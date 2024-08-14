Gentoo прекращает поддержку платформы IA-64 (Itanium)

Проект Gentoo Linux принял решение прекратить поддержку архитектуры IA-64 (Itanium) в дистрибутиве. В первой половине сентября все профили ia64 будут удалены и во всех пакетах прекращено упоминание архитектуры ia64 в секции KEYWORDS. В качестве причины изменения называется невозможность продолжения поддержки IA-64 в дистрибутиве в условиях прекращения поддержки данной архитектуры в ядре Linux и Glibc, а также в связи с незначительным числом пользователей, заинтересованных в поддержке данного типа оборудования.

Процессоры Itanium были представлены компанией Intel в 2001 году, но архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности AMD64 и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86. В итоге, интересы Intel сместились в пользу процессоров x86-64, а уделом Itanium оставались серверы HP Integrity, приём заказов на которые был прекращён в 2021 году.



