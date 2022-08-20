Опубликован код ядра и ряда GNU-утилит для платформы Эльбрус 2000

Благодаря действиям энтузиастов, компания "Базальт СПО" опубликовала часть исходных кодов для платформы Эльбрус 2000 (E2k). Публикация включает в себя архивы: binutils-2.35-alt1.E2K.25.014.1

gcov7_lcc1.25-1.25.06-alt1.E2K.1

glibc-2.29-alt2.E2K.25.014.1

kernel-image-elbrus-5.4.163-alt2.23.1

lcc-libs-common-source-1.24.07-alt2

libatomic7-1.25.08-alt1.E2K.2

libgcc7-1.25.10-alt1.E2K.2

libgcov7-1.25.06-alt1.E2K.1

liblfortran7-1.25.09-alt2

libquadmath7-1.25.06-alt1.E2K.1

libstdc++7-1.25.08-alt1.E2K.2 Исходные коды ряда пакетов, например lcc-libs-common-source, публикуются впервые. Несмотря на некоторые странности публикации, она является официальной, так как выполняет требования лицензии GPL после публикации бинарных пакетов. Странности публикации заключаются в том, что некоторые пакеты сделаны на основе diff-файлов с изменениями относительно ранее утекших или опубликованных исходных кодов соответствующих GPL-компонентов, при том что в самом Базальте исходные тексты в чистом виде лежат в Git (что подтверждается тем, что даже spec-файл ядра попал в такой diff). Также у файлов перезаписано время архивации, а реальное время подготовки можно найти внутри этих самых diff-ов.



