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Gentoo прекращает поддержку платформы IA-64 (Itanium)

14.08.2024 22:18

Проект Gentoo Linux принял решение прекратить поддержку архитектуры IA-64 (Itanium) в дистрибутиве. В первой половине сентября все профили ia64 будут удалены и во всех пакетах прекращено упоминание архитектуры ia64 в секции KEYWORDS. В качестве причины изменения называется невозможность продолжения поддержки IA-64 в дистрибутиве в условиях прекращения поддержки данной архитектуры в ядре Linux и Glibc, а также в связи с незначительным числом пользователей, заинтересованных в поддержке данного типа оборудования.

Процессоры Itanium были представлены компанией Intel в 2001 году, но архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности AMD64 и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86. В итоге, интересы Intel сместились в пользу процессоров x86-64, а уделом Itanium оставались серверы HP Integrity, приём заказов на которые был прекращён в 2021 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.7
  3. OpenNews: Энтузиастам предоставлен доступ к редакции ОС OpenVMS 9.2 для архитектуры x86-64
  4. OpenNews: Архитектура ia64 оставлена в ядре Linux без сопровождения
  5. OpenNews: Проект Gentoo запретил принятие изменений, подготовленных при помощи AI-инструментов
  6. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61703-gentoo
Ключевые слова: gentoo, itanium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:28, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А зачем они ее вообще поддерживали изначально?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:37, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вероятно была два с половиной домашних пользователя. Типа раздобыли где-то итаниум в момент когда он еще громко дышал (лет так 20 назад), притащили домой и там его ковыряли время от времени в качестве хобби. Или на работе где-то есть списанный, использовать со смыслом нельзя, а выкинуть жалко. хорошо понимаю.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:42, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Немаленькая вероятность что мейнтейнер двинул коней, а нового нет.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:08, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего так и есть.
     
  • 4.21, Аноним (21), 23:18, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немаленькая вероятность что мейнтейнер нашёл себе более интересное занятие.
    Ну или кони двинула машина, на которой он всё это делал.
    Или первое, как следствие второго.
     
     
  • 5.31, Аноним (5), 00:03, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В 40 лет, а может 50, а может 60? Новое занятие ходить в поликлинику.
     
  • 4.42, Аноним (-), 03:36, 15/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:50, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это весьма перспективная архитектура. Они ещё к ней могут вернуться в какой-то модификации и под другим названием, если разнообразие от не-запада попрет. Просто на рынке не пошло - дорого, поэтому софта мало. А почему бы и не генту в качестве ОС? Весьма подходящая ОС для такой архитектуры. А значит кому-то нужен был ПК именно на Итаниум, ну и софт собранный под него.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:34, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно было бы увидеть человека кто видел эти итаниумы вживую
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:58, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Свидетели Итанеевы
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:00, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не рекомендую. Я конечно лично такого человека не видел, но общался.
     
  • 2.33, Аноним (33), 00:28, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в универе были, какие то лабы делали, на выходной ассамблер смотрели
     

  • 1.4, Аноним (-), 22:40, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > приём заказов на которые был прекращён в 2021 году

    Что-то рановато. Учитывая, что по производительности Itaniumы могут дать прикурить современным CPU по низу рынка. Хотя в целом и понятно - платформа всегда была экзотической, я вот этих процессоров даже на картинках не видел.

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:43, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Что странного учитывая что это просто 64 битный процессор без поддержки Легаси 32битных х86 команд.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:44, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще не так
     
  • 3.36, Аноним (-), 01:16, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что странного учитывая что это просто 64 битный процессор без поддержки Легаси 32битных х86 команд.

    Иначе оно бы работало с обычными x86-64 сборками. Но нет. IA-64 - это совершенно другой отдельный набор команд, своя архитектура, которая вообще не имеет ничего общего с x86-64.

     
  • 2.7, Аноним (8), 22:44, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я видел не на картинках, а в проде под OpenVMS, но сейчас это реально никому не надо. Пусть закопают уже наконец стюардесу.
     
  • 2.9, Аноним (21), 22:45, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А по цене — по верху рынка.
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 23:06, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать те, кто ставят туда Linux, будут покупать это. У нас на конторе был такой ящик, даже даром никто его не утащил домой из-за того, что он ни на что не способен. Вроде как до сих пор в каптёрке у админов валяется.
     
