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Опубликован код ядра и ряда GNU-утилит для платформы Эльбрус 2000

20.08.2022 15:21

Благодаря действиям энтузиастов, компания "Базальт СПО" опубликовала часть исходных кодов для платформы Эльбрус 2000 (E2k). Публикация включает в себя архивы:

  • binutils-2.35-alt1.E2K.25.014.1
  • gcov7_lcc1.25-1.25.06-alt1.E2K.1
  • glibc-2.29-alt2.E2K.25.014.1
  • kernel-image-elbrus-5.4.163-alt2.23.1
  • lcc-libs-common-source-1.24.07-alt2
  • libatomic7-1.25.08-alt1.E2K.2
  • libgcc7-1.25.10-alt1.E2K.2
  • libgcov7-1.25.06-alt1.E2K.1
  • liblfortran7-1.25.09-alt2
  • libquadmath7-1.25.06-alt1.E2K.1
  • libstdc++7-1.25.08-alt1.E2K.2

Исходные коды ряда пакетов, например lcc-libs-common-source, публикуются впервые. Несмотря на некоторые странности публикации, она является официальной, так как выполняет требования лицензии GPL после публикации бинарных пакетов.

Странности публикации заключаются в том, что некоторые пакеты сделаны на основе diff-файлов с изменениями относительно ранее утекших или опубликованных исходных кодов соответствующих GPL-компонентов, при том что в самом Базальте исходные тексты в чистом виде лежат в Git (что подтверждается тем, что даже spec-файл ядра попал в такой diff). Также у файлов перезаписано время архивации, а реальное время подготовки можно найти внутри этих самых diff-ов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/free-src/fr...)
  2. OpenNews: Опубликована документация разработчика и система команд Эльбрус
  3. OpenNews: Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"
  4. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
  5. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57658-elbrus
Ключевые слова: elbrus, cpu
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:35, 20/08/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем публиковать новости о софте для несуществующих платформ? О локалхостных экспериментах ещё бы публиковать начали.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:37, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она существует, я лично тыкал!
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:35, 20/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    И зачем этот Эльбрус нужен?
     
  • 1.4, Копетан О (?), 19:37, 20/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Залить в гит архивы с исходниками. Вот это я понимаю "сделано на отъeбись".
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:43, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо, что в rar (не совместимом с опенсорсной версией распаковщика). Это было бы вполне в духе платформы.
     

  • 1.5, timur.davletshin (ok), 19:37, 20/08/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодцы, а то от Астры патчей не добиться.
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:43, 20/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Не смотрите этот код, а то узнаете гостайну. Сделают вас невыездными, отправят под трибунал за госизмену или просто, как минимум, за вами будет более внимательно следить ФСБ!
     
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