучше Линукса?
Очевидно, в его "родном" хпуксе (HP-UX)? Ну или в OpenVMS? Линукс в проде на этом железе отродясь никто не ставил. Это примерно как запилить убунту на макбук вместо макоси.
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|4.37, ku4erz (ok), 01:31, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все таки Ставили :)
Из того же Wiki:
........
Самой производительной из Itanium-систем является суперкомпьютер «Columbia», названный в честь экипажа, погибшего при крушении шаттла «Колумбия». Он установлен в NASA, и по состоянию на май 2012 года содержал 13 824 процессорных ядра и имеел пиковую производительность Rmax = 66,57 терафлопса и работает под управлением SUSE Linux Enterprise Server 9
использовался для проведения исследований в области химии и биологии, а также — для моделирования распространения в почве радиоактивных веществ.
........
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|2.12, Аноним (3), 22:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD (unsupported since 31 October 2018)
Support for Itanium was removed in Linux 6.7 (2023)
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|4.14, Аноним (3), 22:56, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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NetBSD: Currently no formal release is available.
опен даже и не шевелился.
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|6.16, Аноним (10), 23:01, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это так, каюсь. Но, согласись, небольшое зерно истины есть.
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|7.20, Аноним (20), 23:15, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно не в том в BSD хоть что-то лучше. Это я говорю как пользователь FreeBSD с 4.7 версии.
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|6.24, Аноним (5), 23:27, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто тогда будет кормить троллей? Ты хочешь чтобы тролли были тощими?
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|2.17, Аноним (19), 23:04, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дистрибутивов Linux
Первое слово внимательно перечитайте пока не придёт полное понимание смысла.
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|1.30, Аноним (30), 00:03, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что за бред, как теперь пользоваться? Есть еще дистрибутивы с поддержкой этой архитектуры, куда можно будет перекатиться?
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|2.34, Аноним (34), 00:39, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользоваться чем? Их ещё меньше чем Эльбрусов на руках у простых пользователей.
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|2.35, Аноним (-), 00:58, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оу, у вас есть системник на Itanium? Ну, попробуйте отфильтровать список дистров на distrowatch по архитектуре. Авось, что-то ещё есть.
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|3.44, Аноним (-), 04:34, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оу, у вас есть системник на Itanium? Ну, попробуйте отфильтровать
> список дистров на distrowatch по архитектуре. Авось, что-то ещё есть.
Mission impossible: насколько я помню итаника дропнули из майнлайн кернела. Так что удачи с поддержкой в актуальных дистрибутивах.
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|1.39, Аноним (-), 03:32, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64,
> главным образом из-за более высокой производительности AMD64
> и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86.
А я то думал - из-за конских цен на итаники и отсутствия софта, при том первое усугубляло второе ибо у програмеров просто не было этого железа...
А сделать дешево и массово, как AMD64 - интелу религия оверинженерии и гигантомании не позволила.
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