     
  • 4.22, Аноним (5), 23:26, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диктуй адрес завтра выезжаю забирать.
     
  • 4.46, Аноним (-), 05:26, 15/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:47, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В качестве причины изменения называется невозможность продолжения поддержки IA-64 в дистрибутиве в условиях прекращения поддержки данной архитектуры в ядре Linux и Glibc

    В этом вся суть дистрибутивов Linux, в зависимом положении. Переставляют местами системы инициализации, пакетные менеджеры, порты и так далее. А как дело доходит до реальной разработки, не могут. Это вам не BSD.

     
     
  • 2.11, Аноним (8), 22:48, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где поддержка IA64 лучше Линукса?
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 23:27, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где поддержка IA64 лучше Линукса?

    Очевидно, в его "родном" хпуксе (HP-UX)? Ну или в OpenVMS? Линукс в проде на этом железе отродясь никто не ставил. Это примерно как запилить убунту на макбук вместо макоси.

     
     
  • 4.37, ku4erz (ok), 01:31, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все таки Ставили :)

    Из того же Wiki:

    ........
    Самой производительной из Itanium-систем является суперкомпьютер «Columbia», названный в честь экипажа, погибшего при крушении шаттла «Колумбия». Он установлен в NASA, и по состоянию на май 2012 года содержал 13 824 процессорных ядра и имеел пиковую производительность Rmax = 66,57 терафлопса и работает под управлением SUSE Linux Enterprise Server 9

    использовался для проведения исследований в области химии и биологии, а также — для моделирования распространения в почве радиоактивных веществ.
    ........

     
  • 2.12, Аноним (3), 22:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD (unsupported since 31 October 2018)
    Support for Itanium was removed in Linux 6.7 (2023)
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 22:51, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD не заканчивается на FreeBSD.
     
     
  • 4.14, Аноним (3), 22:56, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    NetBSD: Currently no formal release is available.
    опен даже и не шевелился.
     
     
  • 5.15, Аноним (8), 22:58, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты реагируешь? Это троллятина
     
     
  • 6.16, Аноним (10), 23:01, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это так, каюсь. Но, согласись, небольшое зерно истины есть.
     
     
  • 7.20, Аноним (20), 23:15, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не в том в BSD хоть что-то лучше. Это я говорю как пользователь FreeBSD с 4.7 версии.
     
  • 6.24, Аноним (5), 23:27, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тогда будет кормить троллей? Ты хочешь чтобы тролли были тощими?
     
     
  • 7.28, randomize (?), 23:59, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь чем тоньше - тем лучше!
     
     
  • 8.32, Аноним (5), 00:04, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это навязанные стандарты красоты ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Аноним (19), 23:04, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистрибутивов Linux

    Первое слово внимательно перечитайте пока не придёт полное понимание смысла.

     
  • 2.25, Аноним (25), 23:36, 14/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.30, Аноним (30), 00:03, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что за бред, как теперь пользоваться? Есть еще дистрибутивы с поддержкой этой архитектуры, куда можно будет перекатиться?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:39, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться чем? Их ещё меньше чем Эльбрусов на руках у простых пользователей.
     
  • 2.35, Аноним (-), 00:58, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оу, у вас есть системник на Itanium? Ну, попробуйте отфильтровать список дистров на distrowatch по архитектуре. Авось, что-то ещё есть.
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 04:34, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оу, у вас есть системник на Itanium? Ну, попробуйте отфильтровать
    > список дистров на distrowatch по архитектуре. Авось, что-то ещё есть.

    Mission impossible: насколько я помню итаника дропнули из майнлайн кернела. Так что удачи с поддержкой в актуальных дистрибутивах.

     

  • 1.39, Аноним (-), 03:32, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64,
    > главным образом из-за более высокой производительности AMD64
    > и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86.

    А я то думал - из-за конских цен на итаники и отсутствия софта, при том первое усугубляло второе ибо у програмеров просто не было этого железа...

    А сделать дешево и массово, как AMD64 - интелу религия оверинженерии и гигантомании не позволила.

     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.40, Аноним (40), 03:34, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    8 ядерные Itanium'ы 128 ядерным Epyc'ам не конкуренты.
     
  • 1.43, Аноним (43), 04:15, 15/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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